강남 한복판에서 마주친 책 세상 두 곳

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큰사진보기 ▲삼성동 코엑스몰 중앙에 위치한 별마당도서관 전경. 대형 서가와 중앙의 아트 프로젝트 작품 <사유의 지층>이 어우러져 독특한 문화 공간을 연출한다. ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲까마득한 높이로 시선을 사로잡는 13m 서가. 손이 닿지 않는 상단은 장식용 서가로 시공되어 안전과 인테리어를 동시에 해결했다. ⓒ 홍영미 관련사진보기

"어떻게 민간에서 이런 공간이 가능하지? 책 관리는 어떻게 하나? 분실은? 이 많은 사람들이 이용한 후 제자리에 꽂는 것이 가능하기는 할까?"

큰사진보기 ▲거대한 서가앞에 마련된 테이블에서 각자의 시간에 몰두 중인 방문객들. 시끌벅적한 쇼핑몰 안에서 조용한 사유의 섬을 이룬다. ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲상층부에서 내려다본 별마당도서관의 활기찬 풍경. 책을 읽는 이들과 휴식을 취하는 방문객들이 모여 만남과 소통의 광장을 완성한다. ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲높은 층고와 화려한 샹들리에, 벽면을 가득 채운 책장이 어우러진 최인아책방 전경. 2층에서 내려다본 공간은 마치 고풍스러운 클래식 도서관을 연상시킨다. ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲최인아책방의 1층 전경과 2층으로 이어지는 목재 계단. 계단 옆 입간판에는 '2층엔 구입하신 책만 갖고 올라가실 수 있습니다'라는 이용 안내가 적혀 있다. ⓒ 홍영미 관련사진보기

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"불안한 이십 대 시절, 용기와 인사이트를 준 책"

"고민이 깊어지는 마흔 살들에게"

"다 잊고 책 속으로 빠져들게 하는 책"

큰사진보기 ▲베스트셀러 순위 대신 다정한 질문과 문장으로 책을 추천하는 최인아책방의 서가. 방문객에게 나지막이 대화를 건네는 듯한 큐레이션이 돋보인다. ⓒ 홍영미 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 기자의 브런치, 블로그에도 실립니다.이 글은 앞으로 전국의 특별한 책 공간을 탐방하며 써 내려갈 연속 기획물입니다. 연재로 잘 부탁드립니다.

