정전 73주년... 미 시민사회 73개 단체 "한국전쟁, 이제는 끝내야"

큰사진보기 ▲"정전협정을 평화협정으로" 집회7월 26일, 일요일 오후 5시 워싱턴 디씨 링컨 메모리얼에서 있었다. ⓒ KPN 관련사진보기

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큰사진보기 ▲7월 26일 워싱턴 디씨 링컨 메모리얼 앞 집회"정전협정을 평화협정으로" ⓒ KPN 관련사진보기

큰사진보기 ▲7월 26일, "정전협정을 평화협정으로" 집회"미국은 70년 넘게 북한과 전쟁 상태를 지속해 왔습니다. 그러나 여론은 미국 국민이 전쟁의 지속을 원하지 않으며 평화를 원한다는 사실을 지속적으로 보여주고 있습니다. 이제 우리 정부가 국민의 목소리에 귀를 기울이고 이 '끝없는 전쟁'을 종식시켜야 할 때입니다." - 오스틴 헤드릭(Austin Headrick), 미국 퀘이커 봉사위원회(AFSC) 아시아 지역 옹호 활동 코디네이터 ⓒ KPN 관련사진보기

큰사진보기 ▲7월 26일, 워싱턴디시 링컨 메모리얼 앞 평화 집회"한국계 미국인이자 이산가족의 일원으로서, 7월 27일은 휴전이 곧 평화가 아니라는 사실을 상기시켜 줍니다. 지난 70여 년간 코리아전쟁은 막대한 인적, 환경적, 경제적 비용을 초래했습니다. 미국 납세자들은 이 '끝없는 전쟁'을 유지하기 위해 매년 수십억 달러를 지출하는 반면, 평범한 사람들은 전투 재개의 상시적 위협, 군사화된 성폭력, 피난 및 이주, 사회경제적 불안정, 그리고 지속적인 트라우마 등 큰 고통을 감내하고 있습니다. 미국은 자국 역사상 가장 오래 지속된 이 전쟁을 종식시켜야 할 의무가 있습니다. 우리에게는 외교와 화해, 그리고 항구적인 평화에 기반한 미래를 누릴 자격이 있습니다. 평화는 실현 가능한 일일뿐만 아니라, 이미 오래전에 이루어졌 어야 할 과제입니다." - 캐시 최(Cathi Choi), '위민 크로스 DMZ(Women Cross DMZ)' 사무총장 ⓒ KPN 관련사진보기

큰사진보기 ▲7월 26일, 링컨메모리얼 앞 평화 집회"코리아 평화 네트워크와 미국 시민사회가 나서서 미국 정부에 북한과의 대화에 나서고 코리아전쟁을 완전히 종식시킬 것을 촉구하는 것은 매우 중요한 일입니다." (콜린 무어 국장) ⓒ KPN 관련사진보기

한국전쟁 종식을 촉구하는 공동성명



1953년 7월 27일, 한반도에서 총성은 멈췄지만 전쟁은 결코 끝나지 않았습니다. 정전협정은 처음부터 잠정적인 조치였습니다. 정전 이후 평화협정 체결로 이어질 예정이었지만, 70년이 넘도록 그 약속은 아직 이루어지지 않았습니다. 두 세대의 한국인과 미국인들이 결코 해결되지 않은 전쟁의 그늘 아래에서 성장해왔습니다.



우리 서명 시민사회단체들—종교계와 양심적 시민들, 한국계 미국인, 참전용사, 학자, 그리고 활동가들—은 미국 정부가 책임을 지고 조선민주주의인민공화국(북한)과 성실하게 관여함으로써 한국전쟁을 종식하고, 73년 된 정전협정을 항구적인 평화협정으로 대체할 것을 촉구하기 위해 목소리를 모읍니다.



