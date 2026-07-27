의료급여를 받지만 치료를 포기하는 사람들

"이럴 바엔 그 생각도 해봤어. 그냥 그냥 혼자서 아프자 이런 생각도 해봤어요. 그냥 병원 안 가고 수술 안 받고 그냥 이대로 있으면 그냥 될 대로 되겠지 그런 생각도 해봤어요."

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큰사진보기 ▲"본인부담상한제, 건강생활유지비는 떡고물에 불과하다"의료급여 정률제 개악이 추진되던 2024년 10월, 윤석열정부의 정률제 개악을 반대하는 집회장소에서 참가자들은 아픈 환자들에게 떡고물만 뿌리는 정부를 비판하는 퍼포먼스를 진행했다. ⓒ 빈곤사회연대 관련사진보기

"국가에서는 완화하겠다, 사각지대 없애겠다는 온기 있는 말을 하고 있지만, 현실에서는 여러 가지 벽에 가로막혀있는 현실이 참담하게 느껴지고요. 이런 생각까지는 극단적인데, 현실에서 극단적인 상황에 몰리다 보니까 안 좋은 생각이 많이 드는 것 같아요."

큰사진보기 ▲의료급여 정률제 도입에 반대하는 집회 참가자들2024년 12월 10일 용산집무실 앞에서 "윤석열은 의료급여 개악말고 퇴진이나 서두르라" 집회가 열렸다. 한 참여자가 '수급비 조금 올리고 의료비로 다퍼붓나?' 라고 쓰인 피켓을 들고 있다 ⓒ 빈곤사회연대 관련사진보기

"퇴원을 했는데 생계비가 안 나와. 근데 그 사이에 돈은 다 썼어. 그래가지고 또 막 어르신들이 난리가 나는 경우들을 몇 번이나 보면서… 사실 퇴원하면 더 잘 먹어야 되고, 더 잘 요양을 해야 되고 그러면 그 몇 달 생계비를 그냥 드린다고 그게 정말 엄청난 돈이 아닌데 굳이 그거를 수급까지 적용해 가지고 그건 진짜 문제가 있다. 많은 돈이 아닌데."

덧붙이는 글 | 이 글을 쓴 이경희 활동가는 빈곤사회연대 소식입니다.

