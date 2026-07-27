'원 구성 갈등' 당진시의회, 결국 반쪽짜리 개원

큰사진보기 ▲27일 열린 당진시의회 개원식에서 참석 의원들이 꽃다발과 함께 축하를 받고 있다. ⓒ 방관식 관련사진보기

▲당진시의회 개원식, 사라진 민주당 의원들 제5대 당진시의회가 27일 오전 11시 개원식을 열고 본격적인 의정활동의 출발을 알렸다. 방관식 관련영상보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.

제5대 당진시의회가 27일 오전 11시 개원식을 열고 본격적인 의정활동의 출발을 알렸다.개원식에서 김선호(민주당) 신임 의장은 "제5대 당진시의회 출발이 예정보다 지연된 점에 대해 의장으로서 시민 여러분께 송구하다"며 사과의 뜻을 전했다.이어 "출발이 늦어진 만큼 보다 무거운 책임감과 결연한 각오로 시민을 위한 의정활동에 최선을 다하겠다"며 "의회와 집행부는 견제와 협력이라는 두 축으로 당진시정을 함께 이끌어가는 관계"라고 강조했다.또한 "대립을 위한 대립이 아니라 합리적인 대안과 생산적인 논의가 앞서야 하며, 현장에서 답을 찾는 의회가 되겠다"고 다짐했다.축사에 나선 김기재 시장은 "이 자리에 함께한 의원님들은 당선의 기쁨만큼이나 시민의 뜻을 받들어야 한다는 막중한 책임도 느끼고 있을 것"이라며 "앞으로 의원들이 보여줄 열정과 헌신이 당진의 더 큰 미래를 열어가는 원동력이 될 것이다"고 말했다.하지만 이날 개원식은 원 구성 과정에서 불거진 갈등의 여파로 반쪽짜리 개원에 그쳤다는 평가를 받았다.제5대 당진시의회는 의장 선출 및 전반기 원 구성 과정에서 정당 간 협의가 난항을 겪으며 개원 자체가 지연되는 진통을 겪었다.이 과정에서 의장 선출 결과 및 상임위원장 배분 등을 둘러싼 대립이 이어졌고, 결국 더불어민주당에서는 안요진 의원을 제외한 5명이 개원식에 불참했다.