유방암 진단 받은 아내, 의사 남편의 간병 일기

큰사진보기 ▲아내가 암에 걸렸다책 표지 ⓒ 골든타임 관련사진보기

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유방암은 한 번의 수술로 완치되는 질병이 아니다. 수술이 끝나면 방사선치료가, 방사선치료가 끝나면 항암치료가, 항암치료가 끝나면 표적치료가, 표적치료가 끝나면 호르몬치료가 기다리고 있다. 전이나 재발이 없다 해도 모든 치료를 마치는 데 5~10년 이상이 소요된다. 재발이 흔한 유방암은 치료가 끝난 후에도 재발 여부를 확인하기 위해 정기적으로 추적검사를 받아야 한다. 우리는 지금 기나긴 여정의 출발선에 서 있다. -8p

덧붙이는 글 | 김성호 서평가의 브런치(https://brunch.co.kr/@goldstarsky)에도 함께 실립니다. '김성호의 독서만세'를 검색하면 더 많은 글을 만날 수 있습니다. goldstarsky@naver.com

아버지가 간암 진단을 받았다. 오랜 간경화로 얼마 쯤 예고된 것이었다지만 본인에게도, 또 가족에게도 적잖은 충격이 됐다. 약물과 의료 기술의 비약적 발전에도 암, 그리고 간 질환은 한국인 주요 사망 원인에서 빠지지 않고 있는 심각한 문제다.몇 달간 방사선 치료가 이어지는 동안 아버지와 함께 병원에 갔다. 수술과 시술, 방사선과 항암으로 이어지는 암 치료 과정은 지난하다. 각 몇 달씩 걸리는 과정이 끝날 때마다 CT를 찍어 상태를 확인하고 다시 다음 과정으로 나아갈지 판독한다. 그동안 병원을 수십 차례 찾게 되는데 정작 의사와의 면담은 몇 달에 한 번, 기껏해야 5분 남짓이 전부다. 대부분의 시간은 의사나 방사선 치료기가 있는 곳의 앞, 대기 공간에서 보내게 된다.이곳에서 아주 많은 사람을 보았다. 모두가 암 진단을 받은 환자들, 또 그 가족들이다. 진료실 앞에는 같은 암을 가진 사람들이, 방사선 치료실 앞에는 서로 다른 암을 가진 이들이 모여 각자의 처지를 말하고 서로의 상황을 묻는다. 동병상련이란 말이 무슨 뜻인지는 오로지 겪어본 이들만이 안다. 중한 병에 걸린 이들이 붙드는 건 같은 처지의 사람들이다. 생전 알지 못했던 같은 병을 앓는 이들의 마음에 공명하고 공감한다. 그 모습을 보고 있자면 어떻게 출판의 위기인 이 시대에 수많은 투병기가 쓰이고 또 읽히는지 이해할 수 있다. 나 또한 그랬으므로.<아내가 암에 걸렸다>(2020년 7월 출간)는 암 환자 아내를 둔 남편 조영규의 책이다. 한 해에도 수백 권씩 쏟아져 나오는 투병기와 간병기 사이에서 이 책이 가진 특별함은 무엇일까. 그건 저자가 의사란 사실이다. 의사 남편이 유방암을 진단 받고 투병 하는 아내를 곁에서 지켜보며 느낀 이야기를 한 권 책에 담았다. 가족으로 느끼는 충격부터, 암과 싸우는 과정에서 마주한 어려움에 대한 감상을 가족인 동시에 전문가의 시선에서 적었다.진단부터 수술과 방사선 치료, 항암에 이르는 현대 암 치료의 전 과정을 의학 전문가인 저자가 환자 보호자 입장에서 겪고 글로 풀어냈단 점이 흔치 않은 신뢰를 준다. 의사와 환자 사이 드높은 장벽을 넘어서 환자의 어려움에 공감하고 필요를 이해하는 의사를 만나기가 쉽지 않단 점에서, 또 환자 입장에서도 의료와 의학에 대한 이해를 제고할 필요가 있다는 점에서 유의미한 지점이 있다.저자의 아내가 처음 암 진단을 받은 건 2019년 9월이었다. 당시 저자는 지금은 문 닫은 서울백병원 건강검진센터에서 검진의로 일하고 있었다. 이제 막 40대에 접어든 아내가 국가에서 무료로 해주는 유방암 국가암검진 대상자가 되어 받은 첫 검사였다고 했다.젊은 나이에 암 진단을 받는 경우가 늘고 있단 통계가 나오고는 있지만, 통계와 나 사이엔 좀처럼 실현되지 않는 거리가 있게 마련이다. 청천벽력 같았던 암 진단 뒤 의사답게 이성적으로 대처하겠단 결심은 아내의 얼굴을 보자마자 와르르 무너진다. 서로를 붙들고 울고 나서야 이들은 본격적인 암과의 싸움을 준비한다.일부 사람들은 암이 이제 죽는 병이 아니라고 말한다. 통계로 보자면 어쩌면 맞는 말일지도 모르겠다. 책에도 언급되듯 한국 암 환자의 5년 내 생존율은 70%를 넘어선다. 