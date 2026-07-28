김혜경 여사가 "한국·브라질 마음 매우 닮았다" 한 이유

큰사진보기 ▲이재명 대통령과 함께 브라질을 국빈 방문한 김혜경 여사가 27일(현지시간) 룰라 브라질 대통령의 부인 호잔젤라 다시우바 여사와 함께 브라질리아 연방회계법원 미술갤러리를 방문해 전시 작품을 관람하고 있다. 2026.7.28 [공동취재 제공. 재판매 및 DB 금지] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이재명 대통령과 함께 브라질을 국빈 방문한 김혜경 여사가 27일(현지시간) 룰라 브라질 대통령의 부인 호잔젤라 다시우바 여사와 함께 브라질리아 연방회계법원 미술갤러리를 방문해 전시 작품을 관람했다. 2026.7.28 [공동취재 제공. 재판매 및 DB 금지] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령과 함께 브라질을 국빈 방문 중인 김혜경 여사가 27일(현지시간) 루이스 이나시우 룰라 다시우바 브라질 대통령의 배우자 호잔젤라 다시우바 여사와 함께 브라질 예술작품을 관람하면서 양국 문화가 공유하는 공동체 정신과 화합의 의미를 나눴다.안귀령 청와대 부대변인에 따르면, 김 여사는 이날 잔자 여사와 브라질리아에 위치한 연방회계감사원 문화센터를 방문해 <빛의 축제 : 대중 축제와 브라질 미술>을 주제로 한 전시회를 관람했다.잔자 여사는 "브라질 전역에서 매년 6월 또는 7월 개최되는 대표적인 전통 축제에서 영감을 받은 다양한 예술작품이 전시되어 있다"며 해당 축제들이 가톨릭 성인 축일과 농촌 수확 문화에서 유래했으며, 가족과 이웃이 한자리에 모여 수확한 음식을 나누고 노래와 춤을 즐기며 공동체의 결속을 다지는 행사라고 설명했다.두 여사는 브라질 북동부 지역의 야외 축제 마당인 '떼헤이루(Terreiro)'를 모닥불 조명 등으로 재현한 전시를 관람하면서 양국 문화의 공통점을 공유했다.김 여사는 "축제에서는 사람들이 모닥불을 둘러싸고 노래하고 춤추며 수확의 기쁨을 나눈다"는 잔자 여사의 설명에 "한국에도 수확기에 가족과 이웃이 음식을 나누고 풍요에 감사하는 명절인 추석이 있다"고 답했다. 그러면서 "추석에는 사람들이 둥근 원을 만들어 노래하고 춤추는 강강술래를 즐기는데, 원을 이루어 마음을 하나로 모은다는 점에서 브라질의 축제 문화와 닮아 있다"고 덧붙였다.잔자 여사는 열기구 모양의 종이풍선을 모티브로 한 작품을 보면서 한국에도 이와 비슷한 것이 있지 않냐고 물었다. 김 여사는 한국의 풍등을 소개하면서 소망을 담아 하늘에 띄우는 양국 문화에 비슷한 의미와 정서가 담겨 있다는 데 공감했다.김 여사는 여러 작품에 사용된 다채로운 색채를 살펴보면서는 "선명하면서도 따뜻한 색감이 한국의 단청이나 민화와도 통하는 것 같다"고도 평했다.두 여사는 브라질 내 한류 확산과 한국어에 대한 관심을 주제로도 대화를 나눴다. 참고로 양국 정부는 이번 정상회담을 계기로 문화·인적 교류 확대를 위한 체육, 교육, 영화 등의 분야에서 양해각서(MOU)를 체결했다.잔자 여사는 "브라질에서 K-드라마를 비롯한 한국 문화의 인기가 높아지면서 한국어를 배우려는 사람도 늘고 있다"며 상파울루대학에 한국어문학과가 개설되어 있다고 소개했다. 특히 "얼마 전 아마존 지역에서 한국어를 공부하는 아이와 대화할 기회가 있었는데, 지난 2월 한국을 방문했을 때 배운 표현을 사용해봤다"고 했다.이에 김 여사는 "아마존에서도 한국어를 배우는 아이가 있다는 이야기를 들으니 세계가 하나로 가까워지고 있다는 것이 실감 난다"고 답했다.두 여사는 전시 관람 후엔 옥수수로 만든 브라질 전통 음식을 함께 맛 보며 양국 음식 문화에 관한 대화도 나눴다. 그러면서 문화를 통한 양국의 우호 협력이 더욱 깊어지길 바란다고 밝혔다.김 여사는 "오늘 한국과 브라질이 서로 다른 역사와 전통을 지니고 있으면서도 자연의 결실에 감사하고 이웃과 기쁨을 나누는 마음은 매우 닮아 있다는 것을 느꼈다"며 "이러한 문화적 공감이 양국을 더욱 가깝게 잇는 소중한 계기가 되기를 바란다"고 말했다.잔자 여사도 "오늘과 같은 문화 교류가 앞으로도 계속 이어져 두 나라가 서로를 더욱 이해하게 되기를 기대한다"며 "다음에 다시 브라질을 방문해 아마존도 찾고, 브라질의 또 다른 대표 축제인 카니발도 경험해 보기를 바란다"고 밝혔다.