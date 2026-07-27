민주당 전남광주통합시당, 초대 위원장 내달 15일 선출

큰사진보기 ▲더불어민주당 전남광주통합특별시당 로고. ⓒ 민주당 전남광주시당 관련사진보기

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더불어민주당 전남광주통합특별시당은 초대 통합시당위원장을 선출하기 위해 이달 30일부터 31일까지 후보자 등록을 실시한다고 27일 밝혔다.후보자 등록은 민주당 통합시당 광주 사무처에서 방문 신청만 받는다.후보 등록이 마감되는 31일 오후 7시에는 광주 사무처에서 입후보자를 대상으로 한 '후보자 설명회'를 연다. 공정한 선거 관리를 위한 선거운동 규칙과 투·개표 절차, 기타 선거 관련 유의 사항 등을 상세히 안내할 계획이다.전남광주시당은 이 같은 절차 등을 거쳐 오는 8월 15일 통합시당 당원대회를 통해 초대 통합시당위원장을 최종 선출한다.현재까지 출마를 선언한 안도걸(전남광주 동남을) 의원, 권향엽(순천·광양·곡성·구례을) 의원과 오는 29일 출마 선언을 예고한 조계원(여수을) 의원 간 3자 대결이 펼쳐질 것으로 예상된다.통합시당 관계자는 "초대 통합시당위원장은 전남광주 지역 당원들의 다양한 목소리를 하나로 결집해 물리적 결합을 넘어선 진정한 화학적 통합을 이뤄낼 중책을 맡게 된다"며 "새 위원장을 구심점으로 삼아 신생 통합 조직의 탄탄한 기틀을 다지고, 전남광주의 상생 발전과 시도민 화합을 주도적으로 이끌어갈 것"이라고 말했다.