한 의료급여 수급자가 그간의 의료경험에서 비용부담을 토로하며 한 말이다.인터넷에 '의료급여'를 검색하면 "수급권자 병원비 거의 공짜" 같은 제목의 기사들이 뜬다. 오랫동안 의료급여 수급자들은 비용 부담이 낮아 너무 많은 의료 이용을 한다는 공격에 시달려왔으나 의료급여 수급자들의 비용부담은 여전히 크다. 의료급여에도 불구하고 수급가구의 미충족 의료욕구는 27.8%였으며, 치료 포기 사유가 진료비 부담인 경우는 87.1%(김태완 외, 2023)에 달했다.이러한 통계적 현실을 외면하고 현재의 의료급여 정책은 수급자의 건강권이 아니라 재정 절감에 초점을 맞추고 있다. 2024년 중앙생활보장위원회는 의료급여 수급자들이 의료비가 저렴해서 병원을 과도하게 이용한다는 논리를 내세우며, 의료급여 본인부담 정률제 개악안을 발표하기도 했다. 의료급여 당사자와 시민사회의 반대로 무산되어 최악은 막았지만, 여전히 의료급여는 수급 당사자들에게 든든한 최선이 되지 못한다.건강한 삶을 위한 안전망으로서의 의료급여 개선 방안을 구성하기 위해 기초법바로세우기공동행동과 의료급여튼튼하게모임에서는 의료급여 제도에 대한 수급권자와 일반 시민의 의견을 조사하는 설문조사와 심층 인터뷰를 실시했다. 이 기사는 그 설문조사의 데이터와 심층 인터뷰 속 당사자들의 목소리를 기반으로 작성되었다.2017년, 보건복지부가 부양의무자기준 폐지를 약속했고 9년이 흘렀다. 2015년 교육급여, 2018년 주거급여에서 부양의무자기준이 폐지되었으나 2021년 생계급여에서의 부양의무자기준 완화 이후 현재까지도 의료급여에서는 부양의무자기준 완화가 수급자가 중증장애인인 경우에만 적용된 상태이다. 생계급여 선정기준은 의료급여보다 낮지만 현재 의료급여 수급자는 생계급여보다 33만 명 가까이 적다. 이들은 부양의무자기준으로 인한 사각지대로 볼 수 있다.심층 인터뷰에 참여한 한 수급 당사자는 "건강보험료가 (평소에는) 이렇게 (많이) 안 나왔는데, 이달부터 왜 이렇게 나오는지 알고 싶어서 왔다"며 공무원을 찾아갔단다. 담당 공무원은 컴퓨터로 이것저것 확인해 보더니 "며느리가 사업을 시작했네요"라고 말했다. 자녀가 돈을 번다고 하면 기뻐야 하는데, 의료급여에서 탈락할까 불안함이 앞서게 되는 것이다.신장 질환으로 3년 이상 소득이 없어 의료급여가 절실히 필요하지만 수급신청에 탈락한 인터뷰 대상자는 이렇게 말하기도 했다.2014년, "정말 죄송합니다"라는 메모와 함께 갖고 있던 전 재산인 현금 70만 원을 집세와 공과금으로 두고 세상을 떠난 송파 세모녀는 보험료를 6개월 이상 내지 못한 건강보험 장기체납 가구였다. 한국은 전국민건강보험 체계이지만 보험료를 감당하지 못해 발생하는 복지 사각지대가 광범위하게 존재한다. 시민건강연구소의 조사에 따르면 소득 하위 10% 내외에 해당하는 가구가 건강보험 사각지대 위기에 처해있지만 의료급여가 포괄하는 사람들은 3% 밖에 되지 않는다. 가난으로 인한 죽음이 여전히 반복되고 있는 지금, 이 사각지대를 해소할 방안을 마련해야 한다.2015년 기초생활보장제도 맞춤형 개별급여 도입 이전에는 '이행급여 특례'가 있었다. 소득이 발생하여 수급권을 박탈당하더라도 일정 소득 이하에서는 2년간 의료급여를 보장하는 특례이다. 이를 전면 회복해야 탈수급자의 회복을 지지할 수 있다. 최저임금으로 직장에 취업하더라도 병원비가 최저임금보다 많이 나오는 경우가 빈번하며, 탈수급 이후 안정적으로 자립생활이 안착될 수 있는 기간이 필요하기 때문이다.한 수급 당사자는 심층 인터뷰에서 이렇게 말했다. "나도 일하면서 월급을 받아야 되는 거 아닌가 뭐 이런저런 고민을 했었는데. 사실 병원비 때문에 그래요." 노동과 탈수급을 원하지만 병원비 때문에 의료급여 수급을 유지하는 것은 결국 수급이 선택이 아니라 고육지책일 뿐이라는 것을 보여준다. 설문조사에서도 전체 응답자 중 약 86%가 이행급여가 필요하다고 답했다. 이전의 이행급여에서 한 걸음 더 나아가 '2년' 이상의 기간에 대한 요구도 있었다.설문조사 결과에 따르면 수급자들이 비용 때문에 치료를 포기하는 경우에 '있다' 이상으로 응답한 비율은 전체의 67.7%에 달했다. 이는 의료급여 수급자에게는 '비용 장벽'이 없다는 일반적인 통념과는 달리 경제적 장벽으로 인한 '치료 포기'가 빈번하게 발생하고 있는 현실을 드러낸다. 