'한국대안교육한마당', "AI 시대, 기계가 못 하는 따뜻한 연대"

큰사진보기 ▲'위기의 시대, 연결의 교육: AI에서 평화까지, 다시 대안을 묻다'를 주제로 열린 이번 행사에는 미인가 대안교육기관, 대안교육 특성화 학교, 인가 대안학교 등 전국의 대안교육 관계자 500여 명이 참가해 열기를 더했다. ⓒ 대안교육연대 관련사진보기

큰사진보기 ▲대안교육연대(대표 이진형)가 주최하고 광주 대안교육기관 지혜학교(교장 박세천) 등이 공동 주관한 '2026 한국대안교육한마당'이 지난 23일부터 25일까지 2박 3일간 광주 호남대학교에서 진행됐다. 이 자리에서 최교진 장관이 축사하고 있다. ⓒ 대안교육연대 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이번 행사에서는 학생·교사가 주도하는 오픈스페이스, 생태 체험, 5·18 광주민주화운동 역사투어, 대안학교 학생연대 한마당 등이 다채롭게 펼쳐져 지역과 세대를 넘어서는 교류의 장이 조성됐다. ⓒ 대안교육연대 관련사진보기

전국의 대안교육 학생과 교사, 학부모들이 한자리에 모여 복합적인 시대적 위기 속 교육의 대안과 연대의 길을 모색했다.대안교육연대(대표 이진형)가 주최하고 광주 대안교육기관 지혜학교(교장 박세천) 등이 공동 주관한 '2026 한국대안교육한마당'이 지난 23일부터 25일까지 2박 3일간 광주 호남대학교에서 성황리에 진행됐다.'위기의 시대, 연결의 교육: AI에서 평화까지, 다시 대안을 묻다'를 주제로 열린 이번 행사에는 미인가 대안교육기관, 대안교육 특성화 학교, 인가 대안학교 등 전국의 대안교육 관계자 500여 명이 참가해 열기를 더했다.참가자들은 인공지능(AI)의 급속한 확산, 기후위기, 전쟁과 혐오, 청소년 고립 등 우리 사회가 마주한 구조적 위기 앞에서 대안교육이 나아갈 철학적 이정표를 점검하고 현장의 실천 방안을 밀도 있게 공유했다.23일 열린 개막식에는 이진형 대안교육연대 대표의 개회사와 박상철 호남대 총장의 환영사를 시작으로 각계 인사들의 축사가 이어지며 대안교육의 사회적 가치를 재확인했다.최교진 교육부 장관은 영상 축사를 통해 "정해진 정답을 외우는 공부 대신 스스로 질문을 던지고 이웃과 함께 평화를 고민하는 여러분이 있기에 마음이 든든하다"며 "기계가 대신해 줄 수 없는 인간다운 따뜻함, 서로를 존중하고 연대하는 마음이야말로 우리의 미래를 열어갈 열쇠"라고 강조했다.민형배 전남광주통합특별시장 역시 "AI의 급속한 확산과 기후위기 등은 우리 교육의 역할을 새롭게 묻고 있다"며 "대안교육은 지난 30여 년 동안 배움의 방식을 다양하게 하고 학교의 경계를 넓혀왔다. 지역 안에서 교육과 돌봄, 마을이 촘촘하게 연결될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 약속했다.이날 현장에는 김대중 전남광주통합특별시교육감, 김문수 국회의원, 박병구 광산구청장 등이 직접 참석해 격려를 건넸으며, 용혜인 국회의원은 축기를 보내 행사의 의미를 더했다.2박 3일간 펼쳐진 프로그램은 강연과 토론을 넘어 참가자들이 '연결과 환대'를 온몸으로 체감할 수 있도록 다채롭게 구성됐다.행사 첫날 기조 강연에서는 조희연 전 서울시교육감이 '민주주의와 평화, 그리고 대안적 사유'를 주제로 발표에 나섰다. 조 전 교육감은 거대한 사회적·문명적 위기 앞에서 교육의 공공성과 민주적 가치를 재정립하는 일이 무엇보다 시급하다고 역설했다.둘째 날에는 '성찰과 실천: 교실 안으로 들어온 담론들'을 주제로 대안교육 실천대회가 열려, 각 학교별 현장 고민과 구체적인 교육 사례가 생생하게 공유됐다. 이와 함께 학생·교사가 주도하는 오픈스페이스, 생태 체험, 5·18 광주민주화운동 역사투어, 대안학교 학생연대 한마당 등이 다채롭게 펼쳐져 지역과 세대를 넘어서는 교류의 장이 조성됐다.마지막 날 진행된 정책 포럼에서는 '대안교육 법제화, 그 본질과 방향성'을 주제로 헌법 제31조와 대안교육의 관계를 집중 조명했다. 참가자들은 대안교육의 지속가능한 발전을 위한 법적·제도적 기반 마련과 현장 중심의 정책 과제를 모색하는 데 머리를 맞댔다.행사를 주최한 이진형 대안교육연대 대표는 "이번 한마당은 위기의 시대에 교육이 무엇을 해야 하는지 함께 묻고 현장과 철학을 다시 연결하는 자리였다"며 "서로 다른 지역과 학교에서 실천해 온 이들이 빛고을 광주에 모여 나눈 연결과 연대의 에너지가 각자의 현장으로 깊이 이어지길 기대한다"고 소회를 밝혔다.이어 이 대표는 "이번 KDEC에서 모인 대화와 질문들이 내년 7월 제주에서 열릴 세계민주교육컨퍼런스(IDEC)와 아시아태평양민주교육컨퍼런스(APDEC)를 앞두고, 한국 대안교육이 국내외 다양한 교육 주체들과 더욱 깊이 연결되는 단단한 마중물이 되기를 바란다"고 강조했다.대안교육연대는 이번 행사 기간 도출된 현장의 목소리와 정책 제안을 바탕으로 대안교육의 법적 지위 확보 및 지속가능한 생태계 조성을 위한 후속 활동을 적극 펼쳐나갈 방침이다.