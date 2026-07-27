"윤석열 만든 국힘, 책임져"-"당사라도 팔라" 397억 압박나선 민주·혁신

▲조국혁신당 강경숙, 정춘생, 차규근 의원이 27일 오후 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 열어 전직 대통령 윤석열씨의 공직선거법 위반 사건 1심에서 징역 1년 6개월 집행유예 3년이 선고된 것과 관련해 "거짓에 기반한 선거로 지급받은 선거비용 보전금, 이 막대한 국민의 혈세를 국고로 되돌려 정상화해야 한다"며 "국민의힘은 지금부터 선거비용 반환을 준비하라"고 촉구했다. ⓒ 유성호 관련사진보기