초보 농사꾼 부부가 일 많아도 칼같이 지키는 것

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

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큰사진보기 ▲첫물수확한 고추수확한 고추를 비닐하우스 바닥에 널어둔다. 1~2일 숙성해 씻어서 고추건조기에 들어간다 ⓒ 김희 관련사진보기

큰사진보기 ▲5시 30분 해가 떴다밭일 하다 잠깐 틈을 내 바다위로 떠오르는 해를 보고 왔다.(우리 밭은 동해안 바닷가 옆에 있다) ⓒ 김희 관련사진보기

"여보, 이제 쉬어. 쉬는 시간이야."

덧붙이는 글 | 이 글은 개인브런치에도 실립니다.