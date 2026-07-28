"기회가 걸러지고 있다" AI 시대 불평등의 정체

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큰사진보기 ▲『필터사회 ? AI·플랫폼은 어떻게 기회를 걸러내는가』 표지두원공과대학교 방효창 교수가 신작 『필터사회 ? AI·플랫폼은 어떻게 기회를 걸러내는가』(굿플러스북)에서 던지는 질문이다. ⓒ 굿플러스북 관련사진보기

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"기회는 저절로 넓어지지 않는다. 그래서 기회는 설계되어야 한다."

우리는 그 어느 때보다 많은 기회가 열린 시대에 산다고 믿는다. 그러나 같은 시대를 살면서도 누구는 오르고 누구는 출발선에서 멈춘다. 이 차이는 능력의 문제일까, 구조의 문제일까. 두원공과대학교 방효창 교수가 신작 <필터사회>(2026년 7월 출간)에서 던지는 질문이다.저자의 진단은 도발적이다. 기회는 사라진 것이 아니라 걸러지고 있다는 것. 그는 AI와 플랫폼이 세상을 연결한 동시에 '보이지 않는 필터'를 세웠다고 본다. 무엇이 먼저 보이는지, 누가 다시 시도할 수 있는지, 어떤 문턱을 넘을 수 있는지가 알고리즘과 시장 설계에 의해 미리 갈린다는 것이다.'초격차'라는 말은 그동안 주로 기업의 경쟁 전략을 가리키는 용어로 쓰였다. 저자는 이 단어를 시민의 일상으로 끌어내린다. 그가 제시하는 핵심 개념은 '나선형 초격차 모델'이다. 자원이 속도를 낳고, 속도가 구조를 만들며, 그 구조가 다시 자원을 몰아주는 나선. 한 바퀴 돌 때마다 격차는 누적된다.책은 격차가 위험해지는 순간을 이렇게 정의한다. "간격이 벌어질 때가 아니라, 벌어진 결과가 다음 라운드의 출발선을 다시 쓸 때다. 오늘의 성과가 내일의 자격이 된다." 한 번의 우위가 다음 기회의 조건이 되고, 그 조건이 다시 더 큰 우위를 만드는 구조를 저자는 집요하게 파고든다.<필터사회>가 여느 사회비평서와 다른 지점은 추상에 머물지 않는다는 데 있다. 민준·현정·수진·도윤이라는 네 인물이 4부 20장을 관통하며, 통계로는 잡히지 않는 격차의 장면을 보여준다. 데이터에 접근하지 못해 첫 출발선이 갈리고, 재교육이 생활의 리듬을 따라오지 못해 전환 비용이 눈덩이처럼 불어나며, 자원이 있어도 표준과 네트워크에서 한 번 더 걸러진다.저자의 관찰은 일관된다. "멈춤은 실력 부족처럼 보이지만, 그보다 반복할 수 있는 조건의 부족에서 시작된다"는 것이다. 누군가는 열 번 시도하고 누군가는 두 번에 포기하는 이유가 의지가 아니라 '반복할 수 있는 조건'에 있다면, 다시 설계해야 할 것은 사람이 아니라 기회의 기반시설이라는 결론으로 이어진다.책의 무게중심은 4부에 있다. 저자는 개인의 각성이나 자기계발을 처방하지 않는다. 대신 'K-Hypergap Model'이라는 국가 운영 모델을 제안한다. 실패가 퇴장의 이유가 아니라 다음 시도의 조건이 되고, 멈춤이 낙오가 아니라 전환의 시간이 되는 사회를 어떻게 설계할 것인가에 관한 밑그림이다. 정보통신 정책과 플랫폼 공정경쟁, 앱마켓 인앱결제, 디지털 주권, AI 정책의 제도 개선 논의에 직접 참여해 온 저자의 이력이 이 대목에 설득력을 더한다.전 국무총리 정운찬 동반성장연구소 이사장은 추천사에서 "기울어진 운동장에는 내일이 없고, 끊어진 사다리로는 미래로 갈 수 없다"며 이 책을 "디지털 초격차 시대에 우리가 어떻게 경제민주화를 이룩할 것인가를 묻는 국가 경영의 지침서"라고 평했다. 양혁승 경제정의실천시민연합 공동대표도 "그 차이는 능력이 아니라 구조에서 비롯된다"며 책의 문제의식에 힘을 실었다.출간에 맞춰 독자 참여형 온라인 도구 '출발선 나선진단'도 함께 공개된다. 세 축의 진단과 시뮬레이션을 거쳐 자신의 '반복권 지수'와 유형을 확인하고 결과를 이미지로 공유하는 방식으로, 책의 메시지를 직접 체험하도록 했다.<필터사회>는 저자가 기획한 3부작의 첫 권이기도 하다. 시장권력이 정부를 대신하는 현실을 다루는 <또 다른 정부>』(가제)와 데이터·개인정보·클라우드·AI의 주권을 다루는 <디지털 주권 전쟁>(가제)이 근간으로 예정돼 있다. 개인에서 사회로, 사회에서 국가로 확장되는 지형도다.저자는 책을 이렇게 맺는다.