끝나지 않은 전쟁의 비용



이 끝나지 않은 전쟁의 결과는 한반도의 지속적인 분단, 한국 이산가족들의 비극적이고 현재진행형인 이별, 그리고 이 지역을 규정짓는 극단적인 군사화와 멈추지 않는 군비 경쟁으로 나타나고 있습니다. 한반도는 여전히 지구상에서 가장 중무장된 지역 중 하나이자, 세계에서 가장 위험한 핵 발화점 중 하나로 남아 있습니다. 전쟁이 공식적으로 끝나지 않은 채 매년이 지나갈 때마다, 오판이나 사고, 확전의 위험은 계속되며, 이는 한국인과 미국인, 그리고 이 지역과 전 세계 모든 이들의 안보를 위협합니다.



이것은 미국의 가장 오래된 '끝나지 않은 전쟁'입니다. 미국은 한국 내 군사적 억지력과 병력 주둔을 유지하기 위해 매년 30억 달러 이상의 납세자 세금을 지출하고 있습니다. 끝없는 냉전에 자금을 대는 대신, 이 돈은 의료, 보육, 주거, 교육을 위해 사용되어야 합니다. 미국인으로서, 우리는 이 전쟁을 끝내는 데 도움을 줄 의무와 도덕적 책임이 있다고 믿습니다.



'평화 우선' 접근이 안보의 길을 열 수 있다



수십 년에 걸친 실패한 미국-북한 협상은 고립, 제재, 군사적 위협에 초점을 맞춘 미국의 정책이 비핵화와 안보라는 명시된 목표를 달성하는 데 실패했음을 보여줍니다. 미국이 가혹한 제재를 유지하고 군사 훈련을 계속하면서 북한의 완전한 비핵화를 협상의 전제조건으로 요구하는 방식은 북한을 협상 테이블로 다시 끌어들이지 못할 것입니다. 과거의 회담이 주로 북한의 비핵화를 목표로 했다면, 안보 위기의 근본 원인을 다루는 향후 협상은 보다 지속 가능한 합의와 상호 신뢰를 구축할 잠재력을 갖고 있습니다.



제한적이지만 존재하는 기회의 순간



우리는 이번 기념일을 애도의 순간일 뿐만 아니라, 제한적이지만 가능성이 존재하는 순간으로 인식합니다. 남북 관계가 상당한 어려움에 직면해 있지만, 이재명 정부는 대북 접근의 핵심으로 평화공존을 내세우며 "한반도 평화공존 정책"을 발표하고, 북한의 체제를 존중하며 흡수통일을 추구하지 않고 적대 행위를 자제하겠다고 약속했습니다—이는 말이 아닌 행동을 통해 군사적 긴장을 낮추고 신뢰를 재건하려는 시도입니다. 미국 역시 평화를 향한 발걸음을 내디딜 기회를 가지고 있습니다.



미국 국민은 평화를 지지한다



한국전쟁을 종식하는 것은 대다수 미국인들이 이미 원하는 것을 반영합니다. 미국 성인의 과반수는 미국 정부가 평화협정 체결을 통해 한국전쟁을 공식적으로 종식해야 한다고 믿으며, 3분의 2는 미국이 인도적 지원과 공중보건을 저해하는 제재를 해제해야 한다고 믿습니다.



대중은 대결보다 소통, 인도적 협력, 실용적인 문제 해결을 일관되게 선택해왔습니다. 이것이 바로 미국의 정책을 이끌어야 할 가치입니다.



미국 정부에 대한 우리의 요구



한국전쟁 정전협정 73주년을 맞아, 우리는 트럼프 행정부가 미국 국민의 뜻과 평화의 대의를 존중하여 한국전쟁을 공식적으로 종식하기 위한 구체적이고 실현 가능한 조치를 취할 것을 촉구합니다:



첫째, 북한의 도발을 부추기는 압박이 아닌 평화를 우선시함으로써 최고위급 수준에서 북한과의 직접 외교를 재개해야 합니다. 정기적인 실무급 소통 채널을 재구축하고 정상 간 관여를 새롭게 추진하는 것은 확전을 피하고 상호 신뢰를 쌓기 시작하는 데 핵심적입니다. 여기에는 갈등과 핵전쟁의 위험을 줄이기 위해 서울의 평화공존 추진에 파트너십으로 화답하는 것도 포함됩니다.



