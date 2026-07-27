냉장고 없이 견디는 폭염, 가자지구 전력난으로 주민들 고통

큰사진보기 ▲2026년 7월 26일, 가자시티의 한 천막 캠프에서 한 남성이 물통에 물을 채우고 있다. ⓒ 로이터 = 연합뉴스 관련사진보기

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30도가 넘는 폭염이 계속되는 가운데 가자지구 주민들은 생활필수품인 냉장고도 없이 지내야 하는 고통스러운 상황에 직면해 있다. 이유는 전쟁으로 최악의 수준이 된 가자지구의 전력난이 휴전 후 9개월 이상이 지난 지금까지 전혀 나아지지 않고 있기 때문이다.<알자지라>의 24일 보도에 따르면 주민들은 여전한 식량난 중에 힘들게 얻은 귀중한 음식을 보관할 곳이 없어 애를 태우고 있다. 특히 임시 텐트에 거주하는 주민들은 마치 오븐처럼 달궈진 텐트 안에서 식품이 상하는 것을 보고 있을 수밖에 없다. 때문에 식량이 부족한 가운데서도 남은 음식을 결국 버려야 하는 일이 벌어지고 있다.그러나 상한 음식을 먹는 경우도 많아서 유엔은 식품 부패로 인한 질병 발생 증가를 우려하고 있다. 또한 차가운 물 한 모금도 마실 수 없는 아이들은 온갖 쓰레기와 오수로 오염된 바다로 뛰어들고 이로 인한 피부병 감염의 위험도 높아지고 있다.<알자지라>는 전력이 공급되지 않아 쓸 수 없게 된 냉장고를 테이블이나 찬장으로 쓰는 주민들이 많다고 보도했다. 냉장고가 없는 주민들은 최후의 수단으로 비싼 비용을 내면서 냉장고 서비스를 이용하지만 이조차 충분하지 않다. 냉장고 유지 비용이 너무 비싸 서비스 제공자가 많지 않기 때문이다.이 보도에 따르면 냉장고 식품 보관 서비스를 제공하고 차가운 음료와 물을 파는 모하마드 알자닌은 10일에 450달러(약 66만 원) 정도의 전기세를 낸다. 1킬로와트의 전기세가 11.39 달러(약 1만 7000원)나 된다. 이렇게 비싼 전기세 때문에 서비스 이용 비용 또한 매우 비싸지만 이용자가 너무 많아 다 수용하지 못할 정도다.냉장고도 사용할 수 없을 정도로 가자지구에 전력난이 심각한 이유는 두말할 필요 없이 전쟁 때문이다. 2023년 10월 전쟁이 시작되기 이전에도 가자지구는 전력 부족에 시달렸다. 수입 전력과 가자지구 내의 제한적인 에너지 발전에 의존할 수밖에 없어 공급 제한과 정전은 일상적인 일이었다. 그러나 전쟁은 이런 상황을 최악으로 만들었다.가자지구 장악을 목표로 전쟁을 시작한 직후 이스라엘은 전기 공급을 중단시키고 연료 수입을 막았다. 유엔에 따르면 전쟁 시작 며칠이 지나지 않아 가자지구의 유일한 발전소는 연료 부족으로 문을 닫았고 가자지구 전체가 암전 상태가 됐다. 이로 인해 가정은 물론 병원, 수도 공급 체계, 통신망 등에 대한 전기 공급이 제대로 이뤄지지 않았고 모두 제한적인 공급과 불안정한 발전기에 의존할 수밖에 없었다. 이런 상황은 시간이 지나면서 더 악화했고 휴전 후 9개월이 지난 지금까지도 거의 개선되지 않고 있다.현재 가자지구에서 주민들이 자체적으로 전력 문제를 해결할 수 있는 방법은 두 가지다. 하나는 태양광 패널을 이용하는 것이고, 다른 하나는 발전기를 돌리는 것이다. 