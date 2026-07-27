"윤석열 만든 국힘, 책임져"-"당사라도 팔라" 397억 압박나선 민주·혁신

"국민의힘은 형 확정 즉시 국민 세금 397억 원, 한 푼도 남김없이 돌려주시라. 돈이 없다면 국힘 당사라도 팔 각오를 하라." (박주민 더불어민주당 서울시장 경선후보)
"장동혁 대표를 비롯한 국민의힘 지도부는 국민 앞에 사죄하고, 즉각 사퇴하라." (조국혁신당 정춘생, 차규근, 강경숙 국회의원)
법원이 윤석열 전 대통령의 대선 당시 허위사실 공표 혐의 1심 판결에서 당선무효형을 선고하자, 더불어민주당과 조국혁신당이 국민의힘을 향해 선거비용 반환과 대국민 사과를 촉구했다(관련 기사: 윤석열 공직선거법 징역형 집유... 국힘, 대선비용 397억 반환 내몰려 https://omn.kr/2j7d4
).
한병도 더불어민주당 당대표 직무대행 겸 원내대표는 27일 본인 페이스북에 "국민의힘은 혈세 397억 원을 지체 없이 반환해야 한다"고 짚었다. 한 대행은 "주권자 민의를 왜곡하고 대선 결과에 중대한 영향을 미친 거짓말에 사법부가 철퇴를 내렸다"며 판결을 환영했다.
이어 "형이 대법원에서 확정될 경우 국민의힘은 제20대 대선에서 보전받은 선거비용을 반환해야 한다"며 "꼼수로 징수를 회피할 생각은 꿈도 꾸지 말라"고 경고했다. 그는 특검법상 재판 기간을 고려할 때 6개월 내 확정판결이 나올 것으로 전망된다고 밝혔다.
강준현 민주당 수석대변인 또한 "윤석열은 탄핵 이전에 이미 대통령의 자격이 없었다는 것이 증명됐다"며 "윤석열씨를 억지로 대통령으로 만든 국민의힘이 책임져야 할 차례다. 국민께 사죄하고 혈세로 보전받은 397억 원 선거비용을 반환하라"고 목소리를 높였다.
강 수석대변인은 과거 윤석열 당시 대선 후보가 관훈클럽 토론회·불교리더스포럼 등에서 한 발언을 법원이 모두 유죄로 판단한 점을 언급하며 "이는 당선을 위해 거짓으로 국민을 속이고 이게 대선 결과에 영향을 끼쳤다는 점을 법원이 명확히 한 판결"이라고 평가했다.
"하자 물건 거짓 광고로 팔았다면 환불 당연"... "여전히 부정선거 주장하는 장동혁, 즉각 사퇴"
박주민 민주당 서울시장 경선 후보도 페이스북에서 "가짜 대통령을 내세운 만큼 국민의힘은 환불 준비를 해야 한다"고 주장했다. 박 후보는 "두 차례 거짓말이 모두 유죄로 인정됐다. 거짓 포장으로 당선된 '가짜 대통령'이었다"고 비판했다.
이어 "윤석열을 후보로 세운 국민의힘, 하자 있는 물건을 거짓 광고로 팔았다면 환불은 당연하다"며 "형 확정시 397억 세금을 돌려주시라. 돈이 없다면 당사라도 팔라"고 강하게 압박했다.
조국혁신당도 같은 날 입장문을 내고 "사필귀정"이라며 국민의힘 책임론에 가세했다.
정춘생·차규근·강경숙 의원은 이날 소통관 기자회견을 통해 "허위사실에 기반한 선거로 지급받은 397억 원의 혈세를 국고로 되돌려야 한다"며 "국민의힘은 지금부터 선거비용 반환을 준비하라"고 했다.
이들은 "장동혁 대표 역시 장외 올림픽공원 정치에 의존하며 '윤(석열)어게인'과 부정선거 주장에 기대고 있다. 장 대표를 비롯한 국민의힘 지도부는 국민 앞에 사죄하고, 즉각 사퇴하라"며 책임론을 제기했다.
관련해 윤석열 측은 항소를 예고한 상태다. 이에 대해 민주당 박경미 대변인은 "법치주의 기본마저 부정하며 끝까지 현실을 외면하려는 오만의 결정판"이라며 "2심, 3심이라는 시간 끌기로 판결 무게를 덜어낼 수 있다고 믿는다면 오산이다. 윤석열 측은 구차한 궤변과 항소 타령을 즉각 거두고, 법원의 엄중한 질타 앞에 석고대죄하라"고 요구했다.
차후 형이 확정되면 국민의힘은 선거 비용 397억 원을 중앙선거관리위원회에 반환해야 한다. 반환 여부는 항소심과 대법원 판단에 따라 최종 결정될 예정이다.