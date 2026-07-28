중국 AI, 기업의 '실제 업무'를 맡기 시작했다

▲ 중국 온라인 매장 운영에 활용되는 인공지능 인공지능이 온라인 매장의 판매 실적과 재고를 분석하고, 상품 설명 작성과 고객 문의 대응을 지원하는 모습을 표현한 모 ⓒ 유형석(생성형 AI 활용 제작) 관련사진보기

덧붙이는 글 | 필자는 중국 베이징에 거주하며 중국 AI 정책과 기업, 산업현장의 변화를 한국 독자의 시각에서 살펴보고 있습니다. 이 글은 중국 AI가 실제 산업과 생활을 어떻게 바꾸는지 확인하는 '중국 AI 현장 리포트' 6회 연재의 세 번째 기사입니다.



ⓛ 중국 AI, 공장과 광산에서 얼마나 일하고 있나

② 춤추는 중국 휴머노이드, 정말 사람 대신 일할 수 있을까

③ 중국 병원에 들어간 AI, 의사와 치료사를 대신할까

④ 쇼핑부터 배달까지…중국인의 선택을 바꾸는 AI

⑤ AI가 일자리를 빼앗는다면, 어떤 일이 먼저 사라질까

⑥ 중국 AI가 밀려온다…한국 기업에는 위기일까, 기회일까