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26.07.27 17:38최종 업데이트 26.07.27 17:38

경기 광주시, 실시간 도로 위험정보 관리시스템 구축 착수... 시민 안전 강화

박관열 시장 "사고 대응 넘어 위험 예측하는 스마트 안전체계 구축"

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경기 광주시는 지난 23일 시청 비전홀에서 '실시간 도로 위험정보 관리시스템 구축 사업' 착수보고회를 열고 사업 추진 방향과 시스템 구축 계획을 공유했다고 밝혔다.
경기 광주시는 지난 23일 시청 비전홀에서 '실시간 도로 위험정보 관리시스템 구축 사업' 착수보고회를 열고 사업 추진 방향과 시스템 구축 계획을 공유했다고 밝혔다. ⓒ 박정훈

경기 광주시는 지난 23일 시청 비전홀에서 '실시간 도로 위험정보 관리시스템 구축 사업' 착수보고회를 열고 사업 추진 방향과 시스템 구축 계획을 공유했다고 밝혔다.

이날 보고회에는 박관열 시장을 비롯한 관계 공무원과 사업 수행업체 관계자들이 참석해 사업 추진 방향과 구축 계획을 점검하고 성공적인 사업 추진 방안을 논의했다.

실시간 도로 위험정보 관리시스템은 도로에서 발생하는 각종 위험요인을 신속하게 수집·분석해 실시간으로 관리하는 기반을 구축하는 사업이다. 시는 이를 통해 도로시설물 안전관리를 강화하고 위험 상황 발생 시 신속하게 대응할 수 있는 체계를 마련할 계획이다.

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박관열 시장은 "시민들이 안심하고 이용할 수 있는 도로 환경을 만드는 것이 행정의 가장 중요한 책무"라며 "이번 사업을 통해 사고 발생 이후 대응하는 방식에서 벗어나 위험을 사전에 예측하고 신속하게 대응하는 스마트 안전관리 체계를 구축하겠다"고 말했다.

광주시는 이번 착수보고회를 시작으로 시스템 설계와 구축을 단계적으로 추진하고, 시범운영과 기능 검증을 거쳐 안정적인 운영체계를 마련할 방침이다. 이를 통해 시민의 생명과 재산을 보호하는 스마트 안전도시 조성에 속도를 낼 계획이다.

#광주시

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