과중한 의료비가 드는 가구는 본인부담금 상한제를 통해 환급받을 수 있지만, 환급에는 수개월이 걸린다. 최저의 생계비로 살아가는 수급 가구는 당장의 생계비 부담에 제도를 이용할 수도 없다.2007년 보건복지부는 의료급여 수급자의 과다이용 방지를 목표로 외래진료 본인부담제와 선택병의원제도를 도입했다. 외래진료 본인부담 차등제는 1년 동안 병원 외래 진료 횟수가 365회를 넘으면 366번째 진료부터 진료비의 본인 부담률을 90%로 높이는 제도이다. 선택병의원제도는 상한일수를 초과하면 수급자가 1~2개 병·의원만 이용할 수 있게 하는 것인데, 이외의 병원은 의뢰서를 발급받아 가야 한다.도입 이후 19년이 지난 지금, 이런 질문들이 남는다. 수급자의 과다 이용이라는 진단이 옳았는가? 비용 부과를 통해 불필요한 과다이용을 막은 순익과 보편적 비용증가라는 순손실 중 어느 쪽이 큰가? 더 많이 아픈 수급자를 감시하고 처벌하는 기제로 작동하지 않는가?이 제도들은 모두 까다로운 이용방법이라는 장벽으로 작용한다. 본인에게 필요한 치료가 무엇인지, 어디에서 진찰받을 수 있는지, 이 치료와 비용이 적절한지, 추가적인 지원이 필요할 때 어디에 문의해야 하는지 알기 어렵게 해 부적절한 치료나 과중한 비용으로 수급자들로 하여금 치료를 포기하게 만든다.현재 의료급여 수급자에게 필요한 것은 이용을 감시하고 처벌하는 비용과 행정 절차 체계가 아니라 더 나은 정보를 제공하고 선택을 보장하는 길잡이와 지원이다. 장기입원공제 또한 처벌적인 수단으로 존재한다. 장기입원공제란 기초생활수급자가 병원에 3개월간 30일 이상 장기입원하여 소요되지 않는 비용을 생계급여액에서 차감하는 것이다. 2026년의 경우 1인가구 369,460원에 달한다.심층 인터뷰에 참여한 사회복지사는 이를 '일상을 찾을' 시간을 빼앗는 일이라고 설명했다.비급여와 간병비 등의 추가지출도 또다시 내 건강과 돈을 저울질해야만 하게 하는 절망적인 걸림돌이다. 의료급여가 있어도 치료를 포기한다. 설문조사에서도 의료급여 수급자 104명 가운데 60.5%가 비용 때문에 치료를 포기하는 일이 '있다'거나 '자주 있다'고 답했다.전체 응답자가 가장 많이 꼽은 문제 역시 '비급여·간병비 등 비용 부담'으로, 응답자의 71.2%가 이를 선택했다. 의료급여는 가난한 사람의 의료를 보장하기 위한 제도다. 그런데 정작 이 제도를 이용하는 사람들은 여전히 돈 때문에 검사와 약, 치과 치료와 간병을 포기하고 있다.한 심층 인터뷰 응답자는 "이럴 바엔 그냥 혼자서 아프자는 생각도 했다. 병원 안 가고 수술 안 받고 그냥 이대로 있으면 그냥 될 대로 되겠지. 다시 (증상이) 생긴다면 그냥 수술이나 치료를 다시 받지 말아야겠다는 생각이 든다. 돈이 드니까. 그런건 의료급여로 해결이 안 된다"라고 토로하기도 했다. 특히 비급여 문턱이 높은 치과 진료에 보장성 강화가 필요하다. 또 간병인이 없으면 입원 자체를 거절하는 경우가 많기에 간병비가 비용 부담으로 돌아오기도 한다. 보호자 없이도 입원할 수 있는 간호간병 통합 병실 확대가 필요한 이유다.비급여와 인센티브 중심의 병원 이윤 구조, 그리고 낮은 공적지출은 의료급여 수급자 뿐 아니라 건강보험 환자들 도한 많은 사적 부담을 지게 한다. OECD의 보고서에 따르면 한국의 의료보장성은 60%로 OECD 평균 75%에 비해 매우 낮은 편이다. 한국의 가계 소비 지출 중 의료비 본인 부담은 OECD 국가 중 두 번째로 높기도 하다. 이 구조 하에서 의료급여 환자에게 이윤을 취하는 방식이 건강보험 환자들과 다르기는 하지만 한국 병원과 보험의 이윤구조라는 근본적인 원인은 의료공공성 강화를 통해 해결해야 한다.2026년 현재 정부는 2027년부터 3년간의 의료급여 운영에 대해 결정하는 4차 의료급여 기본계획을 준비 중이다. 의료급여 제도가 빈곤층과 전 국민의 건강권 보장에 기여할 뿐만 아니라 튼튼한 공중 보건의료 체계의 한 축이 되기 위해서 이번 중앙생활보장위원회에서는 의료공공성 강화와 의료급여 수급자의 권리 회복, 의료급여 사각지대 해소를 통한 전 국민 건강권 보장이라는 목표를 가지고 수급자의 목소리를 어느 때보다 더 귀담아 들어야 할 것이다.