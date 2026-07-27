70대에 시작한 AI공부, 기본 개념을 익히다

큰사진보기 ▲<박태웅의 AI 강의 2025>는 초보자부터 연구자까지 아우르는 방대한 책이다. ⓒ 이혁진 관련사진보기

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"앞의 제 질문에서 '번호를 매겨가며', '우수한 점과 빠트린 점을 알려주고', '후속 보고서가 나온다면 어떤 보고서를 내는 게 좋을지', '네가 인공지능을 쓰는데 아주 능숙하고 인터넷 서비스를 만들어본 경험도 풍부한 개발자라고 생각하고'와 같은 좋은 질문을 잘하는 법에 해당되는 것들입니다."(38쪽)

온통 AI(인공지능) 이야기 뿐이다. 이제 포털에 검색을 하면 AI가 답하는 내용부터 확인하는 세상이다.2022년 챗GPT가 나온 이후 AI는 하루가 다르게 엄청난 속도로 발전을 거듭하고 있다. 책 <박태웅의 AI 강의 2025>(2024년 9월 출간)는 이러한 변화를 이해하지 못하면 누구든 도태되는 것은 시간문제라고 강조한다.책의 부제처럼 '인공지능의 출현부터 일상으로의 침투까지, 우리와 미래를 함께할 새로운 지능의 모든 것'을 담아 내용이 방대한 편이다. 하지만 지은이가 직접 들려주는 문체를 써 술술 읽힌다.<박태웅의 AI 강의 2025>를 접하게 된 것은 지난달부터 동네 문화센터에서 진행하는 AI 강의를 듣고 나서다. "하루가 다르게 인공지능 오픈소스가 쏟아진다"는 강사의 말이 알듯 모를 듯 궁금해 이 안내서를 추천 받았다. AI 활용법만 수강 하려는 애초 계획을 수정하고 기본부터 AI 공부를 시작한 셈이다.'멀티모달', '휴머노이드', '오픈소스', '거대언어모델', '맥락인터페이스', '매개변수', '할루시네이션' 등 인공지능 전문 용어와 개념들을 제대로 이해한 것은 이 책 덕분이다. 책을 읽으면서 AI 매력에 푹 빠졌다. 그간 AI에 대한 무관심이 부끄럽기까지 했다. 총 6강으로 된 책에서 1강과 2강이 가장 인상 깊었다. 마음에 새기는 글귀도 여기에 있다. AI 에이전트 역할을 활용해 질문을 잘하면 더 나은 결과를 얻을 수 있다는 대목이다.책이 후반부로 갈수록 나 같은 비전문가가 읽기에는 다소 버거운 내용이었다. AI의 최근 기술과 경향, 신뢰할 수 있는 AI구축, AI에 대한 우리 사회의 대응 등은 전문 연구자들이 볼만한 내용이었다. 저자 말대로 이 책은 청소년들도 읽기 쉽게 써 'AI 리터러시'를 높이지만, 연구자와 개발자들에게도 유용한 책인 것 같았다.AI는 데이터로 먹고산다고 한다. 데이터 양이 승부를 가른다는 것이다. 하지만 양보다 질로 승부 하는 AI 모델이 최근 인기를 끌고 있다. 똑똑한 AI는 좋은 책을 많이 읽는다는 사실도 알았다. 유튜브의 90% 이상이 AI를 활용하는 추세다. AI 관련 공부를 더 해서 나도 언젠가 나의 모든 데이터에 AI를 활용해 원하는 결과물을 만들어 볼 생각이다.한편 AI를 가르치는 문화센터 강사는 지난주 내게 AI를 활용해 창작하는 대회에 나가보라고 권유했다. 나의 열정과 호기심이라면 한번 도전해 볼 만하다는 것이다. 이에 나는 한창 고무됐지만 AI를 보다 체계적으로 공부하라는 뜻으로 받아들였다.필자와 같은 70대들도 AI에 뜨거운 관심을 보이고 있다. 이미 통제할 수 없이 확산되고 있는 AI 세상에서 소외되지 않으려는 몸부림이다. 나는 책을 통해 AI에 대한 기본 개념을 폭넓게 이해한 것만으로도 행복했다. 이러한 독서 경험은 현재 수강 하는 AI교육에도 적잖은 도움이 될 것이다.