그러나 두 가지 방법 모두 일반 주민들에겐 쉽지 않은 일이다.<알자지라>의 3월 보도에 따르면 태양광 패널 가격은 하나에 420달러(약 62만 7000원)고 추가로 배터리와 변환기 비용 1200달러(약 176만 원)가 들기 때문에 평범한 가정은 상상조차 하기 힘들다. 또 다른 방법인 디젤 연료 기반 발전기 또한 이스라엘의 연료 공급 제한과 그로 인한 비싼 가격 때문에 주민들에겐 거의 불가능한 방법이다. 이스라엘의 구호 물품과 연료 반입 통제가 여전히 계속되고 있어서 이런 상황은 변하지 않고 있다.가자지구의 전력난을 근본적으로 해결할 수 있는 건 재건뿐이고 주민들은 휴전 후 점진적으로 재건이 이뤄질 것으로 기대했다. 그러나 미국이 평화위원회(Board of Peace)를 통해 주도하고 있는 가자지구 재건은 전혀 진척을 보이지 않고 있다.이와 관련해 <가디언>은 7월 16일 보도에서 가자 재건 계획이 가자지구 남부에 작은 시범 캠프를 세우는 것으로 후퇴했다고 보도했다. 트럼프 대통령이 지난 1월 밝혔던 재건 구상은 사실상 물거품이 된 것이다. 이는 주택과 생활 환경의 초토화로 이주민이 된 약 200만 명의 가자지구 주민들을 기만하는 것이나 다름없다.트럼프 대통령의 구상은 가자지구 주민들의 동의가 없이 가자지구를 미국과 이스라엘의 일방적인 의도에 따라 개발한다는 근본적인 문제점을 가지고 있었다. 그렇지만 적어도 폐허가 된 가자지구를 빠르게 재건한다는 계획은 가지고 있었다. 그러나 이제 트럼프 대통령과 평화위원회는 여기에는 거의 관심이 없는 것으로 보인다. 심지어 가자지구의 최악의 생활 환경을 조금은 '살만한' 상태로 개선하는 것에도 관심이 없는 듯하다.이 보도에 따르면 시범 캠프 건설조차 올해 말 전에는 어떤 모습도 드러내지 않을 것으로 보인다. 이스라엘이 하마스의 무장해제 없이는 어떤 재건 계획도 실행될 수 없다고 주장하고 있기 때문이다. 그러나 이스라엘이 계속 휴전을 어기면서 가자지구를 공격하고 있는 상황에서 하마스의 무장해제를 기대하기는 힘든 상황이다.여기에 더해 이스라엘 정치 상황 또한 재건 시작을 어렵게 만들고 있다. 가자지구의 60%를 군사 점령지로 설정해 장악하고 있는 이스라엘은 10월 총선을 앞두고 있고 여기서 네타냐후 총리의 정치적 생존이 결정될 예정이다. 이스라엘은 이 결과가 있기 전까지 아무 일도 하지 않으려는 태도를 보이고 있다. 이와 관련해 <가디언>은 선거에 불리하다고 판단되면 네타냐후 총리가 가자지구 전면 공격을 재개할 수도 있다는 우려까지 제기되고 있다고 보도했다.가장 큰 문제는 가자지구에서 휴전 아닌 휴전이 계속되고 있다는 점이다. 이스라엘은 군사 장악 지역을 오히려 넓히면서 가자지구에 대한 군사 작전을 완전히 포기하지 않았음을 보여주고 있다. 이런 상황에서 막대한 비용이 들어갈 가자지구 재건에 비용을 댈 가능성이 가장 높은 중동 국가들은 아무런 결정을 하지 않고 있다.가자지구 주민들이 다시 냉장고를 쓸 수 있으려면 전력난이 해결되어야 하고 이는 가자지구의 본격적인 재건 작업이 이뤄지지 않는 한 힘들다. 그러나 여전히 가자지구 전쟁 종전, 그리고 나아가 재건에 대한 아무런 청사진도 없는 가운데 가자지구 주민들의 고통스러운 일상이 언제까지 계속될지 알 수 없는 상황이다.