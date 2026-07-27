김종민 발의 '국회전부이전법' 운영위 상정... 국회 완전 이전 논의 물꼬 트이나

큰사진보기 ▲김종민 국회의원이 대표 발의한 「국회전부이전법(국회법 개정안)」이 27일 오전 국회 운영위원회 전체회의에 공식 상정됐다. ⓒ 김종민 국회의원실 관련사진보기

큰사진보기 ▲김종민 국회의원이 27일 오전 국회 운영위원회 전체회의에서 자신이 대표 발의한 「국회전부이전법(국회법 개정안)」에 대한 제안설명을 하고 있다. ⓒ 김종민 국회의원실 관련사진보기

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큰사진보기 ▲27일 더불어민주당 김민석 당대표 후보가 세종시청 브리핑실에서 기자들의 질문에 답변하고 있다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역 기반 공동체 미디어로, 젠더 관점의 보도를 통해 지역 사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.

김종민 국회의원(세종갑)이 대표 발의한 '국회전부이전법(국회법 개정안)'이 27일 오전 국회 운영위원회 전체회의에 공식 상정됐다.특히 같은 시간, 여당(더불어민주당) 당대표 선거에 출마한 김민석 후보가 세종시를 찾아 '국회 전면 이전'을 언급해, 그동안 '반쪽짜리 분원' 논란에 머물러 있던 국회 세종시 이전 논의가 국회 차원에서 본격적인 추진력을 얻을지 관심이 쏠린다.김종민 의원은 이날 운영위 제안설명에서 "진정한 행정수도가 완성되려면 정부청사뿐만 아니라 입법부인 국회 역시 세종시에 자리해 입법·행정·사법 3부의 효율적 국가 운영 체계를 갖춰야 한다"며 "국회전부이전법이 행정수도특별법과 함께 조속히 국회를 통과할 수 있도록 힘을 모아달라"고 촉구했다.현재 추진 중인 국회 세종의사당은 일부 상임위원회(11개)와 특위(1개)만 이동하는 '분원' 형태다.이에 대해 김 의원은 "현행법의 한계로 일부 위원회만 옮기고 나머지는 서울에 남겨두는 방식으로는 안정적인 국회 운영이 안 된다"며 "행정 비효율을 극복하자고 행정수도 이전을 추진하는데, 입법부가 도리어 분리되는 것은 말이 안 된다"고 개정의 필요성을 강조했다.이번 개정안은 국회 세종의사당(분원)을 명시한 현행 국회법 제22조의5를 삭제하고, "국회는 세종특별시에 둔다"는 소재지 규정 조항을 신설해 국회 전체를 세종시로 이전하는 것을 골자로 한다.국회 전부 이전을 향한 목소리는 같은 시간 세종 현장에서도 이어졌다.이날 세종을 방문한 여당 당권주자 김민석 후보는 기자간담회에서 세종의사당 건립과 관련해 기존의 '부분 이전' 논의를 넘어선 '전면 이전'을 강조해 눈길을 끌었다.자신의 지역구가 서울 여의도임을 밝힌 김 후보는 과거 '세종-여의 비전포럼' 활동을 언급하며 "국회 상임위원회를 반씩 나누어 이전하는 것은 국회와 정부의 산분을 초래해 비효율만 늘어난다"고 지적했다.김종민 의원이 국회 상임위에서 법안 제안설명을 진행하는 시점에 여당 당권주자 역시 세종을 찾아 '상임위 분리 이전의 비효율'을 짚으며 전면 이전에 힘을 실으면서, 국회 차원의 전면 이전 논의에 무게가 실리는 모양새다.김종민 의원은 그동안 걸림돌이 됐던 위헌 논란에 대해서도 정면 돌파 의지를 나타냈다. 지난 5월 열린 행정수도특별법 공청회에서 전문가들 모두 헌법재판소 결정의 변경 가능성을 99%로 예상하며 국회가 선제적으로 재입법에 나서야 한다는 의견을 제시했다는 설명이다.2003년부터 현재까지 세종시에 투입된 예산 5조 원에 더해, 향후 국회의사당·대통령집무실 조성 등에 9조 원이 추가로 투입되는 만큼 법적 근거 마련이 시급하다는 점도 재차 강조됐다.김 의원은 "국회의사당은 민주주의의 상징이자 자치분권과 국가균형발전이라는 시대적 과제를 해결할 열쇠"라며 "국회전부이전법이 행정수도와 국가균형발전의 출발점이자 전국 동시 발전으로 나아가는 상징적 깃발이 될 것"이라고 밝혔다.끝으로 김 의원은 "국회전부이전법이 행정수도특별법과 함께 조속히 국회를 통과할 수 있도록 뜻을 모아주시기를 간곡히 호소드린다"며 법안의 조속한 통과를 위한 강한 의지를 드러냈다.