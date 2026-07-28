혼자가 된 나를 살린 규칙, 문제는 그 다음이었다

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큰사진보기 ▲책표지 ⓒ 곰출판 관련사진보기

"의미는 없어. 진실은 이 모든 것도, 너도 아무런 의미가 없다는 것이란다."

"별들을 포기하면 우주가 보이는데, 물고기를 포기하면 무엇을 보게 될 것인가."

나는 반듯한 사람이 되고 싶었다. 학생은 성실해야 하고, 어른은 책임을 다해야 하며, 교사는 모범을 보여야 한다고 믿었다. 그 믿음은 나를 부지런히 살게 했고, 맡은 일을 쉽게 포기하지 않게 했다.그런데 <물고기는 존재하지 않는다>(2021년 12월 출간)를 읽으며 그 믿음 앞에 불편한 질문 하나가 놓였다. 내가 옳다고 여겨온 기준은 정말 옳은 것일까. 아니면 혼란스러운 세계를 견디기 위해 내가 만들어낸 하나의 '물고기'에 불과한 것일까.이 책의 저자 룰루 밀러가 집요하게 추적하는 인물 데이비드 스타 조던은 평생 물고기를 분류하고 이름 붙이는 데 몰두했다. 그는 혼돈 속에서도 세계의 질서를 찾아낼 수 있다고 믿었다.1906년 샌프란시스코 대지진으로 수많은 물고기 표본이 바닥에 떨어지고 이름표가 뒤섞였을 때도 그는 포기하지 않았다. 바늘로 이름표를 표본에 다시 꿰매며 무너진 질서를 복원했다.나는 그 장면에서 조던을 쉽게 비판할 수 없었다. 모든 것이 무너진 자리에서 다시 시작하는 그의 집요함은 경이로웠다. 그것은 나 역시 닮고 싶었던 힘이었다.그러나 조던의 질서는 물고기의 세계에 머물지 않았다. 그는 인간도 우열에 따라 분류할 수 있다고 믿었다. 가난한 사람과 장애인, 사회가 부적합하다고 낙인 찍은 사람들을 '부적합자'라는 범주로 묶었고, 마침내 우생학에 따른 강제 불임화 정책의 합법화를 주장했다.분류는 세계를 이해하는 도구다. 그러나 자신이 세운 기준을 절대적인 진리로 믿는 순간, 분류는 배제와 폭력의 근거가 된다.그때부터 나는 조던의 집요함을 더 이상 순수한 미덕으로만 바라볼 수 없었다. 경이롭게 보였던 태도의 이면에서, 자신이 만든 질서를 끝내 의심하지 않는 위험을 보았다.물론 나의 일상적인 판단과 조던의 폭력을 같은 선상에 놓을 수는 없다. 그러나 자신이 세운 분류를 의심하지 않는 마음의 구조까지 완전히 남의 일이라고 할 수 있을까.나는 사람을 우열에 따라 나눌 수 없다고 생각한다. 하지만 내가 중요하게 여기는 몇 가지 태도로 사람 전체를 판단하지는 않았던가.부지런함을 의지의 증거로, 느림을 나태함으로 여기지는 않았을까. 혼자 문제를 해결하는 사람은 강하다고 생각하면서, 도움을 청하는 사람은 의존적이라고 단정하지 않았을까. 나와 다른 방식으로 일하는 사람을 보며 그 사람의 책임감까지 의심하지 않았을까.룰루 밀러의 아버지는 조던과 정반대 편에 서 있는 듯하다. 그는 인간이 특별한 존재라는 생각을 거부한다. 우주적 관점에서 인간은 수많은 생명체 가운데 하나일 뿐이며, 한 마리 개미보다 더 크기는 해도 더 중요한 존재는 아니라고 어린 딸에게 말한다.삶의 의미를 묻는 딸에게는 단호하게 답한다.그는 인간이 자신이 아무 의미 없는 존재일지 모른다는 공포를 견디기 위해 신과 내세, 운명 같은 것들을 만들어냈다고 생각한다.처음에는 그런 태도가 자유롭게 느껴졌다. 삶에 반드시 정답이 있어야 한다는 부담과 무언가를 이루어야 한다는 압박에서 벗어날 수 있을 것 같았다.그러나 '아무런 의미도 없다'는 생각 역시 하나의 확신은 아닐까.조던이 세상에는 반드시 질서가 있다고 믿었다면, 아버지는 세상에는 아무런 의미도 없다고 믿었다. 둘은 정반대처럼 보이지만 자신의 세계관을 좀처럼 의심하지 않는다는 점에서는 닮아 있었다.