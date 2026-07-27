꼬박 4년... 정묘호란 의병장 정봉수, 600쪽 소설로 부활하다

큰사진보기 ▲문재인 전 대통령과 이광희 작가 ⓒ 이광희 관련사진보기

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큰사진보기 ▲소설 <항복하지 않은 성> 표지 ⓒ 도서출판청어 관련사진보기

"항교 학생 최내흘과 심철이 매섭게 낭선을 굳게 잡았다. 먼저 성벽을 넘어 기어들어 온 적들의 몸통을 찔렀다. 적들은 찢어지는 비명을 지르며 성벽 아래로 힘없이 떨어져, 낭떠러지로 굴러 즉사했다... 독기 오른 벌떼처럼, 무너진 성벽의 틈새를 파고드는 적병들을 향해, 용골성의 의병들은 마지막 힘을 다해 필사적으로 칼을 휘둘렀다. 죽음을 각오한 의병들의 저항에 적들은 더 이상 감히 다가서지 못했다." - 책 속에서- p357

큰사진보기 ▲이광희 작가 ⓒ 이광희 관련사진보기

'지식인은 권력이나 관습에 의해 은폐된 사실을 폭로하고, 왜곡되거나 명확하지 않은 것을 과학적·비판적 분석을 통해 밝혀내야 한다'는 말이 있다. 지식인의 사회적 책임을 논할 때 자주 등장하는 말이다. 프랑스 사회학자 피에르 부르디외(Pierre Bourdieu)가 정의한 지식인의 역할과 임무에 관한 명언으로, 그의 책 <맞불>(Contre-feux) 등에서 찾아볼 수 있다.이광희 장편소설 <항복하지 않은 성>(도서출판 청어, 2006.4.)이야말로 이러한 지식인의 사회적 책임을 다한 책이라 볼 수 있다. 임진왜란, 병자호란에 비해 덜 알려진 정묘호란을 배경으로 하고, 왕이나 후세에 이름을 떨친 유명한 장군도 아닌 이름 없이 사라져간 의병들 이야기를 다루었기 때문이다.조선이 여진족 후금(뒤에 청)과 벌인 두 번의 전쟁. 그 중 첫 번째가 정묘호란이다. 두 번째 병자호란과는 달리 소설, 영화 등에서 많이 다루어지지 않은 전쟁이다. 그 이유는 병자호란 당시의 주화파와 척화파의 대립, 남한산성 전투, 삼전도 치욕 같은 극적인 요소가 없어서인 것으로 알려졌다.나라를 구하기 위해 스스로 떨쳐 일어났고 이름도 없이 산화한 의병들의 이야기를 다루었다는 점에서 더 의미가 크다. 이 땅을 지켜 온 게 왕을 비롯한 지배 계층이 아닌 이름 없는 백성이라는 사실을 선명하게 각인한 점, 박수 받을 만하다. 작가 이광희는 책 들머리에서 "이 책을, 이름 없이 사라진 이 땅의 사람들에게 바친다. 그들의 삶이 곧 역사였음을 기억하기 위해서"라고 밝혔다.이 책의 주인공 정봉수는 실존 인물이지만 이순신, 권율처럼 유명한 장군은 아니다. 역사에서 잊힌 영웅일 뿐이다. 1592년(선조 25)에 무과에 급제해 임진왜란 때 선전관으로 왕 선조를 호종했고 나중에 영산 현감 등을 역임했다. 1627년 정묘호란이 일자 의병을 모아 용골산성을 지켰다. 후금의 거센 공격을 막아내며 포로가 되었던 수천 명의 조선인을 구출하는 혁혁한 공을 세웠다.이 책은 정봉수가 의병을 모아 용골산성에서 후금군과 사투를 벌인 기록이다. 후금의 압박에 굴복해 용골산성을 비우라고 한 인조의 명령에 따라 결국 산성을 내주기는 했지만, 누가 뭐래도 승리의 기록이다. 