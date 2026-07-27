'대프리카'만큼 뜨거운 민주당 대구시당위원장 선거

큰사진보기 ▲더불어민주당 대구시장 후보에 출마한 김보경, 박형룡 후보. ⓒ 조정훈 관련사진보기

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큰사진보기 ▲더불어민주당 대구시당위원장 후보인 서재헌, 이준형 후보. ⓒ 조정훈 관련사진보기

더불어민주당 당대표를 새로 선출하는 전당대회를 앞두고 차기 대구시당위원장 선거도 '대프리카'만큼이나 뜨거워지고 있다.민주당 대구시당위원장 선거에는 김보경 전 달성군의원, 박형룡 달성군지역위원장, 서재헌 전 김민석 국무총리 비서실 선임비서관 등 3명이 출마를 선언했고 이준형 전 달서병 지역위원장과 권재호 전 대구과학대 의무행정과 교수도 출마를 선언할 예정이다.지난 22일 가장 먼저 출마를 선언한 김보경 전 달성군의원은 제8대와 9대 달성군의원을 지냈고 더민주대구혁신회의 상임대표를 맡아 활동했다. 지난 지방선거에 달성군수 후보로 출마해 34%를 득표했다.김 후보는 시당위원장에 출마하면서 ▲당원이 주인인 시당 ▲대구경북(TK) 국회의원 비례대표 안정권 배치를 위한 당헌당규 개정 촉구 ▲대구민주연구원 설립 ▲중앙당 지도부가 취약지역에 관심을 가질 수 있도록 '머무르는 민주당' ▲대구 현안 논의하는 '대구민주포럼' ▲지역위원회 활성화 ▲의정활동 우수 지방의원 지원 등을 약속했다.그는 "TK에서 민주당이 성장해야 진정한 전국정당이 된다"며 "그 첫걸음은 대구의 목소리를 중앙에 전달할 수 있는 안정적 통로를 만드는 것"이라고 강조했다. 그러면서 "TK 몫의 국회의원 비례대표 안정권 배치를 위한 당헌당규 개정을 추진하겠다"고 말했다.또 대구민주연구원을 설립해 지역의 청년과 여성 정치 신인을 적극 육성하고 대구에 민주연구원 분원을 유치해 정치학교를 만들겠다는 포부도 밝혔다.서재헌 후보는 지난 23일 대구시당에서 기자회견을 열고 "이기는 대구시당을 만들기 위해 출마한다"며 "배움의 시작도 대구였고 정치를 해야 하는 이유도 언제나 대구였다. 이제 제가 쌓아온 경험을 대구를 위해 쓰겠다"고 말했다.서 후보는 민주당 동구갑 지역위원장, 중앙당 상근부대변인, 대구시장 후보, 중앙당 홍보소통위 부위원장, 김민석 의원실 선임비서관 등을 지냈다.서 후보는 "시당위원장의 가장 중요한 역할은 권한을 행사하는 사람이 아니라 사람을 이어주는 것"이라며 "당원과 시민을 잇고 대구와 중앙당을 잇고 국회와 지역을 잇고 선배와 청년을 잇는 시당위원장이 되겠다"고 강조했다.그는 공약으로 ▲24시간 소통하는 온·오프라인을 만들고 당원과 함께 만드는 시당 ▲중앙당과 긴밀한 협력 ▲선배 당원과 청년의 감각을 잇는 시당 ▲언론과 적극적인 소통 ▲일상에서 시민과 함께하는 시민속의 민주당 ▲청년과 대학생들이 정치에 참여할 수 있도록 미래를 준비 ▲지방의원과 원팀을 약속했다.서 후보는 "이번 지방선거의 아쉬움을 반드시 총선 승리의 밑거름으로 만들겠다"며 "흩어진 힘을 모으고 식어버린 희망에 다시 불을 붙이겠다"고 각오를 다졌다.같은날 오후 기자회견을 연 박형룡 후보는 "정치도 정당도 지역이 주도하고 그 총합이 중앙정치, 중앙당으로 이어져야 한다"며 "계파논리에 흔들리지 않고 오직 대구시민의 삶과 대구의 미래만을 챙기겠다"며 출마했다.박 후보는 박찬석 전 의원 보좌관과 민주당 달성군 지역위원장, 민주당 중소시업특별위원회 부위원장을 지냈고 지난 6.3지방선거와 함께 치러진 달성군 보궐선거에서 이진숙 국민의힘 후보와 맞붙어 40.93%의 득표율로 석패했다.박 후보는 "민주당 대구시당위원장의 핵심 사명은 총선 승리"라며 "대구에서 지역구 최대 3석, 비례대표 2석 획득을 목표로 뛰겠다"고 약속했다.그는 공약으로 ▲대구민주당 상설 싱크탱크 구축 ▲'대구 대도약 민주토론회' 정례화 ▲지방의원 위상과 전문성 강화 ▲'더불어 청년정치학교' 개설 및 인재 양성 ▲당원주권 기반의 '민생현장 핫라인' 및 정책공모제 도입 ▲'더불어홍보단' 구축 등 정책 중심의 스마트한 대구시당을 만들겠다고 밝혔다.또 강한 대구 민주당을 위해 ▲소통을 통한 투명한 원칙 확립 ▲당원 결속 및 유대감 강화 ▲시도당 지역위원회의 자치분권 확대 ▲대구 민생회복 대연합 추진 ▲대구경북발전특위 실질화 및 집권여당 프리미엄 활용 ▲대구 출신 국회의원과의 긴밀한 연계망 구축 등을 약속했다.그는 "시당위원장으로 뽑아준다면 압도적인 실력과 확실한 결과로 보답드리겠다"며 "차기 총선에서 빵진숙 꺾고 지역구에서 3석을 배출하는 대구 총선승리의 꿈을 이루어 내겠다"고 지지를 호소했다.이준형 후보는 "상식이 통하는 사람 사는 세상을 대구에서 반드시 완성하겠다는 뜨거운 결의로 출마를 선언한다"며 "특권과 반칙이 아닌 원칙과 상식이 승리하는 대구 민주당을 만들기 위해 제 모든 것을 바치겠다"고 밝혔다.이 후보는 "김부겸이 지폈던 변화의 불씨를 다시 크게 태우겠다"며 "노무현의 '상식이 통하는 사람 사는 세상'을 대구에서 완성하겠다"고 말했다. 이어 "낮은 자세와 공감의 언어로 지역, 당원과 늘 함께 하겠다"며 "현장과 투명한 시스템으로 대구민주당을 근본부터 개혁하겠다"고 약속했다.그는 "지구당 부활을 선제적으로 준비하며 풀뿌리 시당을 만들겠다"며 "민주연구원의 협업과 당원 역량 강화로 '스마트 정책 시당'을 구축하겠다"고 강조했다. 그러면서 당원과의 소통을 위해 대구민주당 자체 '유튜브 방송국'을 만들겠다고도 했다.이들 외에도 권재호 전 대구과학대 교수도 출마 의사를 밝힌 것으로 알려지면서 경쟁구도는 5파전으로 치러질 예정이다.민주당 대구시당은 27일과 28일 양일간 시당위원장 후보 등록을 진행한 후 선거운동을 거쳐 다음 달 9일 대구 인터불고 엑스코에서 열리는 전국당원대회 대구·경북·강원 순회경선에서 당 지도부와 함께 차기 시당위원장을 선출한다.