트럼프 "이란과 심도있는 협상... 실패시 강력한 군사행동"

큰사진보기 ▲도널드 트럼프 미국 대통령 ⓒ AFP=연합뉴스 관련사진보기

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도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과의 협상이 실패할 경우 강력한 군사행동에 나설 것이라고 밝혔다.트럼프 대통령은 27일(현지시각) 미 온라인매체 <악시오스>와의 인터뷰에서 "우리는 이란과 매우 심도 있는 협상을 진행하고 있다"라며 "만약 협상의 성과가 없으면 매우 강력한 군사행동을 명령할 것"이라고 말했다.그는 외교적 해결에 얼마나 시간을 할애할 것이냐는 질문에 "시간이 많지 않다"라며 "빨리 진행되거나 아예 진행되지 않거나 둘 중 하나"라고 답했다.또한 자신이 최근 들어 대이란 공습을 중단하라고 지시한 것은 중재국들의 요청이 있었기 때문이라고 주장했다.앞서 미국이 지금처럼 이란에 대해 전면 공습을 계속할 경우 미사일 재고가 위험한 수준으로 고갈될 것을 우려한 트럼프 대통령이 공습 중단을 지시했다는 <뉴욕타임스>의 보도를 부인한 것으로 해석된다.그는 "이란과 협상하는 모든 사람이 내게 '공격하지 말라'고 부탁했다"라며 자신이 이를 수락한 이유에 대해 "얻을 것도 없고, 잃을 것도 없다"라고 밝혔다.트럼프 대통령은 지난 23일에도 <악시오스> 인터뷰에서 "이란과 대화 중"이라면서 "이란에 대규모 공격을 검토하고 있다. 이전과 비교할 수 없을 정도로 큰 공격"이라고 경고한 바 있다.이와 관련해 CNN방송은 "트럼프 대통령은 과거에도 비슷한 발언을 여러 차례 했고, 이란으로부터 원하는 것을 얻지 못했을 때도 번번이 물러섰다"라며 "미국과 이란이 이달 들어 공습을 재개했으나, 어느 쪽도 전략적 우위를 점하고 있다는 신호는 없다"라고 지적했다.그러면서 "미국의 중간선거가 다가오면서 트럼프 대통령은 갈수록 인기가 떨어지는 이란과의 전쟁에 대한 결정을 내릴 때가 오고 있다"라고 강조했다.트럼프 대통령은 오는 28일 백악관에서 베냐민 네타냐후 총리와 정상회담을 하며 이란 전쟁에 대해 논의할 전망이다.그는 "내가 대통령이 아니었다면 이란은 지금쯤 핵무기를 보유했을 것이고, 이스라엘은 파괴됐을 것이라는 사실을 비비(네타냐후 총리)에게 말할 것"이라고 밝혔다.