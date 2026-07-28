세종시 마을공동체 '가치가세', 전국 최초 '대한민국 의료인의 날' 선포 이끌었다

큰사진보기 ▲전국 최초 '제1회 대한민국 의료인의 날' 선포를 기념하는 퍼포먼스를 진행하고 있다. ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

큰사진보기 ▲의료진이 '찾아가는 이동진료소'에서 시민들을 대상으로 무료 의료봉사를 진행하고 있다. ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

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큰사진보기 ▲문화공연이 펼쳐지며 행사장을 찾은 시민들에게 즐거움을 선사하고 있다. ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

큰사진보기 ▲세종시 마을공동체 '가치가세' 회원들이 행사를 마친 뒤 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다. 뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역 기반 공동체 미디어로, 젠더 관점의 보도를 통해 지역 사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.

지난 24일 세종시 농어민문화체육센터에서 세종시 마을공동체 '가치가세'가 주최한 '의료인과 함께하는 가치있는 삶, 행복한 동행(두 번째 이야기)' 행사가 성황리에 개최됐다.특히 이날 행사에서는 전국 최초로 '제1회 대한민국 의료인의 날' 선포식이 함께 진행돼, 의료인의 헌신과 의료봉사의 가치를 시민들과 나누는 뜻깊은 자리가 마련됐다.'제1회 대한민국 의료인의 날'은 행정안전부, 한국자원봉사협의회, 대한중앙의료봉사회 등이 추진하는 'K-자원봉사 및 K-의료봉사 비전 선포'의 일환으로 기획됐다. 유엔(UN)이 선포한 '2026 세계 자원봉사자의 해'를 앞두고 의료인의 헌신을 기리며 의료봉사 문화를 확산하자는 취지다.이날 행사에는 조상호 세종시장과 안신일 세종시의회 의장이 참석해 축사를 전했다. 두 사람은 전국 최초로 열린 대한민국 의료인의 날을 축하하며 의료인의 헌신과 봉사정신에 감사의 뜻을 전하고, 의료봉사와 자원봉사 문화가 지역사회 전반으로 더욱 확산되기를 기대한다고 밝혔다.이번 행사는 세종시 마을공동체 육성지원사업의 지원을 받아 추진됐다. 주최 측인 가치가세를 비롯해 대한중앙의료봉사회, 세종시자원봉사센터, 대한적십자사 세종협의회, 실버사랑회, 코리아브리핑 등 여러 기관과 단체가 협력해 의료봉사와 문화체험을 접목한 지역 상생의 장을 만들어냈다.특히 후원자들의 나눔과 자원봉사자들의 발길, 의료진의 재능기부가 한데 어우러져 의미를 더했다. 농촌과 도시를 잇고 농촌의 다양한 문제를 주민과 함께 해결해 나가는 열린 공동체 '가치가세'는 이번 행사에서도 지역사회와 의료봉사를 연결하는 가교 역할을 톡톡히 해냈다.행사의 핵심 프로그램인 '찾아가는 이동진료소'에는 전국 각지에서 모인 내과, 치과, 한의과, 응급의학과 등 40여 명의 의료진이 참여했다. 이들은 시민과 의료취약계층을 대상으로 혈액·골밀도·성장판 검사를 비롯해 구강검진, 스케일링, 물리·도수치료, 한방 침·약침 치료 등 다채로운 무료 진료를 제공했다. 어린이부터 어르신까지 다양한 연령층의 시민들이 행사장을 찾아 건강을 점검하며 의료봉사의 의미를 함께 나눴다.의료봉사와 함께 준비된 문화 프로그램도 큰 호응을 얻었다. 공연을 시작으로 꽃·상추 심기 원예체험, 인지놀이, 체력테스트, 먹거리 부스 등이 운영돼 행사장은 하루 종일 가족 단위 방문객들로 활기를 띠었다. 세종시자원봉사센터와 대한적십자사 세종협의회 소속 봉사자들도 접수와 안내, 현장 운영을 도우며 매끄러운 진행을 지원했다.이번 행사는 단순한 의료서비스 제공을 넘어 의료인과 시민, 자원봉사자, 지역공동체가 함께 어우러지는 새로운 협력 모델을 제시했다는 평가를 받았다. 의료봉사에 문화와 체험을 더해 남녀노소 모두가 참여하는 건강한 마을축제로 거듭난 셈이다.다만 세종시 대표 여름축제인 '조치원 복숭아축제'와 일정이 겹쳐 일부 시민들의 발길이 분산된 점은 아쉬움으로 남았다. 풍성한 의료·체험 프로그램이 준비됐음에도 두 행사를 모두 즐기기 어려웠다는 시민들의 목소리도 나왔다.행사를 함께 준비한 김해영 가치가세 대표는 "가치가세는 농촌과 도시를 연결하고 농촌의 다양한 문제를 주민들과 함께 해결해 나가는 열린 공동체"라며 "이번 행사를 통해 의료봉사와 지역공동체 활동이 함께 어우러져 시민들에게 건강과 나눔의 가치를 전할 수 있어 뜻깊었다"고 소회를 밝혔다. 이어 "앞으로도 다양한 기관 및 단체와 협력해 농촌과 도시가 함께 성장하고, 지역사회에 실질적인 도움이 되는 공동체 활동을 지속적으로 이어가겠다"고 밝혔다.이번 행사는 전국 최초 '대한민국 의료인의 날' 선포를 통해 의료인의 헌신과 봉사의 가치를 널리 알리는 한편, 세종시 마을공동체 육성지원사업을 기반으로 기부와 나눔, 재능기부, 자원봉사가 어우러진 지역 상생의 모범 사례를 제시했다. 의료인과 시민, 자원봉사자, 지역공동체가 함께 만든 이번 행사는 의료봉사와 공동체 활동이 결합된 새로운 협력 모델로서 건강한 나눔 문화 확산에 의미 있는 발걸음을 내디딘 뜻깊은 자리로 평가받았다.