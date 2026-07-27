'397억 반환' 위기 놓였는데, "부정선거"만 외치는 국힘 당대표

큰사진보기 ▲장동혁 국민의힘 대표가 27일 투표지 부족 사태와 관련해 중앙선관위에서 열릴 선거 소청 출석을 앞두고 국회에서 기자회견을 하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

큰사진보기 ▲국민의힘 장동혁 대표와 정점식 원내대표, 최고위원들이 27일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에 참석하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

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큰사진보기 ▲박성훈 국민의힘 수석대변인이 27일 오후 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 열어 전직 대통령 윤석열씨의 공직선거법 위반 사건 1심에서 징역 1년 6개월 집행유예 3년이 선고된 것과 관련해 "아직 대법원의 최종 판단이 남아 있는 만큼, 그 결과를 엄중히 지켜보겠다"라고 입장을 밝혔다. ⓒ 유성호 관련사진보기

▲박성훈 "국힘, 397억 반환 위기에 당사 매각 고려 안 해" 유성호 관련영상보기

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국민의힘이 제20대 대통령 선거 과정에서 보전받은 선거비용 등 397억 원을 토해내야 할 위기에 몰렸으나, 장동혁 당대표는 관련한 입장 대신 "부정선거"를 강조하는 데 집중하는 모양새다. 대변인은 "당 공식 입장은 대법원의 최종 판단이 내려진 후 말하겠다"고 했다.서울중앙지방법원 형사합의21부(조순표 부장판사)는 27일 대선 후보 시절 허위 사실을 공표한 혐의로 기소된 윤석열의 1심 선고에서 징역 1년 6개월에 집행유예 3년을 선고했다. 형 확정 시 국민의힘은 당시 보전받은 선거비용 397억 원을 중앙선거관리위원회에 반환해야 한다.윤석열의 공직선거법 위반 혐의 사건 1심 선고 공판이 진행되던 이날 오후 2시. 장 대표는 같은 시각 서울 여의도 국회에서 기자회견을 열었다. 장 대표는 "오후 3시 50분부터 선관위에서 열릴 서울·경기·인천 지역에 대한 선거 소청 구두변론에 대한 내용"이라며 운을 뗐다. 앞서 장 대표는 직접 구두변론에 나서며 중계를 요청했지만 선관위는 허용하지 않았다.장 대표는 기자회견에서 "투표용지 부족을 시작으로 수사가 시작되자 '전산 조작'이라는 또 다른 문제점이 발견됐다"며 "전산 조작까지 있었다면, 모든 자료와 증거를 갖고 있는 선관위가 말끔히 해명하지 못한다면, 이번 지방선거는 총체적 부정선거"라고 주장했다.이어 "투표자 수를 임의로 수정했다는 것은 국민이 쉽게 이해하자면 '조작'했다는 것"이라며 "(선거) 마지막 단계에서 선관위 직원이 임의로 득표율을 마음대로 조작해서 입력할 수 있다면, 투표할 때 신분증을 확인하는 것부터 투표를 마칠 때까지 모든 선거 과정을 엄정 관리하는 게 도대체 무슨 소용인가"라고 했다.부정선거 음모론에 대한 반박에도 맞불을 놨다. 그는 "'부정선거를 하려면 선관위 직원, 경찰, 참관인 등을 모두 매수해야 한다'는 주장은 이제 설 자리가 없어졌다. '투표부터 개표까지 2중, 3중의 감시 감독이 이뤄지기 때문에 부정선거는 불가능하다'는 주장도 설 자리를 완전히 잃어버렸다"며 "그 이전의 선거도 마찬가지일 것"이라고 말했다.장 대표는 "투표용지 부족은 문제의 시작이자 빙산의 일각이었다. 선거 조작 실체가 드러나고 있다"며 "지금 대한민국의 선거관리 시스템은 선관위 직원이 제3자나 참관인이나 경찰이나 그 누구의 감시도 받지 않고 투표자 수, 득표자 수를 마음대로 입력할 수 있는 시스템이라는 것"이라고도 했다.그러면서 "이 정도 사실관계면 선관위는 당장 국민에게 무릎 꿇고, 사죄하고, 재선거를 실시해야 한다"며 "지금 드러난 사실관계만 하더라도 별도의 입증 없이 이번 지방선거는 무효이고, 재선거가 필요하다. 선관위는 지금이라도 모든 잘못을 인정하고 재선거를 실시하라"라고 주문했다.장 대표는 이날 회견에서 윤석열의 1심 선고에 대한 입장은 밝히지 않았다. 회견을 끝낸 직후엔 "(구두변론을 위해) 선관위로 이동하는 시간이 있다"며 취재진과 별도 질의응답도 진행하지 않았다.국민의힘은 박성훈 수석대변인 명의 논평을 내고 "아직 대법원의 최종 판단이 남아 있는 만큼, 그 결과를 엄중히 지켜보겠다"는 입장을 밝혔다. 이어 정부·여당을 향해 "이재명 대통령의 허위 사실 공표에 따른 공직선거법 위반 사건은 대법원의 유죄 취지 판단이 내려진 사안"이라며 "형이 확정되면 민주당은 대선 선거 보전금 434억 원을 반환해야 한다"고 했다.그러면서 "윤 전 대통령 사건은 대법원의 최종 판단을 기다려야 하는 사안이다. 반면 이 대통령 사건은 이미 대법원의 판단이 내려진 만큼, 더 이상 지연될 이유가 없다"라며 "사법 정의는 누구에게나 같은 속도와 같은 기준으로 적용될 때 비로소 정의이다"라고 덧붙였다.이후 취재진과 국회에서 만난 박 수석대변인은 "일단 법원의 재판을 존중한다"면서도 "이번에 내려진 1심 재판은 아직 항소심과 상고심이 남은 미완의 결론이다. 대법원의 최종 판단이 내려진 후 당의 공식 입장을 말씀드리겠다"고 했다.그는 '형 확정시 반납해야 하는 397억 원은 대비가 됐느냐'는 질문에 "당 차원의 준비는 돼 있다"라면서도 "다만 이번 1심 판결이 항소·상고심에서 결론이 바뀔 여지는 충분히 있다고 생각한다"라고 답했다. '397억 원은 당사를 팔아서 마련하는 것이냐'라는 질문엔 "많은 가정이 결합한 질문이라 답변이 어렵다"면서도 "당사 매각은 고려하지 않는 걸로 안다"고 했다.박 수석대변인은 또 "우리는 1심이고 민주당과 이 대통령의 경우에는 유죄 취지로 사실상 확정판결이 난 파기환송 판결이다. 금액도 저희보다 더 크다"라며 "아마 당사를 팔아야 한다면 민주당 당사부터 먼저 파는 게 좋겠다"라고 말했다. 그러면서 "당에선 실무진 중심으로 다양한 대응책을 세우고 있다"라고 덧붙였다.