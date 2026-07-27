용인시, 용인와이페이 한도 30만 원 조정... 수혜 대상 64% 확대

큰사진보기 ▲용인시는 8월부터 용인와이페이 인센티브 충전 한도를 조정한다고 27일 밝혔다. ⓒ 용인시 관련사진보기

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경기 용인시는 오는 8월부터 용인와이페이 인센티브 충전 한도를 조정하는 등 운영 방식을 개편한다고 27일 밝혔다.이번 조치는 국·도비 지원 감소로 인센티브 예산이 조기에 소진되는 상황이 반복되고 이용자가 증가함에 따라, 더 많은 시민이 혜택을 받을 수 있도록 제도를 개선하기 위해 마련됐다.시는 월 최대 충전 한도를 기존 50만 원에서 30만 원으로 조정한다. 다만 인센티브 할인율은 기존과 동일한 10%를 유지한다.이번 조정으로 용인와이페이 인센티브 혜택을 받는 시민은 기존 3만 7000여 명에서 6만 700여 명으로 약 64% 증가할 것으로 시는 전망했다.충전 방식도 개선된다. 기존에는 충전 시작 전에 미리 접속한 이용자가 대기열을 선점하는 방식이었지만, 앞으로는 충전 개시 시각부터 모든 이용자가 동일한 조건에서 대기열에 진입하도록 변경된다.이상일 용인시장은 "인센티브 수혜 대상을 확대하고 충전 전 미리 접속해야 하는 부담을 줄여 모든 이용자가 공정한 조건에서 충전할 수 있도록 이용 환경을 개선하겠다"며 "앞으로도 국·도비 예산 확보에 힘쓰는 한편 시민이 체감할 수 있는 지역화폐 정책을 지속적으로 추진하겠다"고 말했다.