한일 독자 사로잡았던 히가시노 게이고의 '미스터리 월드'

큰사진보기 ▲일본 추리소설 작가 히가시노 게이고가 대장암으로 별세한 사실이 뒤늦게 알려졌다. 27일 NHK 등 현지 언론에 따르면 히가시노 작가는 지난 23일 대장암 투병 끝에 세상을 떠났다. 향년 68세. 사진은 지난 2006년 1월 도쿄회관에서 제134회 나오키상 수상이 정해져 기자회견하는 히가시노 케이고. 2026.7.27 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲온라인 서점에서 마련한 작가 추모 페이지. ⓒ 알라딘 관련사진보기

일본의 '국민 추리소설 작가' 히가시노 게이고가 별세했다. 27일 출판사 고단샤(講談社)에 따르면, 고인은 지난 7월 23일 새벽 대장암으로 별세했다. 장례는 고인의 뜻과 유가족의 희망에 따라 가족장으로 조용히 치러진 것으로 알려졌다.히가시노는 1958년 일본 오사카에서 태어났다. 오사카부립대학교 공학부 전기공학과를 졸업하고 엔지니어로 직장 생활을 하면서 소설 집필을 병행했다. 27세였던 1985년 학원 추리물 <방과 후>로 제31회 에도가와 란포상을 수상하며 문단에 데뷔했고 이후 직장을 그만두고 전업 작가의 길을 걷기 시작했다.하지만 히가시노는 이후 14년 동안이나 이렇다 할 히트작을 내지 못하면서 무명 작가로 힘든 시절을 보내야했다. 그러나 만 40세였던 1998년에 <비밀>이 제52회 일본추리작가협회상을 수상하면서 비로소 큰 인기를 얻기 시작했다.이후 1999년 <백야행> 2005년 <용의자 X의 헌신> 2012년 <나미야 잡화점의 기적>등이 연이어 대중적으로 큰 성공을 거두면서 히가시노는 명실상부 일본을 대표하는 추리 소설 작가로 자리매김했다. <라플라스의 마녀>, <녹나무의 파수꾼> <유성의 인연> <당신이 누군가를 죽였다><연애의 행방><백조와 박쥐>등도 모두 베스트셀러로 등극했다.특히 대표작으로 꼽히는 '갈릴레오' 시리즈는 천재 물리학자가 자신의 전문 지식을 활용해 수수께끼를 풀어나가는 이야기로 1990년대부터 꾸준히 연재되며 많은 인기를 끌었다. 히가시노는 일본추리작가협회상, 나오키상, 중앙공론문예상 등 일본의 저명한 문학 시상식들을 두루 석권하면서 대중성은 물론 작품성까지 모두 인정받은 거장의 반열에 올랐다. 히가시노의 작품 상당수가 일본에서 드라마와 영화로 영상화 되기도 했다.'추리소설의 대부'로 유명하지만, 사실 히가시노는 추리와 미스터리물만 쓴 것이 아니라 다양한 장르와 사회소설도 꾸준히 집필한 작가였다. 엄청난 다작으로 유명했던 히가시노는 40년간 총 100여권에 이르는 작품을 집필했고, 일본에서만 누적 판매부수 1억 부를 돌파했다.또한 그의 작품은 자국은 물론 한국과 중국 등 동아시아권에서도 많은 사랑을 받았다. 국내 주요 서점 집계에서 '21세기 한국에서 가장 많이 팔린 외국 작가'로 선정되기도 했으며, 국내의 많은 장르소설 작가 지망생들이 히가시노를 롤모델로 꼽기도 했다. <백야행>(2009, 한석규·손예진·고수 주연), '용의자X'(2012, 류승범·이요원 주연), '방황하는 칼날'(2014, 정재영·성동일 주연) 등은 한국에서도 모두 영화로 리메이크되며 많은 사랑을 받은 작품들이다.히가시노 게이고는 '본격파' 추리소설가로 문단 경력을 시작했지만, 사실 그의 작가적 정체성은 오히려 '사회파'에 더 가까웠다. 작가를 꿈꾸던 젊은 시절 히가시노가 가장 동경한 롤모델은 일본의 또다른 미스터리 거장이자 사회파 추리소설의 창시자인 마쓰모토 세이초였다.본격 추리소설이 '어떻게'범죄가 이루어졌는지 정교한 수수께끼를 풀어내거나 범인을 밝혀내는 추리 미스터리 본연의 매력에 집중한다면, 사회파는 '왜' 그런 범죄가 벌어졌는지 사회적 원인과 범죄 동기에 더 초점을 맞추는 작품들이다.실제로 히가시노의 작품속 세계관을 관통하는 메시지 역시, '현대사법 제도의 한계'와 '개인적 윤리의 충돌'을 파고드는 사회파식 추리물의 재해석에 있었다. 작가의 사회 인식에서 가장 도드라지는 지점은 '우리의 법과 제도는 과연 완벽한 정의일까?'라는 근본적인 의문에서 출발한다.대표작 <방황하는 칼날>은 미성년자 성폭행·살해 범죄와 소년법의 한계를 정면으로 다뤘다. 