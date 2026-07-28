룰라 대통령 만난 이 대통령 "한-남미공동시장 협정 더 못 미뤄"

큰사진보기 ▲이재명 대통령과 루이스 이나시우 룰라 다시우바 브라질 대통령이 27일(현지시간) 브라질리아 대통령관저에서 공동언론발표를 마친 뒤 취재진을 향해 손가락 하트를 만들어보이고 있다. 2026.7.28 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

- 한-브라질 협력을 무역과 투자뿐 아니라 방산, 항공, 우주, 핵심광물, 디지털경제 등 미래 산업 협력으로 확대해 나간다.

- 희토류 등 핵심광물이 풍부한 브라질과 협력을 강화해 글로벌 공급망 재편에 대응한다.

- 메르코수르(MERCOSUR·남미공동시장)과의 무역협정을 더 이상 미룰 수 없다. 적극 추진할 예정이다.

큰사진보기 ▲이재명 대통령과 루이스 이나시우 룰라 다시우바 브라질 대통령이 27일(현지시간) 브라질리아 대통령관저에서 확대 정상회담을 하고 있다. 2026.7.28 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이재명 대통령이 27일(현지시간) 브라질리아 대통령관저에서 공동언론발표를 하고 있다. 2026.7.28 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲브라질을 국빈 방문한 이재명 대통령이 27일(현지시간) 브라질리아 대통령관저 앞 광장에서 열린 환영식에서 루이스 이나시우 룰라 다시우바 대통령과 인사하고 있다. 왼쪽부터 김혜경 여사, 이재명 대통령, 루이스 이나시우 룰라 다시우바 브라질 대통령 호잔젤라 다시우바 여사. 2026.7.27 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

