물놀이부터 역사 공부까지, 광화문 도심 바캉스

큰사진보기 ▲‘2026 서울썸머비치’ 현장.대형 수영장과 워터슬라이드가 위용을 자랑하는 ‘2026 서울썸머비치’축제 현장. ⓒ 이상돈 관련사진보기

큰사진보기 ▲세종대왕동상 뒤 비밀의문.역사 문화 공간인 ‘세종이야기·충무공이야기’ 전시관으로 들어가는, 세종대왕동상 뒤 출입문. ⓒ 이상돈 관련사진보기

큰사진보기 ▲거북선 내부 모습'충무공이야기'관에 전시되어 있는 거북선 내부의 모습. ⓒ 이상돈 관련사진보기

큰사진보기 ▲세종라운지세종문화회관 본관 로비에 아늑하게 꾸며진 책이 있는 라운지. ⓒ 이상돈 관련사진보기

큰사진보기 ▲광화문책마당지하철 광화문역과 연결된, 다양한 책을 구비한 광화문책마당. ⓒ 이상돈 관련사진보기

큰사진보기 ▲광화문광장 지하철입구외국인 관광객이 많이 모여있는. 광화문광장과 연결된 지하철 광화문역 입구. ⓒ 이상돈 관련사진보기

덧붙이는 글 | 광화문광장 여름 코스 상세 운영 시간표

*2026서울썸머비치: 13:00 ~ 21:00 (회차별 분할 운영)

축제 기간 중 휴무 없음 (7월 20일 ~ 8월 9일 운영)

*세종 충무공이야기: 10:00 ~ 18:30 (입장 마감 18:00) 매주 월요일 휴관

*세종라운지: 10:00 ~ 20:00 연중무휴 (문화예술 도서 약 500여 권 구비)

*광화문책마당: 10:00 ~ 19:00 법정공휴일 휴관 (쾌적한 실내 북캉스 상시 가능)

연일 찌는 듯한 무더위가 이어지는 가운데, 서울 도심 한복판에서 아이들과 시원하고 유익한 하루를 보낼 수 있는 피서 코스가 또 하나의 서울 명소로 시민들의 발길을 모으고 있다. 서울의 심장부인 광화문광장이 바로 그 주인공이다.지난 26일 오전, 광화문광장은 도심 속에서 열기를 식히고 문화 체험을 즐기려는 방문객들을 맞을 준비를 마치고 있었다. 가장 먼저 시민들의 눈길을 사로잡은 곳은 대형 수영장과 워터슬라이드가있는 '2026 서울썸머비치' 축제 현장이다. 올해로 4회째를 맞이한 축제는 세종로공원까지 규모를 확대했다. 올해는 최대 700명이 동시에 이용할 수 있는 초대형 수영장과 8m 높이의 워터슬라이드 외에도, 전국 유명 해변의 모래를 그대로 옮겨와 에어돔 안에 조성한 모래놀이터 '샌드아지트'가 설치되어 기대를 모았다.현장에서 만난 아이들과 동행한 한 시민(42, 서울 강동구)은 "아직 이른 시간이라 수영장이 열기 전인데도 세팅된 슬라이드와 수영장을 보니 벌써 시원해지는 기분이다"라고 기대감을 전했다.물놀이 구역 옆, 세종대왕 동상 뒤편에 자리한 출입문 안으로 발걸음을 옮기면 쾌적한 에어컨 바람과 함께 깊이 있는 역사 문화 공간인 '세종이야기·충무공이야기' 전시관이 펼쳐진다. 이곳은 단순한 유물 관람을 넘어 첨단 디지털 기술과 결합한 상설 역사 체험 공간이다.총 12개 공간으로 구성된 '세종이야기'관에서는 세종대왕의 민본 사상과 한글 창제 원리를 인포그래픽과 영상으로 쉽게 배울 수 있다. 특히 해시계(앙부일구)와 측우기 등 조선 시대 과학 발명품들을 직접 만져보며 원리를 깨치는 과학 예술존이 인기다.이어지는 '충무공이야기'관은 6개 존으로 구성되어 임진왜란 7년간의 해전사를 생생한 4D 미디어아트로 재현한다. 이곳의 하이라이트는 실제 거북선의 55% 크기로 정교하게 제작된 대형 거북선 모형이다. 아이들은 거북선 내부에 직접 승선해 내부 구조를 관찰하고 노젓기 체험과 수군 무기 격파 게임을 즐길 수 있다.두 자녀와 함께 온 한 주부(38, 서울 은평구)는 "밖은 숨이 막힐 정도로 더운데 지하 전시관은 천국처럼 시원하다"라며 "아이가 뱃사공처럼 거북선 노를 직접 저어보고 화면으로 대포를 쏘는 디지털 체험에 완전히 매료되어 시간 가는 줄 모르고 즐거워한다"라고 말했다.역사 탐험을 마친 동선은 세종문화회관 지하 통로를 통해 본관 로비로 이어진다. 로비 한 편에 아늑하게 꾸며진 '책이 있는 라운지'는 정적인 휴식을 취하기에 안성맞춤인 장소다. 세련된 인테리어와 편안한 조명 아래서 시민들은 광장을 걷느라 지친 다리를 쉬어가며 구비된 서적을 자유롭게 읽을 수 있다.마지막 피서 코스는 지하철 광화문역과 연결된 야외 휴식의 연장선, '광화문책마당'이다. 외부의 열기를 완벽하게 차단해 상쾌한 공기가 감도는 이곳은 알록달록한 서가와 디자인 의자가 어우러진 도심 속 거실 같은 공간이다. 영유아를 위한 그림책부터 어른들을 위한 신간 소설까지 폭넓게 비치되어 있어 부모와 아이가 각자 좋아하는 책을 골라 독서 삼매경에 빠질 수 있다.멀리 떠나지 않아도 충분하다. 시원한 물놀이부터 가슴 뭉클한 역사 체험, 그리고 마음을 채우는 '북캉스'까지 광화문광장이라는 한 울타리 안에서 여름의 낭만을 누릴 수 있기 때문이다. 복잡한 준비와 멀리 이동하는 부담은 내려놓고, 이번 주말엔 광화문광장으로 가벼운 발걸음을 옮겨보는 것도 좋겠다.