작가는 법이 가해자의 갱생과 인권을 보호하는 동안, 피해자와 그 가족의 파탄 난 삶은 철저히 소외되는 사법제도의 모순을 찌른다. 여기에서 유족의 '사적 복수'는 단순한 쾌감이 아니라, 제도적 공백 앞에서 개인에게는 사실상 선택권이 없는 비극의 아노미 상태로 제시된다.또한 <백조와 박쥐><방황하는 칼날>에서도 드러나듯, 히가시노는 대중의 분노 뒤에 가려진 '가해자 가족의 인권'과 '죄의 이월'이 과연 용납될수 있는지에 대하여 우리 사회에 묵직한 질문을 던진다. 사법 체계가 형벌을 부과했다고 해서 사건이 종결되는 것이 아니라, 제도가 담아내지 못하는 죄의식과 속죄, 용서의 영역이 인간의 삶에 어떤 그늘을 드리우는지 끊임없이 고민하게 만든다.특히 히가시노가 이야기를 풀어내는 주요 특징은 인물들에게 확실한 선악구분을 정립하지 않는다는 점이다. 그의 소설 속 범인들이 저지르는 범죄는 분명 심각한 악행이지만, 그 범행동기는 제도의 모순이나 사회의 냉대로 평범한 인간들이 극한 상황에 내몰렸기 때문이다.<용의자 X의 헌신>은 '헌신적인 사랑'이라는 숭고한 감정이 '완벽한 범죄 구상'이라는 비윤리적 수단과 결합할 때 발생하는 인간성의 딜레마를 보여준다. <백야행>의 원작은 1980~1990년대 일본 버블 경제 상실기와 맞물려, 어른들의 욕망에 희생된 아이들이 스스로 살아남기 위하여 잔혹한 생존법을 터득해 나가는 사회적 비극을 그린다.히가시노는 '누가(Who)' 혹은 '어떻게(How)' 범행을 저질렀는가보다 '왜(Why) 그런 선택을 할 수밖에 없었는가'에 더 주목한다. 범죄를 개인의 일탈로 치부하지 않고, 그를 둘러싼 환경과 개개인간의 관계망을 파고든다. 이 과정에서 독자로 하여금 비판과 동정의 경계선에서 끊임없이 윤리적 고뇌를 하게 만든다.일본의 본격파나 서구식 정통 미스터리물이 주로 범죄 상황에서 정교한 규칙과의 게임에 집중하는 경향이 있다면, 죄를 유발하는 사회구조적인 모순을 조명하는데 더 집중한다는게 히가시노의 차이점이었다. 그의 독자들은 추리 과정을 지적 유희로 소비하는 데 그치지 않고, 인물의 비극에 자연스럽게 정서적으로 동화된다.그리고 작품속 배경이 되는 일본 사회는 단기간의 압축성장 과정에서 법과 제도가 현실의 범죄 양상이나 대중의 법 감정을 따라가지 못했고, 이로 인해 '인간성 상실과 도덕적 혼란'을 겪는 것으로 묘사된다. 그리고 이는 이웃나라인 한국 사회가 거쳐온 궤적과도 깊이 공명하는 부분들이 존재한다. 소년법 논란, 무기력한 공권력, '유전무죄 무전유죄' 인식 등 한국 사회가 겪어온 법 감정의 혼란들은, 히가시노가 자주 던지는 사법 비판 메시지와 맞물려 한국 팬들의 정서에도 깊은 공감과 울림을 자아낸 이유였다.한편으로 작가는 화려한 관념적 언어 수사나 과도한 트릭 연출을 배제하고 정제된 문장과 입체적인 인물 구성을 통해, 자칫 무거워질 수 있는 주제를 대중 소설의 형태 속으로 직관적으로 전달하는 편이었다. 이는 일부 정통 추리소설 팬들에게는 서사의 논리적 완성도가 허술하다며 다소 저평가받는 원인이 되기도 했다. 하지만 메시지의 깊이를 유지하면서도 접근 장벽을 낮춘 전략은, 히가시노의 작품이 오히려 대중성과 작품성을 둘 다 잡을 수 있었던 핵심 요인이었다."법은 완벽하지 않으며, 인간의 정의는 언제나 흔들린다"는 명제 위에 펼쳐지는 그의 작품세계는, 사건이 종결되거나 수수께끼의 해답을 내놓는 이후에 오히려 더 깊은 고민을 남긴다. 불완전한 결말뒤에 아직 해결되지못한 피해자의 슬픔, 그리고 현실 제도와 어른들의 무능을 실컷 조명하며 감정을 고조시킨 후에는, 열린 결말을 남기고 다시 독자에게 공을 넘기기 때문이다.어쩌면 독자에게 이처럼 시원한 카타르시스 대신 '정답 없는 윤리적 딜레마'를 마주하게 만드는 서사의 힘과 여운이야말로, 히가시노 게이고가 오랜 세월 시대와 국경을 넘어 한일 대중의 선택을 받아온 가장 확실한 이유가 아니었을까.1980년대에서 2020년대까지 히가시노는 매년 한 권 이상은 작품을 집필할만큼 슬럼프나 공백없이 왕성한 활동을 이어간 성실한 작가였다. 그리고 일본에서는 히가시노의 마지막 유작이 된 추리소설 <영원의 기억>이 다음달 발매될 예정이다. 현대 추리소설의 대부는 그렇게 자신의 분신같은 백여 편의 걸작을 우리에게 남기고 이제 '하늘의 별'이 됐다.