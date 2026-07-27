"100년 광천문화시장, '백년의 이야기'가 경쟁력"

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덧붙이는 글 | 이 기사는 홍주포커스에도 실립니다.

개장 100여년이 된 충남 홍성군 광천읍 광천문화시장(구 광천원동시장)을 두고 '백년의 역사를 간직한 전통시장으로서 보존'과 '스토리텔링을 통한 새로운 관광자원화가 필요하다'는 목소리가 커지고 있다.1920년대 문을 연 광천문화시장은 오랜 세월 지역 경제의 중심 역할을 해온 대표 전통시장이다.과거 광천원동시장에서 현재의 광천문화시장으로 명칭을 변경한 뒤 상인회를 중심으로 시설 현대화와 농촌중심지 활성화사업, 다양한 이벤트 등을 추진하며 시장 활성화에 힘써왔다.특히 시장 곳곳에는 100여 년 전 모습이 고스란히 남아 있다. 일부 점포는 개장 당시의 형태를 유지한 채 지금도 영업을 이어가고 있으며, 50년 이상 한자리를 지켜온 노포들도 지역 주민들의 사랑방 역할을 하고 있다.시장 천장 역시 옛 전성기 당시의 나무 서까래를 그대로 살린 창고형 지붕을 유지하고 있다. 대풍상회와 대중식육점 간판에는 자석식 전화번호 시절의 세 자리 숫자가 그대로 남아 있어 중장년층에게는 향수를, 젊은 세대에게는 레트로 감성을 선사한다.전국 전통시장들이 현대화사업을 거치면서 옛 흔적이 사라지고 있는 상황에서 광천문화시장만의 역사성과 원형을 보존해 새로운 경쟁력으로 활용해야 한다는 의견이 제기되고 있다.이 같은 논의는 지난 24일, 제321회 홍성군의회 임시회 경제정책과 업무보고에서도 이어졌다.신동규 의원은 광천문화시장이 중소벤처기업부 '백년시장 육성사업' 공모에 선정되지 못한 이유를 질의했다.이에 유리 지역경제팀장은 "공모를 준비하면서 기대가 컸지만 선정된 시장들을 보면 부산 자갈치시장, 구포시장, 제주 동문시장 등 전국적인 관광시장들이었고 군 단위에서는 정선아리랑시장이 유일하게 선정됐다"고 설명했다.이어 "이번 공모는 문화관광과 글로벌, 외국인 관광객 유치가 핵심 키워드였으며 대국민 심사와 외국인 현장평가가 포함됐다"며 "외국인들이 '이 시장에서 돈을 쓸 가치가 있는지', '친구에게 소개하고 싶은 시장인지' 등을 평가하는 기준에서 광천문화시장의 매력도가 다소 부족했던 것으로 분석된다"고 말했다. 또 "고령화된 시장 환경을 극복하기 위한 차별화 전략도 부족했던 만큼 이를 보완해 내년 공모를 다시 준비하겠다"고 밝혔다.신동규 의원은 시장만의 고유한 역사와 사람들의 이야기를 관광 콘텐츠로 활용해야 한다고 제안했다. 신 의원은 "광천에는 전국적인 브랜드인 광천김과 토굴새우젓이라는 강력한 자산이 있다"며 "여기에 시장에서 40년, 50년 동안 장사해 온 순댓집 아주머니, 20~30년 이상 새우젓을 판매해 온 상인들의 삶을 스토리텔링으로 엮는다면 시장만의 차별화된 매력이 될 것"이라고 강조했다.이어 "광천문화시장의 진정한 경쟁력은 오래된 건물만이 아니라 그 시간을 함께 살아온 사람들의 이야기"라며 "백년의 역사를 기록하고 보존하는 작업이 시장 활성화의 새로운 해법이 될 수 있다"고 말했다.광천문화시장이 단순한 전통시장을 넘어 '100년의 시간을 품은 살아있는 역사문화공간'으로 거듭나기 위해서는 시설 개선을 넘어 시장의 역사와 사람들의 삶을 담아내는 콘텐츠 발굴과 체계적인 보존 전략이 필요하다는 지적이다.