브라질을 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 27일(현지시간) 루이스 이나시우 룰라 다시우바 브라질 대통령과 정상회담 후 공동언론발표에서 밝힌 내용이다. 이 대통령과 룰라 대통령은 이날 예정된 시간을 50여 분가량 넘기면서 양국 협력 관계와 미래 비전을 보다 구체화 하는 논의를 이어 갔다.이 대통령은 "룰라 대통령과 오늘 이 회담을 통해서 2026년을 한-브라질 전략적 동반자 관계 도약의 원년으로 선포했다"면서 이날 회담 성과를 ▲ 경제 협력 기반 강화 ▲ 자원·에너지 분야 전략적 협력 강화 ▲ 국방·방산·우주항공 등 첨단미래 산업분야 협력 확대 ▲ 문화 인적 교류 확대 ▲ 국제사회에서의 전략적 공조 강화 등으로 나눠 설명했다.참고로 한-브라질 정부는 이날 정상회담을 계기로 우주, 체육, 교육, 에너지, 산업 기술, 영화, 사이버 보안 등 7개 분야에서 양해각서(MOU)를 체결했다.이 대통령은 먼저 경제 협력 기반 강화와 관련해 "양국 관계 발전의 핵심 동력인 경제 협력 기반을 강화하기로 했다"면서 "오늘 체결한 산업 기술 협력 MOU는 양국 산업 경쟁력을 고도화해 나가는 고도화해 나가는 매우 중요한 기반이 될 것"이라고 했다.특히 김용범 청와대 정책실장과 제랄도 알키민 브라질 부통령을 핵심 축으로 해서 양국 관계 발전을 위한 직접적 소통을 해 나갈 것이라면서 "이를 통해 한국과 브라질 간의 경제 산업, 또 안보 문화 모든 영역에서 협력과 교류를 더욱 심화해 나갈 것"이라고 했다.이러한 고위급 소통 채널은 한국과 메르코수르 간 무역협정 재개를 위한 목적도 크다. 브라질·아르헨티나·우루과이·파라과이 주도로 지난 1991년 창설된 남미공동시장은 남아메리카 역내 자유무역과 관세동맹을 목표로 하는 경제공동체다. 특히 최근엔 트럼프 행정부의 상호관세 정책 등으로 인해 유럽·아시아의 새로운 돌파구로도 주목받고 있다. 한국은 2018년부터 메르코수르와 협정 체결을 위해 협상을 벌여왔지만 진척이 더딘 상황이다.이와 관련 이 대통령은 "통상 환경의 불확실성이 커지는 시대일수록 한국과 메르코수르 간 무역 협정은 더 이상 미룰 수 없는 중요한 과제라는 것에 (양 정상이) 깊이 공감했다"며 "우리 기업에는 남미 공동 시장으로 진출할 기회를 확대하고, 또 브라질 기업에는 한국을 거점으로 아시아 시장에 진출할 새로운 기회를 제공할 것으로 확신한다"고 밝혔다.룰라 대통령도 공동언론발표에서 "실무그룹을 설치해 한국-메르코수르 간 무역협정 협의 재개에 장애물이 없도록 할 예정"이라며 "특별히 브라질 부통령을 제가 지정해서 이 실무그룹의 장을 맡도록 했다"고 설명했다.이 대통령은 방산·우주항공 협력 확대에 대해서는 올해 12월부터 한국 공군에 순차 납품 예정인 브라질의 대형 다목적 수송기 C-390을 예로 들었다.구체젹으론 "양국은 올해 하반기 방산공동위원회 출범에 합의했고, 군사 국방 비밀 정보 보호 및 교환에 관한 협정을 추진해 국방과 방산 분야의 새로운 협력 기회를 마련해 나갈 것"이라며 "공군이 도입하게 될 브라질의 C-390 수송기에 우리 기업들의 부품이 탑재된 것은 양국의 방산 협력의 상징적인 사례"라고 평했다.이어 "미래 항공 모빌리티 분야에서도 상호 강점을 활용한 협력을 추진해 나가기로 했다"며 "우수한 성능이 입증된 우리의 다양한 방산 장비들이 중남미 최대 방산 강국인 브라질에서도 가치를 인정받을 수 있도록 룰라 대통령님의 각별한 관심과 지원을 부탁드린다"고 밝혔다.또한 이번에 체결한 우주 협력 MOU가 "민간 발사체 발사 절차를 간소화하고 위성 데이터 공유와 우주 탐사 등 우주 분야 전반의 협력 범위를 넓혀서 양국이 미래 우주 시대를 함께 열어가는 중요한 토대가 될 것"이라며 오는 9월 브라질 알칸타라 우주센터에서 예정된 국내 로켓기업 이노스페이스의 '한빛-나노' 발사 성공을 기원했다.자원·에너지 분야 협력에 대해서는 "브라질은 누구나 아는 것처럼 세계적인 핵심 광물 보유국"이라며 "(룰라 대통령과) 양국 기업과 기관 간의 핵심 광물 공급망의 전 주기에 걸친 협력 확대 필요성에 공감했다"고 밝혔다.이어 "관계 기관 간의 후속 협의를 통해 양국의 강점을 바탕으로 한 호혜적인 협력을 더욱 강화하고 우리 기업들의 안정적인 원자재 수급 기반을 함께 마련해 나가기로 했다"며 "에너지 협력 MOU 체결을 통해 청정 에너지와 에너지 전환 분야에서도 협력의 폭을 더욱 확대해 나갈 것"이라고 밝혔다.한편 이 대통령과 룰라 대통령은 이날 소년공 출신이란 같은 경험을 공유한 서로에 대한 각별함을 여과 없이 표현했다.룰라 대통령은 "어려서 고생을 한 사람들은 모든 기회 하나하나를 소중하게 여긴다. 이 대통령님과 저 모두 굉장히 어렵게 자란 환경을 가지고 있기 때문에 교육과 노동과 민주주의는 한 사람의 운명을, 또 국가의 운명을 바꿀 수 있다는 것을 다 알고 있다"고 했다.또 "이 대통령님과 저는 극단적인 세력으로부터의 공격을 이겨내기도 했다. 저희는 이러한 상황에서 대화와 존중을 바탕으로 한 사회를 만들어야 한다고 생각한다"면서 "다자주의, 평화, 개발 등은 협력에서 이룰 수 있다고 생각한다. 바로 그와 같은 정신 때문에 브라질과 대한민국은 손을 잡고 있다"고도 강조했다.이에 대해 이 대통령은 "룰라 대통령님의 왼쪽 손가락이 하나 없는 것처럼 저도 어린 시절에 공장에서 일하다가 왼손을 다쳤다"며 "(이 장애는)더욱 압도적인 수의 사람들이 더 나은 삶을 살 수 있도록 해야 된다는 의무감을 언제나 생각하게 한다"고 공감했다.그러면서 "내일 상파울루에 제가 방문하면 룰라 대통령께서 젊은 시절에 일했던 금속노조 사무실을 방문해 볼 생각"이라며 "그곳에서 우리 대통령께서 노동자들의 현실을 잊지 않고 또 끊임없이 모든 사람들이 더 나은 삶을 살 수 있도록 노력해 왔던 그 그곳에서 대통령의 꿈을 한 번 더 생각해 볼 생각"이라고 했다.이 대통령은 룰라 대통령이 이날 정상회담 장소를 대통령 집무실(플라나우투궁)이 아닌 관저(아오보라다궁)으로 하면서 타국 정상보다 격상된 의전을 보여준 데 대한 감사도 표했다.이 대통령은 자신이 시진핑 중국 국가주석, 나렌드라 모디 인도 총리, 자크 시라크 프랑스 전 대통령에 이어 브라질 대통령 관저에서 정상회담을 한 네 번째 외국 정상이란 점을 짚으면서 "참으로 영광으로 생각하고 감사하게 생각한다"고 말했다.