룰루 밀러는 그 두 확신 가운데 어느 하나를 그대로 선택하지 않는다. 우주적 관점에서 인간은 특별하지 않을지라도, 한 사람은 다른 한 사람에게 대체할 수 없는 존재가 될 수 있다고 말한다.그녀의 '우리는 중요하다'는 선언은 인간이 다른 생명보다 우월하다는 뜻이 아니다. 세상이 우리에게 미리 정해진 의미를 주지 않더라도, 우리는 관계 속에서 서로에게 의미가 될 수 있다는 뜻이다.이 대목에서 나는 안도했다. 삶의 정답을 발견하지 못해도 괜찮았다. 다만 정해진 의미가 없다는 사실은 아무렇게나 살아도 된다는 허가가 아니었다. 누구와 어떤 관계를 맺고, 무엇을 선택하며 살아갈지는 오히려 나의 책임으로 남았다.현대 분류학에서 '어류'는 하나의 자연스러운 계통적 범주로 보기 어렵다는 대목에서 나는 잠시 읽기를 멈추었다.조던이 평생 명료하게 밝히려 했던 범주, 역경이 닥칠 때마다 의지했던 질서가 애초부터 단일한 자연의 질서는 아니었다. 그 허망함 앞에서 나는 오랫동안 붙들어온 나의 '물고기'를 보았다.나는 시골에서 중학교를 마친 뒤 아버지의 반대를 무릅쓰고 대도시의 고등학교로 진학했다. 고등학교 1학년 때부터 겨울엔 하루에 연탄불 두 장씩 갈며 혼자 자취했다. 낯선 도시에서 스스로를 돌봐야 했던 내게는 무너지지 않기 위한 단단한 규칙이 필요했다.어려운 일은 혼자 해결해야 한다.도움을 청하기 전에 먼저 견뎌야 한다.맡은 일은 기대 이상으로 해내야 한다.감정보다 해야 할 일을 앞세워야 한다.쉬는 시간조차 헛되이 보내서는 안 된다.그 기준은 나를 살렸다. 어려움 앞에서 주저앉지 않게 했고, 맡은 일을 끝까지 해내게 했다. 성실과 책임은 그렇게 내 삶의 중심이 되었다.문제는 그 다음이었다.나를 지탱한 방식이 어느새 다른 사람을 판단하는 기준으로 바뀌었다. 나는 혼자 견디는 것을 강함으로, 쉬지 않고 일하는 것을 성실함으로, 자신보다 역할을 앞세우는 것을 책임감으로 여겼다. 다른 속도와 방식으로 살아가는 사람들의 기준은 헐겁고 가볍다고 생각했다.하지만 도움을 청해 더 큰 문제를 막는 것도 책임일 수 있다. 자신의 한계를 살피면서 일을 지속하는 것도 성실일 수 있다. 빠르게 결정하는 사람과 오래 숙고하는 사람은 서로 다른 방식으로 맡은 일을 감당할 수 있다.문제는 성실과 책임이라는 가치가 아니었다. 내가 살아온 방식만을 그 가치의 유일한 모습이라고 믿은 것이 문제였다.내가 내려놓아야 할 것은 가치가 아니라, 그 가치를 해석하는 단 하나의 방식이었다.물고기를 버린다는 것은 아무 기준 없이 살겠다는 뜻이 아니다. 옳고 그름을 구분하지 않거나 모든 행동을 다양성이라는 이름으로 받아들이겠다는 뜻도 아니다.공동체에는 지켜야 할 약속이 있고 자신의 행동에는 책임이 따른다. 다만 한 사람의 특정한 태도나 삶의 속도만으로 그 사람 전체를 판단해서는 안 된다.내가 살아온 삶을 가치 있게 여기는 것과 그 삶을 유일한 정답으로 믿는 것은 다르다.그 차이를 인정하는 일은 쉽지 않다. 내가 살아온 방식을 의심하면 지금까지의 삶 전체를 부정하는 듯한 두려움이 따라오기 때문이다. 그러나 기준의 절대성을 내려놓는 것은 과거의 나를 폐기하는 일이 아니다. 내가 선택한 삶을 여러 가능한 삶 가운데 하나로 다시 바라보는 일이다.<물고기는 존재하지 않는다>는 묻는다.나는 아직 물고기를 완전히 내려놓지 못했다. 여전히 옳고 싶고, 흔들리지 않고 싶고, 좋은 사람으로 살고 싶다.다만 이제는 내가 붙든 기준이 세계의 절대적인 질서가 아니라, 십 대의 내가 삶을 견디기 위해 붙인 이름일 수 있다는 사실을 안다.그러니 앞으로는 타인의 삶 앞에서 조금 더 오래 머물러보려 한다. 내가 옳다고 말하기 전에 질문하고, 판단하기 전에 그 사람이 살아온 조건을 들여다보려 한다.물고기를 내려놓은 자리에서 무엇을 보게 될지는 알 수 없다.아마도 지금까지 나의 기준에 가려져 있던, 나와 다른 방식으로 살아가는 사람의 얼굴일 것이다.