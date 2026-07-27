김상욱 "울산도시철도, 실시계획 확정 전에 이미 발주 계약? 의아해"

큰사진보기 ▲27일 울산시청 상황실에서 김상욱 울산시장 주재로 관계 공무원들이 참석한 가운데 ‘트램 관련 대응 회의’가 열리고 있다. ⓒ 울산시 제공 관련사진보기

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김상욱 울산시장이 전임 김두겸 시장이 추진한 도시철도1호선(트램)에 대해 "아직 실시계획 확정 전이고 환경영향평가도 끝나지 않았는데 벌써 발주 계약이 체결되어 버려 의아하다"라며 "체결된 발주 계약이 올해 초에 나가 사실상 본 계약을 강제하는 효과가 있다"라며 의문을 제기했다.김상욱 시장은 27일 시청 본관 7층 상황실에서 신민식 경제부시장과 실국장 등이 참석한 가운데 트램 관련 대응 회의를 열고 자신이 재검토할 것을 천명한 트램사업에 대해 입장을 밝혔다.울산시청TV 등 유튜브로 생중계 된 회의에서 김 시장은 "발주 계약상 공사 중지 기간은 60일에 불과하지만 이미 30일 정도를 소모 한 상태라 더 이상 시간도 많이 없다"라며 "참 어려운 부분이다. 지금 중단 가능한 절차를 확인하는 데 집중해서 의견을 나눠야 한다"라고 회의를 주재했다.김 시장은 "트램에 대해 소모적 논쟁이 계속되어서는 안 된다는 생각"이라며 "생산적인 논의 공론화는 반드시 있어야 하지만 이것이 소모적 논쟁이 되어서는 안 된다. 7월 중에 결론을 내야 한다"며 이같이 밝혔다.김 시장은 특히 "사실 트램(울산도시철도 1호선)은 중구, 북구, 울주군, 동구 시민들에게는 상대적 박탈감을 주고 있고, 남구 시민들께는 왕복 2차로가 영구폐도로 돼버리기 때문에 생활 마비의 우려가 있다"라고 지적했다.이어 "이런데 도대체 누구에게 도움되는 사업인가라는 의문이 있다"면서도 "그렇다고 제가 함부로 결정할 부분은 아니고 시민들께서 결정해 주셔야 하며 이를 위해서는 공론화 작업이 필요하다"라고 밝혔다.김 시장은 "하지만 공론화 작업의 전제가 공론화 조례, 수요 재조사, 예비타당성 재조사"라며 "이걸 위해서는 최소 1년이 필요하지만 1년의 시간을 확보할 방법이 없다면 공론화를 시도하지 못하는 상황이 돼버린다"고 우려했다.그러면서 "중단이 불가능해 계속 추진할 수밖에 없다면 그 이유와 근거는 무엇인지, 거기에 따른 로드맵은 어떻게 짤 것인지 준비를 해야 할 것 같다"며 실국장의 의견을 구했다.이에 실국장들은 트램 건설 중단 시 법적 문제 발생 등의 예상되는 문제를 제기했다.김 시장은 "31일 오후 2시에 한 번 더 트램 관련 공개 회의를 하겠다"며 "이날 의사 결정을 할 수 있도록 각 실국장님들께서 책임지고 의견을 내 달라"고 당부했다.결국 울산 도시철도의 추진 여부는 오는 31일 결론 날 전망이다.