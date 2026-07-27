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26.07.27 16:55최종 업데이트 26.07.27 16:55

김상욱 민선 9기 울산시, '수정 조직개편안' 입법 예고

조직개편 핵심기조는 유지, 노동정책위·감사청렴위 신설은 제외... "핵심 정책 차질 없도록 시의회와 협의"

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울산시가 27일 시청 상황실에서 김상욱 울산시장 주재로 관계 공무원들이 참석한 가운데 '트램 관련 대응 회의'를 가졌다.
울산시가 27일 시청 상황실에서 김상욱 울산시장 주재로 관계 공무원들이 참석한 가운데 '트램 관련 대응 회의'를 가졌다. ⓒ 울산시 제공

김상욱 시장의 민석9기 울산시가 27일 울산시의회 의견을 반영한 '수정 조직개편안'을 입법 예고했다. 시민주권·산업 인공지능 대전환 등 당초 조직개편 핵심기조는 유지하고 노동정책위원회·감사청렴위원회 신설은 제외했다.

울산시에 따르면 이번 조직개편안은 ▲시민주권 정부 구현 ▲산업 인공지능 전환(AX) 추진 ▲지방분권 대응 등 당초 핵심 기조는 유지하면서도, 시의회의 보완 요구를 수용해 합의제 행정기구인 노동정책위원회와 감사청렴위원회 신설을 제외한 것이 핵심이다.

합의제 기구 신설이 제외되면서 조직개편에 따른 전체 증원 인력도 당초 41명에서 37명으로 조정됐다. 울산시는 이번 개편안에서 제외된 합의제 행정기구는 별도 운영 조례 제정과 함께 다시 추진한다는 계획이다.

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특히 민선 9기 조직의 조기 안정과 핵심 정책의 차질 없는 추진을 위해 시의회와 협의해 8월 중 임시회를 별도로 열고 조직개편안을 상정할 예정이다. 이후 시의회 의결이 이뤄지면 관련 하위 자치법규 개정도 신속히 마무리한다는 방침이다.

울산시 관계자는 "민선 9기 조직의 조기 안정과 핵심 과제 추진 기반 마련이 무엇보다 중요하다"라며 "이번 조직개편을 차질 없이 마무리하는 한편, 제외된 합의제 행정기구 신설도 시의회와 긴밀히 협의해 시정의 전문성과 민주성을 높여 나가겠다"라고 말했다.

#울산시#조직개편

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울산지역 일간지 노조위원장을 지냄. 2005년 인터넷신문 <시사울산> 창간과 동시에 <오마이뉴스> 시민기자 활동 시작. 저서로 <울산광역시 승격 백서> <한국수소연감> 등이 있음

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