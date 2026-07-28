연기로 가득한 '영혼이 쉬어가는 절'에서 받은 것

(이전 기사 : '물의도시' 쑤저우에서 인파 뚫고 꼭 봐야 할 것들
에서 이어집니다.)
쑤저우에서의 2박 3일을 보내고 향한 다음 목적지는 항저우다. 항저우라면 아시안게임을 먼저 떠올리는 사람들도 많겠지만, 사실 항저우를 대표하는 것은 바로 '시호(서호)'다. 쑤저우도 그렇지만 항저우 역시 상하이에서 고속철도로 1시간 이내의 거리라 당일치기로도 많이 다녀가는 곳이다. 아름다운 자연환경으로 '지상위의 천국'이라고 불리는 7대 고도(古都)중의 하나라고 한다.
항저우에서 보기로 계획한 곳은 '시호(서호)'와 '링인쓰(영은사)'였다. 시호(서호)는 별도의 예약이 필요 없지만, 링인쓰(영은사)는 예약으로만 입장 가능한 절이다. 쑤저우 박물관처럼 위쳇 미니프로그램으로 예약 가능한데, 다른 점이라면 쑤저우 박물관은 같은 위쳇 미니로도 한국에서 예약이 가능했지만, 링인쓰는 그렇지 않았다. 마지막 예약 단계에서 먹통이 되어 더 이상 넘어 가지 않았는데, 중국에 입국한 후에 위챗 미니를 여니 바로 예약 화면이 열리며 예약이 가능했다. 예약이 어려웠던 것에 비하면 무료인 점은 마음에 들었다.
'영혼이 쉬어가는 절'
7월 하순의 더위는 쑤저우 못지않게 항저우에서도 기승을 부린다. 가장 빠른 시간인 오전 7시 30분에 예약을 하고 맞춰갔다. 우버와 비슷한 디디를 이용해서 갔지만, 절 입구까지는 갈 수 없다. 아래 주차장까지만 갈 수 있고, 거기서 부터는 셔틀버스를 이용하는데 이때 알리페이의 항저우 교통권을 활성화 시켜서 2위안을 결제해야 한다. 이건 편도 금액이므로 나중에 나올 때는 또다시 2위안 교통카드로 결제한다. 7번 시내버스를 이용한다면 별도로 셔틀을 갈아타지 않아도 되니 편하기도 한 모양인데, 우리 숙소에선 7번 버스 타는 것이 더 불편했다.
링인쓰를 다녀온 이들은 입장료는 없으나 향 값으로 30위안을 받는다고 했는데 막상 가보니 그것은 강제적인 것은 아니었다. 오히려 절 마당 입구에 들어서면 직원이 향 3개씩을 모든 입장객에게 나눠준다. 다들 그 향에 불을 붙이는 덕에 그 연기로 절 마당이 온통 뽀얗게 보일 정도.
링인쓰(영은사, 靈隱寺)는 서기 326년에 설립된, 항저우에서 가장 크고 오래된 사원이다. '영혼이 쉬어가는 절'이라는 한자어의 뜻이 어쩐지 인상 깊다. 이른 아침부터 인파가 대단한데, 쑤저우를 지나 항저우로 오는 동안 이미 며칠간 경험한 바로 중국의 대륙 인파는 이제 놀랍지도 않다.
그런데 그 붐비는 인파 속에서도 사람들은 경건하게 향을 들고 무언가를 기원하고 있었다. 동서남북으로 향을 들고 인사를 하는 그들의 모습이 너무나 진지해 보여서 받은 향을 들고 한동안 그들을 바라보며 종교와 믿음에 대해서 잠깐 생각하기도 했다. 그들이 그처럼 간절한 얼굴로 기원하는 것은 무엇일까. 절의 이름처럼 누군가의 쉼을 기원했을까. 나도 향을 쥔 손에 무게가 느껴져 불자도 아니면서 향에 불을 붙이고 마음 속 기원이 연기가 되어 하늘로 사라지는 것을 오래보았다.
부모님과 함께 왔던 서호
링인쓰(영은사)에 나와 찾아간 곳은 역시 항저우의 대표적 관광지인 시호(서호)다. 시호(서호)는 거대한 담수호인데 특히 뇌봉탑이 인상적이다. 서호엔 나룻배, 유람선등 다양한 배들이 떠다니고 있는데, 예약하지 않고도 현장에서 위쳇이나 알리페이를 이용해 결제하고 얼마든지 유람선을 탈 수 있다. 워낙 넓은 호수라 한 바퀴 항해하는데 50분 정도 소요되고 물가에선 멀리 보이던 뇌봉탑을 가까이 볼 수 있어 좋다.
사실 나는 오래전 부모님과 함께 상하이에 왔다가 항저우의 서호를 다녀간 적이 있다. 부모님과 함께 두런두런 이야기를 나누며 서호 주변을 걸었던 그 날은 20년 가까이 된 시절의 이야기다. 호수라고 하기엔 엄청나게 큰 서호를 바라보다 즉흥적으로 유람선을 타고 호수를 둘러보는 내내, 나는 좀 전에 다녀온 영은사를 생각했다. 그 절 마당에 가득하던 향 피우는 연기도, 무언가를 그렇게나 간절히 기원하던 사람들의 얼굴도 떠올려봤다. 그리고 그 끝에는 이제 곁에 계시지 않는 나의 부모님도 있다.
조금씩 해가 늘어지는 오후. 7월 하순의 햇살은 여전히 뜨겁고 습하지만 일요일의 서호에 몰려 나온 많은 사람 속에서 나는 여행의 시간과 장소가 이렇게 남는구나 싶었다. 여행을 좋아하고, 많은 곳을 다니고 싶어하기에 늘 새로운 곳을 찾아다니지만, 가끔은 이렇게 갔던 곳을 다시 오면 풍경에 얹어지는 지난 시간의 추억까지 함께 떠오른다. 지난 추억과 지금의 추억이 한데 어우러져 또 다른 어느날에 내가 항저우의 서호를 추억 한다면 그땐 또 지금보다 좀 더 다채롭고 입체적으로 남지 않을까.
중국인들이 항저우를 말할 때 하늘에는 천당이 있다면, 땅에는 항저우가 있다고 한다는 말을 들었다. 항저우는 깔끔한 신도시같은 느낌과 더불어 산과 호수가 아름다운 곳이니 아주 틀린 말은 아닐지도 모른다. 아무리 그렇더라도 여행자에게 있어 천당은 역시 내 집이다. 열흘의 여정으로 떠나온 중국여행 중 반을 보내고 있다.
쑤저우 2박 3일, 항저우 2박 3일, 그리고 상하이 5박 6일의 여정 중 이제 쑤저우와 항저우를 돌아보았으니 다시 고속열차를 타고 상하이로 가야 한다. 여행 첫날 상하이 푸동공항에 내렸는데 어째 닷새만에 '리셋'하는 기분이 들겠구나 싶으니 웃음이 났다.
덧붙이는 글 | 이 기사는 블로그에도 실립니다.