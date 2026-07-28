"장애인체육시설 반다비체육센터 건립 왜 늦어지나?"

큰사진보기 ▲양평군의회는 27일 제317회 임시회 2차 본회의를 열어 2026년도 하반기 주요 업무계획을 보고 받았다. ⓒ 용은성 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 양평시민광장에도 실립니다.

양평군의회는 27일 제317회 임시회 제2차 본회의에서 양평군 각 부서의 2026년도 하반기 주요 업무계획을 보고 받았다.구문경 의원은 "민선 9기 군정이 청년 정책을 강조하는 만큼 그에 따른 청년 정책 개발에 따른 인구 유입 정책이 중요하므로 청년 정책 관련 부서의 기능 확대에 집중하도록 조직 기능을 고민해야 한다"고 말했다.권수연 의원은 "유튜브와 SNS 채널을 통한 양평 홍보와 관련, 군수 개인의 홍보인지 군수로서 정책적 홍보인지 구분하기 어려워 고개를 갸웃거리는 일이 없어야 할 것"이라며 이를 구분하는 내부 기준이 있는지 물었다.조근수 의원은 인사 문제와 관련 "허가과 업무는 주민과 직결되는 민원 부서이기에 조직 진단 모색과 함께 직원들의 사기 진작을 검토하기를 바란다"고 당부했다.오혜자 의원은 "2022년 공모사업에 선정된 장애인을 위한 반다비체육센터 건립사업이 너무 늦어지고 있으며, 건립부지 인근에 노인복지관과 고령자복지주택 등이 있어 주차장 (포화) 문제도 심도 있게 고민해야 한다"고 지적했다.전병곤 의원은 "양평FC에 올해 23억 2500만 원의 막대한 예산이 투입되는 만큼 운영상황에 따른 기대 효과를 검토할 필요가 있다"고 했다.임정숙 의원은 "장애인복지관 수중 재활치료 대기자가 100여 명에 이르는 만큼 장애인 전문 체육시설인 반다비체육센터에 들어설 수중 치료시설을 잘 활용해주기를 바란다"고 당부했다.주요 업무보고는 오는 30일까지 나흘간 이어진다.