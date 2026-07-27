장윤기 일부 증거 취지 부인...피해자측 "사형 피하기 꼼수"

성범죄 목적 살인을 인정한 '여고생 살해범' 장윤기가 재판 과정에서 검찰이 자신의 왜곡된 성의식을 보여주기 위해 제출한 일부 증거를 동의하지 않거나 검찰의 증거 취지를 부인했다.
피해자 고 이채원 양의 유가족은 '사형을 피하기 위한 꼼수'라고 비판했다.
광주지방법원 형사 13부(재판장 이정호)는 27일 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법상 강간살인 등 혐의로 구속기소 된 장윤기의 세 번째 공판 기일을 열었다.
이날 공판은 검찰이 추가 제출한 증거에 대한 서면 조사, 증인 신문 등 순으로 이어졌다.
검찰은 장윤기의 성범죄 목적 살인과 왜곡된 성 의식을 입증하기 위해 장윤기가 고등학교 동창, 사회복무요원 동료와 주고받았던 소셜네트워크서비스(SNS) 대화와 차 블랙박스 영상 등을 추가 증거로 제출했다.
SNS 대화에는 지인들에게 '여성 청소년을 납치해 성범죄를 저지르고 싶다'고 말한 내용 등이 담긴 것으로 전해졌다.
장윤기 측 국선변호사는 이날 재판에서 검찰 측의 추가 증거 취지를 부인했다.
대화 내용을 증거로 사용하는 데는 동의하지만, "대화 흐름을 보면 피고인이 먼저 나서서 음담패설을 한 게 아니다. 상대에게 호응한 정도"라며 검찰이 주장하는 성범죄 목적 살인을 입증할 수 있는 증거는 될 수 없다고 반박했다.
검찰이 제출한 장윤기 차량 블랙박스 영상에 대해서도 증거 취지를 부인했다.
블랙박스 영상에는 장윤기가 다수의 여성과 차 안에서 나눈 일상적인 대화 내용이 담겼으며, 검찰은 이를 스마트폰으로 옮겨 보관하고 있는 행위가 장윤기의 왜곡된 성 의식을 보여준다며 추가 증거로 제출한 것으로 전해졌다.
장윤기 측 국선변호사는 이외에도 경찰과 검찰의 수사를 받는 과정에서 번복했던 진술 내용은 재판 증거로 동의하지 않는다고 밝혔다.
이에 대해 이양의 유가족 측 법률 지원 변호사는 "장윤기가 성적인 목적으로 살인을 저지른 혐의를 모두 인정하면서 검찰이 제출한 일부 증거와 성적인 연관성을 부인하고 있다"며 "법정형이 사형 또는 무기징역뿐인 상황에서 사형을 피하고 무기징역을 받으려는 의도로 보인다"고 지적했다.
이와 관련, 이양의 부모도 이날 법원에서 입장문을 통해 "가해자는 성범죄를 목적으로 제 딸을 뒤쫓았지만 끝내 그 목적을 이루지 못했다"며 "만약 가해자가 다시 사회로 돌아온다면, 이루지 못한 그 범죄를 또 다른 누군가에게 저지를 수도 있다는 두려움을 떨칠 수 없다"고 말했다.
그러면서 "가해자를 사회로부터 영원히 격리하도록 법정 최고형인 사형을 선고해 주시기를 재판부에 간절히 요청드린다"고 밝혔다.
재판부는 오는 8월 31일 오후 2시 결심 공판을 열고 추가 증거 조사, 장윤기에 대한 피고인 신문, 검찰 구형, 피고인 측 최후변론 및 최종진술 등을 진행할 예정이다.
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