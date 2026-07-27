결국 칼 뽑아 든 국힘, 조경태·권영진·진종오 징계 돌입

큰사진보기 ▲서울 여의도 국민의힘 당사. ⓒ 권우성 관련사진보기

큰사진보기 ▲22대 하반기 국회 상임위원회 배정 기준에 불만을 제기하는 과정에서 정점식 국민의힘 원내대표의 멱살을 잡은 것으로 알려진 권영진 의원이 27일 국회 내 원내대표실을 방문해 사과한 뒤 나서고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

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국민의힘 중앙윤리위원회(아래 윤리위, 위원장 윤민우)가 조경태(6선·부산 사하을), 권영진(재선·대구 달서병), 진종오(초선·비례대표) 의원에 대한 징계 절차에 돌입했다.윤리위는 27일 오후 2부터 진행된 비공개 전체 회의를 마친 후 보도자료를 내고, 세 의원에 대해 "징계 절차를 개시했다"고 밝혔다.조 의원은 야당 몫 국회부의장을 선출하는 과정에서 더불어민주당 등 다른 의원들에게 박덕흠 후보(현 부의장)의 낙선을 요청하는 전화를 돌렸다는 의혹으로 윤리위에 제소됐다.진 의원은 지난 6.3 국회의원 보궐선거에서 한동훈 무소속 후보를 지원해서, 권 의원은 최근 국회 상임위원회 배분 결과에 항의하던 중 전·현직 원내대표의 멱살을 잡고 욕설해서 각각 제소됐다.한편 이날 윤리위 회의에는 윤리위원 3인만 출석하는 등 현재 윤리위 구성원들이 내분 상태인 것으로 알려졌다.당초 7인 체제였던 윤리위는 이날까지 위원 2인이 사퇴하며 5인 체제가 됐는데, 의결정족수가 재적 위원 과반 출석과 출석 위원 과반의 찬성이기 때문에 이날부터는 3인 출석만으로도 징계 의결이 가능한 상황이 됐다.이날 회의에 불참했다고 전해지는 우종환 윤리위 부위원장과 황경선 윤리위원은 성명서를 내고 윤리위 내홍 사태의 책임을 윤민우 위원장과 정경욱 윤리위원에게 돌렸다.두 사람은 성명에서 "윤 위원장과 정 위원은 '충성 맹세용' 당 대표 비난 징계 기준안 발표에 대해 공개 사과하고 정정보도 하라"면서 "윤리위를 개인의 정치적 사다리로 이용하지 말라"라고 경고했다.