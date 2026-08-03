에너지 전환의 가장 큰 걸림돌, 새로운 기술이 아니라

"지금까지 잘해 왔는데 왜 굳이 바꿔야 합니까?"

AD

덧붙이는 글 | 글쓴이는 에너지 컨설턴트입니다. 이 기사는 굿모닝 충청에도 실립니다.

새로운 에너지 정책을 논의할 때 자주 듣는 말입니다. 재생에너지 확대도 그렇고, 에너지저장장치(ESS)나 분산형 전력망, 전력시장 개편을 이야기할 때도 비슷한 반응이 나옵니다. 지금의 전력망이 큰 문제 없이 운영되고 있는데 굳이 위험을 감수하며 새로운 시스템으로 바꿀 필요가 있느냐는 것입니다.얼핏 보면 매우 합리적인 주장처럼 들립니다. 그러나 행동경제학에서는 이러한 경향을 '현상 유지 편향(Status Quo Bias)'이라고 설명합니다.현상 유지 편향이란 현재의 상태를 실제보다 더 안전하고 더 좋은 선택으로 평가하는 심리적 경향입니다. 새로운 대안이 객관적으로 더 나을 가능성이 있어도 사람들은 익숙한 것을 선택하려는 성향이 있습니다. 이러한 편향은 인간에게 자연스러운 본능입니다.수천 년 동안 인류는 익숙한 환경에서 생존해 왔습니다. 새로운 길은 위험했고, 낯선 음식은 독이 될 수도 있었습니다. 변화보다 안정을 선택하는 것이 생존에 유리했던 것입니다.하지만 기술과 산업의 발전에서는 이 본능이 오히려 혁신을 늦추기도 합니다. 과거를 돌아보면 이러한 사례는 많습니다.자동차가 등장했을 때 사람들은 말이 더 안전하다고 믿었습니다. 인터넷이 보급될 때도 직접 만나거나 전화하는 방식이 더 신뢰할 수 있다고 생각했습니다. 스마트폰이 처음 나왔을 때는 버튼이 없는 휴대전화를 불편하게 여기는 사람도 적지 않았습니다. 그러나 지금은 누구도 과거의 방식으로 돌아가자고 말하지 않습니다.전력산업도 같은 변화의 길목에 서 있습니다. 지난 100여 년 동안 전력산업은 대규모 발전소에서 생산한 전기를 송전망을 통해 소비자에게 공급하는 구조를 중심으로 발전해 왔습니다. 이 체계는 산업화 시대를 성공적으로 이끌었습니다. 그러나 오늘날 전력시스템은 달라지고 있습니다.태양광과 풍력 같은 분산형 발전원이 늘어나고, 에너지저장장치가 전력망의 중요한 구성요소가 되고 있으며, 인공지능은 발전량을 예측하고 수요를 조절합니다. 소비자는 전기를 사용하는 존재를 넘어 생산하고 저장하는 주체가 되고 있습니다.그럼에도 우리는 과거의 전력망을 기준으로 미래를 판단하려는 경향이 있습니다."예전에는 이렇게 하지 않았는데.""기존 방식이 더 안전하지 않을까.""지금도 잘 운영되는데 굳이 바꿀 필요가 있을까."이러한 생각은 자연스럽지만, 반드시 미래를 위한 최선의 선택은 아닙니다. 변화에는 비용이 따릅니다.그러나 변화를 미루는 데에도 비용이 있습니다. 새로운 기술을 늦게 도입하면 산업 경쟁력을 잃을 수 있습니다. 에너지 전환이 늦어지면 새로운 시장을 다른 나라에 내줄 수도 있습니다. 기후변화 대응이 늦어질수록 미래 세대가 부담해야 할 비용은 더 커질 수 있습니다.현상 유지에도 대가가 있는 것입니다. 전력산업은 본질적으로 미래를 준비하는 산업입니다. 오늘 건설하는 송전망은 수십 년을 사용하고, 오늘 설치하는 발전소는 다음 세대까지 운영됩니다. 따라서 현재만 보고 판단해서는 안 됩니다.재생에너지 확대도 마찬가지입니다. 중요한 질문은 "지금의 시스템이 익숙한가?"가 아니라, "10년 후, 20년 후에도 가장 경쟁력 있는 시스템인가?"입니다. 익숙함은 안정감을 줄 수 있습니다. 그러나 익숙함이 미래를 보장하지는 않습니다. 현상 유지는 하나의 선택일 뿐, 정답은 아닙니다. 미래 전력망의 경쟁력은 과거를 얼마나 오래 유지했는가가 아니라, 변화에 얼마나 유연하게 적응했는가에 달려 있습니다. 에너지 전환의 가장 큰 걸림돌은 새로운 기술이 아니라, 익숙한 시스템을 떠나지 못하는 우리의 '현상 유지 편향(Status Quo Bias)'인지도 모릅니다.