둘째, 긴장을 낮추기 위한 상호적인 조치를 취해야 합니다. 미국은 도발적인 군사훈련과 전략자산 전개를 중단하고, 경제적 강압 수단인 제재를 해제하며, 북한과의 관계 개선 의지를 발표하는 등 상응하는 반응을 이끌어낼 수 있는 조치들을 통해 확전의 악순환을 끊을 수 있습니다. 이는 북한이 핵실험과 장거리 미사일 시험을 동결하도록 이끌 수도 있습니다.



셋째, 한국전쟁을 공식적으로 종식하기 위해 노력해야 합니다. 전쟁의 종식을 선언하고, 정전협정을 항구적인 평화체제로 대체하기 위한 지속적이고 성실한 절차를 시작해야 합니다. 이는 거의 4분의 3세기 동안 지속되어온 유예된 전쟁 상태에 종지부를 찍는 것이 될 것입니다.



넷째, 인간적 연결을 회복하고 무고한 사람들을 보호해야 합니다. 북한 내 인도적 활동을 방해하고 평범한 북한 주민들에게서 식량, 의약품, 생존 수단을 빼앗는 제재를 해제하고, 미국인의 북한 여행 및 민간 교류에 대한 제한을 종식하며, 수십 년간 헤어져 있던 이산가족 상봉과 전쟁에서 돌아오지 못한 미군 유해 송환을 위한 노력을 재개해야 합니다.



진정으로 지속 가능한 안보는 상호 파괴의 위협 위에 세워질 수 없습니다. 그것은 대화와 상호 존중, 그리고 미국인과 한국인의 인간 안보가 서로 얽혀 있다는 인식 위에 세워져야 합니다. 우리는 이산가족들의 희망, 이 끝나지 않은 전쟁의 무게 아래 평생을 살아온 모든 이들의 희망, 그리고 태평양 양쪽에서 평화로운 한반도를 물려받을 자격이 있는 아이들의 희망을 함께 짊어지고 있습니다.



이 전쟁을 끝낼 힘은 존재합니다. 우리는 우리의 지도자들이 그 힘을 사용할 것을 요구합니다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 겨자씨신문에도 실립니다.

