이천시 '아이다봄', 여름방학 맞춤 돌봄 강화... 24시간 돌봄 제공

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경기 이천시는 초등학교 여름방학을 맞아 학부모들의 돌봄 부담을 덜기 위해 24시간 아이돌봄센터 '아이다봄'의 방학 맞춤형 돌봄서비스를 강화한다고 27일 밝혔다.여름방학은 초등학생들의 가정 체류 시간이 길어지면서 맞벌이와 야간·교대근무 가정을 중심으로 돌봄 공백이 발생하기 쉬운 시기다. 이에 시는 365일 24시간 운영되는 '아이다봄'을 중심으로 방학 기간 늘어나는 일시·긴급 돌봄 수요에 대응할 계획이다.방학 기간에는 돌봄과 함께 다양한 체험 프로그램도 운영한다. 시청점에서는 KB금융공익재단과 연계한 금융·경제 체험 프로그램인 'KB스타경제교실'과 전통문화를 체험할 수 있는 전래놀이 프로그램을 마련했다.부발점에서는 여름을 주제로 한 '해변 호캉스' 프로그램과 코딩교실, 어린이 필라테스를 운영해 창의력과 신체활동을 함께 지원할 예정이다.시는 주·야간과 주말을 포함한 24시간 돌봄체계에 교육·체험 프로그램을 더해 방학 기간 돌봄의 질을 높일 것으로 기대하고 있다.또 최근 부발점이 추가 개소하면서 권역별 돌봄 접근성도 향상됐다. 시는 방학 기간 긴급 돌봄이 필요한 가정을 위해 전문 보육인력을 적재적소에 배치하고 안전관리도 강화할 방침이다.성수석 이천시장은 "여름방학 동안 학부모들이 일과 가정의 균형을 유지하면서 안심하고 아이를 맡길 수 있도록 '아이다봄'이 든든한 돌봄 공간이 되도록 운영에 최선을 다하겠다"고 말했다.