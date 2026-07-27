보건의료노조 "건강보험 흔든 인사, 국민의 적십자에 들일 수 없다"

큰사진보기 ▲기자회견 참가자들이 인요한 인준 반대 구호를 외치고 있다 ⓒ 보건의료노조 관련사진보기

큰사진보기 ▲최희선 보건의료노조 위원장이 발언을 하고 있다 ⓒ 보건의료노조 관련사진보기

큰사진보기 ▲기자회견 참가자들이 국회 공직자윤리위원회가 인요한 전 의원 '취업 제한' 으로 의결할 것을 촉구하고 있다 ⓒ 보건의료노조 관련사진보기

덧붙이는 글 | 글쓴이는 보건의료노조 선전홍보실장입니다.

보건의료노조(이하 노조)가 27일 오전 국회 앞에서 기자회견을 열고 국회 공직자윤리위원회를 향해 "인요한 전 의원의 대한적십자사 회장 취업 제한을 의결하라"고 촉구했다. 이날 오후 4시 국회 공직자윤리위에선 인요한 전 의원의 대한적십자사 회장 취업심사 안건이 다뤄질 예정이었다.노조는 기자회견에서 대한적십자사가 국민의 혈액사업을 전담하고 전국 7개 적십자병원을 통해 의료취약지와 취약계층 진료를 담당하며 재난과 감염병의 현장에서 국민의 생명을 지켜온 기관이라고 강조했다.덧붙여 대한적십자사 수장은 높은 도덕성과 인도주의 정신, 그리고 적십자 사업의 공공성에 대한 확고한 신념을 갖추어야 한다면서 인요한 전 의원은 이러한 기준과 정면으로 어긋나는 인물이라고 지적했다.최희선 보건의료노조 위원장은 "오늘 국회 공직자윤리위원회가 인요한 전 의원의 대한적십자사 회장 취업을 심사한다. 심사대에 오르는 것은 인요한 전 의원 한 사람이 아니라 대한적십자사의 공공성 그 자체다. 대한적십자사 회장 자리에 누가 앉느냐는 국민의 생명과 직결된 공공의료의 방향을 가르는 문제"라고 밝혔다.강현근 보건의료노조 대한적십자사본부지부장은 "돈이 있는 사람만 양질의 의료를 누려야 한다는 상업적 의료관을 가진 인물은 국민의 혈액사업과 공공의료를 책임지는 대한적십자사의 수장이 될 자격이 없다"고 규탄의 목소리를 높였다.'내 가족과 이웃의 생명을 살린다는 마음'으로 293번 헌혈을 해 왔다는 헌혈자 김병래 시민은 "대가 없이 나눈 내 피가 가장 투명하고 공공적인 적십자사를 통해 오직 환우들의 생명을 살리는 데만 쓰일 것이라는 믿음이 있었다. 하지만 최근 인요한씨의 회장 선출 소식을 듣고 깊은 허탈감과 분노를 느끼고 있다"고 말했다.이어 "적십자는 정치적 이해관계에서 가장 독립적이어야 하는 곳임에도 정치적 논란의 중심에 섰다. 과거 의료를 자본의 논리로 바라보며 영리화를 옹호했던 인물이 어떻게 국민의 피를 관리하는 적십자사의 수장이 될 수 있느냐"고 반문했다.참가자들은 기자회견문을 통해 "재난 현장에서, 구호 현장에서, 헌혈, 병원 현장에서 묵묵히 일하는 적십자인들에게 필요한 것은 거창한 정치적 구호가 아니라 생명 존중과 공공성이다. 그런 대한적십자사의 회장 자리가 정권의 통합 인사를 위한 낙하산 자리로 전락한다면 적십자의 본질인 인도주의와 정치적 중립은 설 곳을 잃는다"라고 재차 강조했다.보건의료노조와 대한적십자사본부지부는 국회 공직자윤리위원회 '취업 제한' 및 대한적십자사 명예회장인 이재명 대통령의 인준 거부를 촉구하며 23일부터 대한적십자사 서울사무소 로비에서 농성을 전개하고 있다.