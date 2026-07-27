전남광주 광산구, 청소행정평가 3년 연속 최우수 선정

큰사진보기 ▲광주광역시 광산구청 청사. ⓒ 광주광역시 광산구 관련사진보기

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전남광주통합특별시 광산구는 '2026년도 자원순환사회 문화조성 정책추진 청소행정 자치구 평가'에서 3년 연속 최우수 자치구에 선정됐다고 27일 밝혔다.광산구는 광주 5개 자치구를 대상으로 한 ▲자원순환 문화조성 ▲재활용 증대 ▲음식물쓰레기 원천 감량 ▲폐기물 처리 등 4개 분야 14개 항목 평가에서 가장 좋은 점수를 받았다.특히 생활폐기물의 일일수거 체계를 구축하고 공동주택 재활용품 수거 업무를 민간에 위탁해 민원을 절반 이상 줄이는 등 폐기물 처리 분야에서 우수한 평가를 받았다.또 친환경 다회용기 도입, 자원순환 실천 교육·캠페인 추진 등 시민 참여 기반의 자원순환 문화확산 노력도에서 좋은 평가를 받았다.광산구는 최우수 자치구 선정으로 확보한 2억 6000만 원을 자원순환 정책과 수거체계 개선 등에 투입할 계획이다.박병규 광산구청장은 "3년 연속 청소행정 평가 1위 선정은 주민과 행정이 함께 만들어낸 자원순환 실천의 결과"라며 "앞으로도 민관협력을 기반으로 폐기물 감량과 재활용 확대를 추진해 탄소 저감과 지속가능한 도시를 만들겠다"고 말했다.