선배의 추천으로 알게 된 '별마당도서관', 그리고 대구의 독립서점과 전주 등을 탐방하며 입소문으로 들었던 '최인아책방'. 평소 전국 곳곳의 도서관과 서점 투어를 제법 다니며 공간을 즐긴다 자부하는 나였지만, 지난 27일 강남 한복판에서 마주한 두 공간은 지금까지 경험해 보지 못한 전혀 다른 울림으로 다가왔다.삼성동 코엑스몰 중앙에 들어서자마자 입이 떡 벌어졌다. 별마당도서관에 대한 아무런 사전 지식 없이 방문했기에 시각적 충격은 더욱 컸다. 13m 높이의 거대한 서가가 은은한 조명을 받으며 펼쳐져 있었다. 기존 도서관이 지닌 정숙하고 차분한 개념은 완전히 파괴되어 있었다.꼬리를 무는 질문에 놀란 가슴을 억누르며 이리저리 구경 다니느라 정신을 못 차렸다. 진득히 앉아 책을 읽거나 태블릿 작업을 하는 사람, 이야기 나누는 사람, 사진 찍는 사람… 평일 한낮임에도 사람들로 가득했고 외국인 관광객도 절반 이상이었다. '세계 10대 혁신 관광 프로젝트 선정'이라는 입간판이 고개를 끄덕이게 했다.에스컬레이터를 타고 올라가니 카페와 브런치 공간이 도서관과 자연스럽게 공존하고 있었고, 지하 도서관 중앙에는 개관 9주년 기념 아트 프로젝트 대상작인 권정륜 작가의 <사유의 지층>이라는 거대한 조형물이 압도적인 존재감을 드러내고 있었다.평소 즐겨 찾는 시집 코너에 가보았지만, 워낙 오픈된 분위기라 선뜻 책에 몰입하기는 어려웠다. 마침 영풍문고 옷을 입고 책을 정리하는 직원들이 보여 궁금한 점들을 물어보고 싶었으나 그럴 만한 상황은 아니었다. 이곳이 가지는 공간적 의미나 철학을 설명해 주는 안내 영상이라도 도서관 한구석에 떠 있다면 좋겠다는 생각을 하며, 스타필드 코엑스몰 공식 홈페이지의 별마당도서관 소개란과 관련 자료들을 찾아보았다.시끌벅적한 열기 속에서도 따뜻한 풍경은 존재했다. 옆에 앉은 초등학생 남자아이에게 자주 오냐고 물으니 부끄러운지 할머니를 찾는다. 방학을 맞아 손자와 경험 삼아 와보셨다는 할머니는 메모를 하며 독서에 열중하셨고, 손자는 차분히 만화책에 집중하고 있었다. 나 역시 카페에서 테이크아웃한 커피 한 잔을 들고, 오가는 사람들과 책이 어우러진 풍경을 가만히 읽어내려갔다.사방이 뚫린 열린 공간에서 사람과 공간을 더 읽으며 머물고 싶었지만, 이번 여정에서 꼭 가보고 싶었던 다음 목적지가 있었기에 아쉬움을 뒤로하고 선릉역 근처의 '최인아책방'으로 발걸음을 옮겼다. 미리 찾아둔 사진 속 붉은 벽돌 건물을 기억하고 있어 쉽게 찾을 수 있었다. 4층으로 올라서니 별마당도서관과는 사뭇 다른 고요함이 흐르고 있었다.복층 구조로 된 1층은 서점과 카운터, 토론 공간이 어우러져 있고, 2층은 독서와 차를 즐기는 카페 공간이었다. 서점인데 도서관 같고, 카페인데 고요한 독서실 같은 분위기였다. 2층 손님 대부분은 차 한 잔을 앞에 두고 홀로 책을 읽고 있었고, 대화를 나누는 이들도 조용조용 이야기를 건넸다.1층 서가 곳곳에 마련된 의자에 앉아 책을 둘러보다 나도 모르게 순간 착각에 빠졌다. 서점이라는 사실을 잊고 도서관에 온 듯 책에 몰두해 버린 것이다. 나뿐만 아니라 이곳에 머무는 대부분의 사람들이 자연스럽게 책을 들고 의자에 앉아 읽고 있었다. 분위기가 서점이라기보다 온화한 도서관 같았기에 다들 헷갈렸던 모양이다.2층 입구의 안내 게시판을 보고서야 '계산이 완료된 책만 들고 올라가야 한다'는 원칙을 확인했다. 나 역시 손에 쥐고 있던 책 한 권을 기꺼이 구매했다. 꼭 필요해서라기보다, 이 멋진 공간에 대한 고마움과 서점에 대한 예의이자 응원의 마음이었다. 최인아책방의 가장 큰 매력은 서가 분류 방식에 있었다. 베스트셀러 순위 대신 질문과 문장으로 책을 분류해 두었다.마치 인생의 선배가 내 고민을 가만히 들어주고 맞춰 건네는 다정한 처방전 같았다.개방형 광장으로서 사람과 문화가 교차하는 별마당도서관, 그리고 깊은 사유와 내면의 질문을 던지게 만드는 최인아책방. 너무나 다른 색깔을 지닌 두 공간이었지만, 나에게 준 울림과 행복의 크기는 같았다.집으로 돌아오는 길, 퇴근길 지하철의 혼잡함과 오랜 시간 서서 와야 하는 노곤함조차 무겁지 않고 가뿐하게 느껴졌다. 책의 향기가 선물해 준 마음의 여유, 그리고 무더위를 잊게 해준 완벽한 휴식 덕분에 마음속 깊은 곳까지 긍정의 에너지로 산뜻하게 채워지는 기분이었다.