메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

정치

인천경기

26.07.27 17:45최종 업데이트 26.07.27 17:45

여주시, 외국인 계절근로자 금융지원 확대... NH농협과 업무협약

하반기 외국인 계절근로자 250명 대상... 내년 2000명까지 확대 추진

원고료로 응원하기
구글 검색 선호 출처로 추가
경기 여주시는 외국인 계절근로자의 안정적인 임금 지급과 금융서비스 이용 편의 향상을 위해 NH농협과 업무협약을 체결했다고 27일 밝혔다.
경기 여주시는 외국인 계절근로자의 안정적인 임금 지급과 금융서비스 이용 편의 향상을 위해 NH농협과 업무협약을 체결했다고 27일 밝혔다. ⓒ 여주시

경기 여주시는 외국인 계절근로자의 안정적인 임금 지급과 금융서비스 이용 편의 향상을 위해 NH농협과 업무협약을 체결했다고 27일 밝혔다.

시는 지난 24일 시장실에서 NH농협 여주시지부 및 NH농협 여주남지점과 '외국인 계절근로자 금융지원 업무협약(MOU)'을 맺었다.

협약식에는 이충우 여주시장과 이수원 NH농협 여주시지부장, 정춘복 NH농협 여주남지점장을 비롯해 농협 관계자와 농가 대표, 외국인 계절근로자 대표 등이 참석했다.

AD
이번 협약은 외국인 계절근로자가 보다 쉽고 편리하게 금융서비스를 이용할 수 있도록 지원하고, 농가의 임금 지급 절차를 투명하고 안정적으로 운영하기 위해 마련됐다.

협약에 따라 여주시는 외국인 계절근로자의 계좌 개설을 지원하고, NH농협은 신속한 금융서비스 제공과 계좌 개설 절차 지원, 금융상담 등을 통해 안정적인 임금 지급체계 구축에 협력하기로 했다.

시는 올해 하반기 입국 예정인 외국인 계절근로자 약 250명을 대상으로 농협 계좌 개설을 지원하고, 내년에는 지원 대상을 약 2000명까지 확대할 계획이다.

이를 통해 외국인 계절근로자는 보다 안전하고 편리하게 임금을 지급받을 수 있고, 농업인도 임금 지급의 편의성과 투명성을 높일 수 있을 것으로 시는 기대하고 있다.

특히 외국인 계절근로자 규모가 지속적으로 증가하는 상황에서 이번 협약이 금융 접근성 향상은 물론 근로자 권익 보호와 농촌 인력 운영의 안정성 강화에도 도움이 될 것으로 전망했다.

이충우 여주시장은 "외국인 계절근로자는 여주시 농업을 함께 이끌어가는 소중한 구성원"이라며 "이번 협약을 통해 금융서비스 이용 불편을 해소하고 임금 지급의 신뢰성과 편의성을 높일 수 있게 됐다"고 말했다.

이어 "앞으로도 관계기관과 긴밀히 협력해 외국인 계절근로자가 안심하고 근무할 수 있는 환경을 조성하고, 농업인의 안정적인 영농활동을 지원하는 다양한 정책을 지속적으로 추진하겠다"고 밝혔다.

#여주시#계절근로자

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
박정훈 (friday76) 내방

"삶은 기록이다" ... 이 세상에 사연없는 삶은 없습니다. 누구나의 삶은 기록이고 그만한 가치가 있습니다. 사람사는 세상 이야기를 사랑합니다. p.s 오마이뉴스로 오세요~ 당신의 삶에서 승리하세요~!!

이 기자의 최신기사양평군, 서울-양평 고속도로 추진단 출범...국토부 건의안 마련


독자의견0

연도별 콘텐츠 보기