한반도 평화를 지지하는 미국 내 종교계, 한국계 미국인 단체, 참전용사 단체, 학계 및 시민사회 활동가들이 대거 힘을 모았다.정전협정 체결 73주년을 맞은 7월 27일(현지시각), '코리아 평화 네트워크(Korea Peace Network)'는 미 행정부와 의회에 한국전쟁을 공식적으로 종식하고 북한(조선민주주의인민공화국)과 성실히 대화에 나설 것을 촉구하는 성명서를 전달했다. 이번 성명서에는 종교계와 한인 사회, 참전용사 단체, 학계, 시민사회 등 73개 단체가 이름을 올렸다. 이보다 앞선 26일에는 워싱턴 디씨 링컨 메모리얼 앞에서 집회를 벌였다.성명서는 1953년 7월 27일 한반도에서 총성이 멈췄으나 전쟁은 결코 끝나지 않았다는 사실을 재차 환기했다. 정전협정은 본래 일시적 조치였고, 정전 이후 곧바로 평화협정이 체결될 예정이었다. 그러나 그 약속은 70년이 넘도록 지켜지지 않았고, 해결되지 않은 전쟁의 그늘 아래서 한국과 미국의 두 세대가 흘러갔다.성명서는 올해가 정전협정 체결 73주년이 되는 해라는 점을 강조하며, 지금이야말로 미 행정부와 의회에 해결되지 않은 전쟁이 초래하는 인적 피해를 상기시키고, 한반도에서의 핵 분쟁을 막아야 할 시급성을 강조해야 할 중요한 시기라고 밝혔다. 미국 퀘이커 봉사위원회(AFSC)와 해리스(Harris)가 공동 실시한 지난 1월 여론조사에 따르면, 미국인 55% 이상이 공식적인 평화협정을 통한 전쟁 종식을 지지하는 것으로 나타났다.미국 퀘이커 봉사위원회(AFSC) 오스틴 헤드릭 아시아 지역 옹호활동 코디네이터는 "미국은 70년 넘게 북한과 전쟁 상태를 지속해 왔다"며 "여론은 미국 국민이 전쟁의 지속을 원하지 않으며 평화를 원한다는 사실을 지속적으로 보여주고 있다"고 말했다. 그는 "이제 우리 정부가 국민의 목소리에 귀를 기울이고 이 '끝없는 전쟁'을 종식시켜야 할 때"라고 강조했다.이 성명서는 무력 충돌은 멈췄으나 전쟁을 공식적으로 끝내지는 못한 정전협정 체결일인 7월 27일, 미 국무부와 의회 의원들에게 전달됐다. '위민 크로스 DMZ(Women Cross DMZ)'의 캐시 최 사무총장은 한국계 미국인이자 이산가족의 일원으로서 소회를 밝혔다.그는 "7월 27일은 휴전이 곧 평화가 아니라는 사실을 상기시켜 준다"며 "지난 70여 년간 한국전쟁은 막대한 인적, 환경적, 경제적 비용을 초래했다"고 지적했다. 이어 "미국 납세자들은 이 '끝없는 전쟁'을 유지하기 위해 매년 수십억 달러를 지출하는 반면, 평범한 사람들은 전투 재개의 상시적 위협, 군사화된 성폭력, 피난 및 이주, 사회경제적 불안정, 지속적인 트라우마 등 큰 고통을 감내하고 있다"고 밝혔다.최 사무총장은 "미국은 자국 역사상 가장 오래 지속된 이 전쟁을 종식시켜야 할 의무가 있다"며 "우리에게는 외교와 화해, 항구적 평화에 기반한 미래를 누릴 자격이 있다. 평화는 실현 가능한 일일 뿐만 아니라 이미 오래전에 이루어졌어야 할 과제"라고 강조했다.이번 성명에는 종교계도 적극 참여했다. 연합감리교회(United Methodist Church)의 사회 정의 및 공적 증언 담당 기구인 '교회와 사회부(General Board of Church and Society)'에서 '정의와 평화(Peace With Justice)'를 담당하는 콜린 무어 국장은 "연합감리교회는 한반도의 평화와 치유, 화해를 위해 헌신하는 남북한 및 전 세계 기독교인들과 굳건히 연대하고 있다"고 밝혔다.그는 "특히 미국이 북한을 상대로 위험하고 지속 불가능한 정책을 고수하고 있는 상황에서, 우리는 미국 정부가 그 접근 방식을 바꿀 것을 촉구한다"며 "코리아 평화 네트워크와 미국 시민사회가 나서서 미국 정부에 북한과의 대화 및 한국전쟁의 완전한 종식을 촉구하는 것은 매우 중요한 일"이라고 말했다.'코리아 평화 네트워크(Korea Peace Network)'는 한반도의 평화 증진을 위해 활동하는 연대체다. 운영위원회는 미국 퀘이커 봉사위원회(American Friends Service Committee), 메리놀 글로벌 국제문제사무소(Maryknoll Office for Global Concerns), 메노나이트 중앙위원회(Mennonite Central Committee), 위민 크로스 DMZ(Women Cross DMZ), 코리아피스나우! 풀뿌리네트워크(Korea Peace Now! Grassroots Network), 연합감리교회 교회와 사회부(United Methodist Church – Church and Society & Global Ministries) 등으로 구성돼 있다.이번 서한은 "한국전쟁을 공식적으로 종식하기 위한 구체적이고 실현 가능한 조치를 취함으로써 미국 국민의 뜻과 평화의 대의를 존중하기 위해" 행정부가 취해야 할 네 가지 권고 사항을 제시했다. ▲외교적 관여 ▲긴장 완화를 위한 구체적이고 상호적인 조치 ▲전쟁의 공식적 종식 ▲민간 교류 회복이 그 내용이다. 다음은 성명서 번역문.