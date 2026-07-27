메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

정치

26.07.27 14:54최종 업데이트 26.07.27 14:54

진보당 제4기 충북도당위원장에 이명주 후보 당선

부위원장엔 이소영-이기웅 후보 선출

원고료로 응원하기
구글 검색 선호 출처로 추가
이명주 진보당충북도당 당선자
이명주 진보당충북도당 당선자 ⓒ 충북인뉴스

진보당 충북도당 제4기 지도부 선출 결과 이명주 후보가 도당 위원장에 당선됐다.

진보당 충북도당 선거관리위원회(위원장 박용기)는 지난 20일부터 24일까지 충북도당 당직자 선거결과 이명주 후보가 95.52% 찬성을 얻어 제4기 충북도당위원장에 당선됐다고 밝혔다.

부위원장에는 이소영 후보, 이기웅 후보가 당선됐다.

AD
지역위원장 선거에선 청주시위원장에 이명주 후보, 제천단양위원장에 황해문 후보, 충주시위원장에 김종현 후보, 진천군위원장에 최봉수 후보, 영동군위원장에 김동운 후보가 당선됐다.

중앙당 선거결과 김종훈 후보가 62.51%의 득표를 얻어 당대표로 선출됐다.

최고위원에는 송영주, 김현종, 신창현, 정태흥, 장진숙 후보가 당선됐다.

이명주 충북도당위원장은 "진보당 충북도당이 앞장서서 민생을 지키는 진보 정치, 진보 정치가 있어야 할 자리에, 가야할 곳에 진보 정치의 깃발을 올리겠다는 포부로 당원들에게 감사 인사를 드린다"며 "2028년 총선을 충북지역에서 차근차근 준비하겠다"고 밝혔다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

→ 산같은 정의, 강같은 진실 <충북인뉴스>입니다. 후원문의 043-254-0040

#충북인뉴스

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
충북인뉴스 김남균 (043cbinews) 내방

충북인뉴스는 정통시사 주간지 충청리뷰에서 2004년5월 법인 독립한 Only Internetnewspaper 입니다. 충북인뉴스는 '충북인(人)뉴스' '충북 in 뉴스'의 의미를 가집니다. 충북 언론 최초의 독립법인 인터넷 신문으로서 충북인과 충북지역의 변화와 발전을 위한 정론을 펼 것입니다.

이 기자의 최신기사 12월 친일반민족행위자 재산조사위 공식 출범…위원장 인선 주목


독자의견0

연도별 콘텐츠 보기