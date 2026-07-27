경기신용보증재단 남양주 시대 본격화... 경기북부 금융허브 시동

큰사진보기 ▲경기 남양주시는 27일 경기신용보증재단이 다산동(경춘로 580-10)으로 본점 일부 부서를 이전하고 본격적인 업무를 시작했다고 밝혔다. ⓒ 남양주 관련사진보기

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경기 남양주시는 27일 경기신용보증재단이 다산동(경춘로 580-10)으로 본점 일부 부서를 이전하고 본격적인 업무를 시작했다고 밝혔다.이번 이전은 경기도 공공기관 이전계획에 따른 것으로, 왕숙2지구 내 재단 사옥 신축과 본점 완전 이전에 앞서 단계적으로 추진된다.경기신용보증재단은 이날 이사장과 경영기획본부장, 전략기획실 등 핵심 부서 직원 21명이 먼저 입주해 업무를 시작했다. 오는 8월 말에는 남양주지점과 인사부서 직원 20여 명이 추가 이전할 예정으로, 전체 이전 규모는 약 50명이다.이전 사무공간은 2개 층, 약 400평 규모로 조성됐다. 3층에는 인사부서와 남양주지점이, 4층에는 이사장실과 경영기획본부장실, 전략기획실, 조사분석팀이 순차적으로 입주한다.시는 이번 이전으로 경기북부 소상공인과 중소기업의 보증·금융지원 접근성이 높아지고, 현장 중심의 금융지원 확대를 통해 지역경제 활성화에도 도움이 될 것으로 기대하고 있다.최현덕 남양주시장은 입주 첫날 현장을 찾아 재단 관계자들을 격려했다. 최 시장은 "경기신용보증재단이 남양주에서 업무를 시작하게 된 것을 환영한다"며 "재단 직원들이 안정적으로 근무할 수 있도록 필요한 지원을 세심하게 살피겠다"고 말했다.이어 "어려운 재정 여건 속에서도 중소기업과 소상공인 지원에 힘쓰겠다"며 "경기신용보증재단 본점 이전이 지역 기업에 새로운 활력을 불어넣고 남양주 경제 도약의 계기가 되길 기대한다"고 밝혔다.한편 경기신용보증재단은 향후 왕숙2지구에 본점 사옥을 신축해 완전 이전할 계획이며, 최종 이전은 2030년대 초 완료될 예정이다.