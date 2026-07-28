레버리지 상품 '투자 한도' 생길까... 당국 "추가대책 고려"

큰사진보기 ▲이억원 금융위원장이 20일 서울 영등포구 산업은행 본점 IR센터에서 열린 국민성장펀드 초창기기술투자펀드 출자사업 공청회에서 인사말을 하고 있다. 2026.7.20 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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최근 삼성전자·SK하이닉스 등 단일종목 레버리지 상품의 급격한 수요 증가가 시장 변동성을 키우는 원인으로 지목된 가운데, 금융당국이 시장이 안정되지 않을 경우 '개인별 투자 한도 설정' 등 추가적인 고강도 규제 카드를 꺼내 들 수 있다고 경고했다.이억원 금융위원장은 28일 오전 서울시 영등포구 금융투자협회 대회의실에서 열린 '단일종목 레버리지 상품 보완방향 관련 금융투자업권 간담회'에서 "정부는 관계기관과 함께 오는 31일 시행되는 기본예탁금 강화 등 보완방안의 정책 효과를 우선적으로 면밀히 점검하겠다"면서도 "만약 (레버리지 상품에 대한) 수요가 충분히 진정되지 않을 경우에 대비해 투자요건 추가 상향, 개인별 투자한도 설정 등 추가 조치도 미리 검토·준비해 나가겠다"고 밝혔다.앞서 금융당국은 레버리지 상품의 신규 상장과 광고를 잠정 중단하는 등 보완방안을 내놓았다. 특히 이 상품을 투자하기 위해 채권이나 주식 같은 대용증권 없이 오직 '현금 3000만 원 이상'의 기본예탁금을 채우도록 요건을 대폭 강화했다. 당초 8월 5일 시행하려던 일정도 앞당겨 오는 31일 시행을 앞두고 있다. 이날 이 위원장이 언급한 건 이 대책이 시행된 이후에도 시장 과열이 진정되지 않을 경우를 대비한 후속 조치 성격이다.추가 조치로는 투자 진입 장벽을 보다 높이는 방안들이 언급된다. 우선 투자자들이 정기적으로 재교육을 받도록 하거나 필요하다면 사전에 투자를 경험할 수 있는 '모의 거래' 과정을 도입하고, 사전에 일정한 투자 경험이 있어야만 거래할 수 있도록 요건을 신설하는 방안이 꼽힌다.동시에 투자 한도를 일정 비율로 제한하는 방안도 언급됐다. 금융위가 배포한 보도자료에서는 전체 금융투자 금액 중 일정 비율(예: 20%) 이내로 레버리지 상품 투자를 제한하는 총량 관리 방안이 예시로 제시됐다. 이렇게 되면 개인이 보유한 전체 투자자산 중 20%까지만 레버리지 상품에 투자할 수 있게 된다. 자산 규모가 클수록 레버리지 상품을 더 많이 투자할 수 있게 되는 셈이다.아울러 이 위원장은 이날 업계의 자율적인 안정 노력도 강하게 주문했다.자산운용업계를 향해서는 "단일종목 레버리지 상품의 리밸런싱이 장 종료 직전에 집중되는 경우 시장 변동성을 보다 증폭시킨다는 우려가 있다"며 리밸런싱 시점을 분산해달라고 당부했다. 특히 "종가의 변동성이나 다른 투자자들의 예측매매를 축소할 수 있다면 펀드 수익률의 안정성이 제고될 것"이라고 강조했다.이어 유동성공급(LP) 업무를 맡고 있는 증권업계를 향해서도 "단일종목 레버리지 상품의 유동성은 적정하게 공급될 수 있어야 한다"며 "실시간으로 변동하는 시장에 일률적인 규제를 도입하는 것은 한계가 있는 만큼, 전문성을 갖춘 업계가 유동성을 스스로 적절히 조절하는 시장 안정 노력이 긴요한 시점"이라고 촉구했다.