진보당 제4기 충북도당위원장에 이명주 후보 당선

큰사진보기 ▲이명주 진보당충북도당 당선자 ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

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진보당 충북도당 제4기 지도부 선출 결과 이명주 후보가 도당 위원장에 당선됐다.진보당 충북도당 선거관리위원회(위원장 박용기)는 지난 20일부터 24일까지 충북도당 당직자 선거결과 이명주 후보가 95.52% 찬성을 얻어 제4기 충북도당위원장에 당선됐다고 밝혔다.부위원장에는 이소영 후보, 이기웅 후보가 당선됐다.지역위원장 선거에선 청주시위원장에 이명주 후보, 제천단양위원장에 황해문 후보, 충주시위원장에 김종현 후보, 진천군위원장에 최봉수 후보, 영동군위원장에 김동운 후보가 당선됐다.중앙당 선거결과 김종훈 후보가 62.51%의 득표를 얻어 당대표로 선출됐다.최고위원에는 송영주, 김현종, 신창현, 정태흥, 장진숙 후보가 당선됐다.이명주 충북도당위원장은 "진보당 충북도당이 앞장서서 민생을 지키는 진보 정치, 진보 정치가 있어야 할 자리에, 가야할 곳에 진보 정치의 깃발을 올리겠다는 포부로 당원들에게 감사 인사를 드린다"며 "2028년 총선을 충북지역에서 차근차근 준비하겠다"고 밝혔다.