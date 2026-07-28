삼척시도시재생지원센터 'AI 활용 단편 영화 제작 과정' 운영

큰사진보기 ▲강의 중인, AI활용 시민 영화 제작 클래스Ai 툴을 다루기 이전에 영상을 이해 시키는 김정욱 영화감독 ⓒ 조연섭 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.

생성형 AI를 활용한 콘텐츠 제작 교육이 지역으로 빠르게 확산되고 있다. 강원 삼척에서는 시민들이 지역의 역사와 문화를 소재로 직접 단편 영화를 제작하는 교육 프로그램이 활발하게 운영되고 있다.삼척시도시재생지원센터는 지난 7월 13일부터 시민을 대상으로 'AI 활용 단편 영화 제작 과정' 을 운영하고 있다. 교육은 매주 월요일 진행되며 오는 9월 14일까지 총 10주 과정으로 이어진다.지난 27일에는 3주차 수업이 진행됐다. 앞서 13일과 20일 두 차례 이론 위주의 교육이 이뤄졌으며, 앞으로 7주 동안 추가 시나리오 작성과 영상 제작, 편집 등 이론과 실습을 거쳐 참가자들의 단편 영화가 완성될 예정이다.이번 교육에는 20대부터 60대 후반까지 다양한 연령 층의 시민 30여 명이 참여하고 있다. 강사는 김정욱 영화감독과 홍건표 AI 영화감독이 참여해 영화의 이해부터 시나리오 작성, 영상 연출, AI 편집까지 전 과정을 지도하고 있다.교육은 삼척의 역사와 문화, 인물, 장소 등 지역의 이야기를 소재로 영화를 제작하는 데 초점을 맞췄다. 참가자들은 AI를 활용해 이미지와 영상, 음악을 제작하고 이를 하나의 작품으로 완성하는 영상의 이론 전 과정과 실습을 동시에 진행하고 있다.3주차부터는 본격적인 편집 실습이 시작되면서 세대 간 디지털 활용 능력의 차이도 나타났다. 젊은 참가자들은 다양한 프로그램을 빠르게 활용하며 수업을 따라가는 반면, 중장년 층은 여러 제작 도구를 동시에 사용하는 과정에서 어려움을 겪기도 했다. 그러나 참가자들은 서로 작업 방법을 공유하며 작품 제작을 이어가고 있다.이번 교육은 단편 영화 제작 기술 뿐 아니라 영상 기획과 촬영 구도, 스토리 구성, 편집 등 콘텐츠 제작 전반을 함께 익히는 과정으로 운영된다. 완성된 기술은 단편 영화뿐 아니라 지역 홍보 영상, 가족 기념 영상, 숏 폼 콘텐츠 제작 등 다양한 분야에서 활용할 수 있을 것으로 기대된다.교육을 총괄하는 심윤보 삼척시도사재생지원센터 센터장은 "편집 과정은 쉽지 않지만 영화가 만들어지는 과정을 직접 배우는 것만으로도 의미가 크다" 며 "AI 콘텐츠 제작 교육이 지역에서도 활발하게 운영되면서 시민들이 직접 지역의 이야기를 기록하고 콘텐츠로 만드는 시대가 시작되고 있다"라고 말했다.지역 문화계에서는 이번 교육이 시민들의 AI를 활용한 디지털 콘텐츠 제작 역량을 높이는 동시에 지역 이야기를 시민 스스로 문화 콘텐츠로 발전시키는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.