끝까지 항복하지 않았기 때문이다. 책 제목이 <항복하지 않은 성>인 이유다.정봉수가 눈물을 머금고 성을 버리는 대목에서 소설이 시작된다. 그 뒤 젊은 무관 시절 정봉수의 활약상이 펼쳐지는데 무협 영화의 한 장면 같은 칼 싸움 장면도 있다. 이어 용골산성에 들어가 후금에 투항한 뒤 백성들 고혈을 짜는 성주 장사준을 몰아내고 의병장으로 우뚝 서는 과정이 묘사된다.의병장 정봉수는 용골산성에서 성난 파도 같은 3만 여 후금 군대를 맞아 처절하게 싸워 승리한다. 후금 사상자가 1만 5천여 명, 의병 사상자는 수십 명 정도였으니 결과만 놓고 봐도 대승이다. 특히 의병들과 금나라 군대 전투 장면 묘사가 소설의 재미를 더한다.그 뒤에도 의병들은 금나라 군대와 치른 크고 작은 전투에서 계속 승리한다. 하지만 금나라 군이 조선 왕 인조를 압박해 용골산성을 비우게 하고, 그렇게 비워진 산성은 금나라 군에 의해 불타오른다. 이렇게 불타오른 성에 정봉수는 변덕스런 인조의 명을 받아 다시 입성하며 소설의 막이 내린다.이 책은 문재인 전 대통령이 추천사를 쓴 것으로 유명하다. 문 전 대통령은 추천사에서 "잊혀진 한 영웅의 이름을 다시 우리 앞에 세우는 작품"이라는 찬사를 보냈다.또한 문 전 대통령은 "정봉수, 그는 오랑캐 대군 앞에서 물러서지 않았고 백성을 버리지 않았으며 끝내 한 성을 마지막 보루로 삼았다"며 "그의 의로움은 시대를 넘어선 정신의 승리"였다고 평가했다. 그러면서 "잊혀진 이름을 되살린 이 작품이 오늘의 대한민국에 또 한줄기 빛이 되길 바란다"라고 밝혔다.소설 <항복하지 않은 성> 분량은 600쪽에 이른다. 허구성(fictionality)에 근거한 서사인 소설이라는 장르이니 당연히 사서에 기록되지 않은 부분은 작가의 상상력이다.이광희 작가는 26일과 27일 <오마이뉴스>와 한 전화 통화와 문자메시지 등을 통해 "이 소설은 조선왕조실록을 근간으로 했다"고 전했다. 이어 "허구와 상상이 더해진 부분도 적지 않지만, 역사적 사실을 존중한다는 원칙 만큼은 끝까지 지키고자 했다"라고 밝혔다. "이를 위해 수많은 사료와 연구서를 찾았고 시대적 배경과 생활상을 끊임없이 확인하며 작품을 완성하기까지 꼬박 4년이 걸렸다"고 덧붙였다.그러면서 "역사 속에 묻혀 있던 실존 인물 정봉수 의병장을 새롭게 조명하고자 했다. 실록과 사료를 탐독해 그의 삶을 복원하고 그 역사적 의미를 소설로 형상화했다"라고 밝혔다. 특히 "이 작품은 단순히 과거의 이야기를 복원하는 데 그치지 않는다"며 "국가란 무엇인가, 위기의 순간에 우리는 무엇을 해야 하는가, 진정한 용기와 리더십은 무엇인가를 오늘의 세대에게 묻는 작품"이라고 강조했다.작가는 왕이나 신하 같은 지배계층이 아닌 민초들이 어떻게 역사의 맥을 이어 왔는지를 그리고 싶어 했다. 대하소설 시리즈 <그날, 나는 항복하지 않았다>라는 큰 제목까지 이미 만들어 놓았다. 이 시리즈의 시작인 첫 작품이 <항복하지 않은 성>이다. 앞으로 임진왜란과 인조반정, 이괄의 난을 살아낸 민초들의 이야기를 소설 형식으로 풀어낼 계획이라고 한다.작가는 "이 대하소설을 통해 이 땅의 백성들이 얼마나 큰 고통 속에서도 삶을 포기하지 않았는지를 되새기고 싶다"며 "역사의 진정한 주인은 언제나 백성이었음을 잊지 않았으면 한다"바람을 전했다.