유방암과 같이 예후가 좋은 암은 90%도 넘는다. 암으로 죽는 환자보다 치료를 받고 사는 이들이 훨씬 더 많다. 일찍 찾아낼 수만 있다면 말이다.그러나 환자의 입장은 다르다. 완치되지 않는 30%, 유방암에서조차 살아남지 못하는 10%가 내가 될 수 있는 일이다. 의사는 확률을 말하지만 그 앞에 앉은 환자는 내가 될까 두렵다. 당면한 암은 죽음의 질병이고 살아남는 일은 기적이 된다. 저자의 아내가 암 진단을 받았을 무렵, 한국엔 암 유병자가 187만 명이었다. 급속한 고령화로 단 몇 년 만에 암 유병자는 273만 명을 넘겼다. 올해 발표된 2023년 통계다. 통계 속 숫자로 환원되지 않는 개별적 고통, 저자가 서술하려 한 것이 바로 그것이다. <아내가 암에 걸렸다>는 273만 개의 이야기 중 하나, 의사인 남편을 둔 젊은 유방암 환자 가족의 사례다.진단, 수술, 방사선 치료, 항암 치료까지 네 개 장으로 구분된 백여 편의 글이 들었다. 하나하나가 일기에 가까운 기록들이다. 여백이 많은 짧은 글들에 그날 그날의 일상과 감상이 녹아들었다. 때로는 병원서 받은 진단과 처치, 결과 등 중요한 이야기가 있지만, 또 때로는 아내며 아이들과 보낸 일상의 기록들이 들어찼다.암은 많은 걸 바꾸어 놓는다. 생전 집안일을 해본 적 없는 의사 아빠가 설거지며 빨래를 하고, 투정만 부릴 줄 알던 아이들이 엄마를 생각하기도 한다. 암은 어떤 문제를 더해주기도 하지만, 또 어떤 문제는 보이지도 않게 치워버리기도 한다. 일상이 유지될 땐 좀처럼 구분하기 어렵던 중요한 것과 중요하지 않은 것을 단박에 갈라놓는다. 저자는 이를 간절함이라 말한다. "간절함이 무엇을 뜻하는지 알게 되었"다며 "삶에서 중요한 것과 부수적인 것을 구분할 수 있게 되었"다고 말한다. 지금 이 순간에도 죽음을 앞에 둔, 더없이 소중한 누구의 죽음을 대하게 된 많은 이들이 같은 경험을 하고 있을 것이다.누군가에겐 당연한 것이 다른 누구에겐 그렇지 못하다. 같은 병이라도 사는 곳이 어디인지, 주변에 누가 있는지 등에 따라 전혀 다른 결과가 나오기도 한다. 한국에서 사는 이라면 상당히 운이 좋은 편이다. 중증질환자의 고액 치료비 부담을 국가가 대신 지는 산정 특례 제도가 운용되고 있기 때문이다. 암과 심장 질환, 희귀 질환 등 다수 중증 질환의 본인부담률을 5~10% 정도로 줄여주는 이 제도 덕택에 이들 질병으로 고통 받는 환자가 의료비 부담에선 한 숨 돌릴 수가 있는 것이다. 의사라고 해서 다르지 않다. 하루 동안 암 환자를 데리고 검사를 받는 비용이 3만 원 밖에 되지 않는다며 '병원비의 5%만 내는 고마운 제도'라고 찬사를 아끼지 않는다. 애국심, 자긍심은 무작정 요구되는 것이 아니라 이와 같은 제도 덕분이 아닐까, 그런 생각이 든다.어디 치료비가 전부일까. 돈이 대신할 수 없는 영역이 분명히 있다. 아플수록 외로워지는 환자에게 기댈 구석이 되어주는 가족의 존재는 무엇으로도 대신하기 어려운 부분이다. 책 가운데 두드러지는 것이 바로 가족이란 울타리다. 아내의 고통을 내 것과 같이 생각하는 남편이, 희망이 되어주는 자식들이 곳곳에서 아픈 아내가 무너지지 않도록 지탱한다. 결코 만만치 않은 투병 기간 동안, 법과 제도가, 사적 보험이, 남편과 자식들이 환자 곁을 둘러싸고 보호하고 있는 듯한 인상을 받는다.가만 보면 이중 많은 수가 모두에게 동등하게 주어지지 않는다. 누구는 보험이 없고, 모아둔 재산이 없다. 가족이 없거나 있어도 없는 것만 못한 경우도 수두룩하다. 상당한 고통이 되는 암이란 질병을 훨씬 어려운 환경에서 겪어내야 할 이들에게 마음이 쓰인다. 저자 스스로 적고 있듯 환자마다, 가족마다 각자의 투병기며 간병기가 있는 것이다. 이 책은 그들 사이에 위로와 공감을 전하고, 무엇보다 더욱 어려운 환경에서 고통의 시기를 건너고 있을 이를 생각하게 한단 점에서 의미가 있다.투박한 글이 적지 않은 것도 사실이다. 그러나 도리어 이와 같은 대목이 투병 과정에서 직접 적은 수기임을 확인 하게끔 한다. 무엇보다 이 책의 잠정적 독자, 같은 고통을 겪고 있을 이들이 여백 많은 글로부터 위안과 공감, 또 쉼을 얻게 될 것을 기대한다.