초보 농사꾼 부부가 일 많아도 칼같이 지키는 것

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요즘은 밭에서 일하는 시간을 잘 조절해야 한다. 낮 시간대 외출 및 야외 활동을 자제하라는 안전 문자를 수시로 받고 있다. 밭에 나가 일을 하다 보면 이마와 등줄기에 땀이 줄줄 흘러도 눈앞에 있는 일거리를 손에서 놓기가 쉽지 않다.
'이것만 하고, 저기까지만 하고…' 하면서 조금만, 조금만 하다 안전에 문제가 생길 수도 있다는 걸 나는 너무나 잘 알고 있다. 수년 전 겨울에서 봄으로 계절이 바뀌던 어느 날 남편, 동생들과 어김없이 주말 텃밭에서 일을 하고 있었다. 지난해 모아둔 퇴비 더미를 위아래 엎어 주는 작업을 하기 위해 동생들과 삽질했다.
계절이 아직 뜨겁지 않아 일을 하면서 따로 휴식 시간을 계산하지 않았다. 그런데 삽질하던 중 '어지럽네' 하는 느낌이 온 순간, 정신을 잃었다. 깨어나 보니 내가 바닥에 누워있고, 남편과 동생들의 당황하는 얼굴이 보이는 것이었다. 나도 너무 놀라 아무 말을 할 수가 없었다. 정신이 돌아온 후, 자초지종 들어보니 "어지러워…." 하면서 앞으로 고꾸라졌다고 했다.
다행히 1분이 지나기 전 깨어났지만, 이 일을 겪은 후 우리 가족에게는 잊을 수 없는 밭일 트라우마가 생겼다. 멀쩡하던 사람이 갑자기 고꾸라지는 모습을 눈앞에서 본 가족들은 지금도 밭일하다가 가족이 보이지 않으면 크게 이름을 불러 위치를 확인하곤 한다.
다행히 병원에서 '미주신경성 실신' 같다고 했지만, 이후 우리 가족의 밭일 환경은 완전히 달라졌다. 아무리 할 일이 많아도 중간중간 휴식 시간은 칼같이 지킨다. 한 사람이 일을 하다가 "휴식입니다"하면 어떤 이유든 휴식 장소로 모여야 한다.
대성공한 남편의 실험
지난 26일 새벽 5시, 아직 동녘이 밝아오지 않아 어슴푸레하지만 서둘러 밭으로 향했다. 한낮의 폭염을 피하고 밭일을 하려면 이 시간부터 서둘러야 한다는 걸 남편과 나는 몸으로 배웠기 때문이다. 태양이 올라오면 이미 늦다.
자동차에서 내려 조용한 들녘에서 밭을 바라보며 큰 숨 한번 들이키면 온 세상의 고요함이 몸으로 전해져 마음이 한없이 평온해진다. 이른 아침의 정적은 오직 이 새벽을 여는 사람에게만 허락된 자연의 선물 같다. 찰나의 정적을 깨고 해야 할 중요한 일 '첫 물 고추 수확' 준비를 마쳤다.
지난 겨울 고추씨로 모종 키우기부터 시작된 여정이 드디어 결실을 보았다(관련 기사 : 거실에 놓인 신기한 물건... 90일 후가 기대됩니다
). 거실 중간 떡 하니 자리 잡았던 남편의 고추 모종 키우기 실험실에서 비닐하우스로 이사와 정성껏 돌보고 키운 모종들이 밭에 심긴 후 잘 자라 가지마다 붉고 탐스러운 첫물 고추를 매달고 있다.
남편이 고추씨로 모종을 키우고 싶어 했던 이유는 병해충에 강하고 과가 굵은 고추들을 키워보고 싶었기 때문이다. 남편의 실험은 대성공이다. 거실에서 모종을 키우고, 비닐하우스 안으로 옮겨와 미니 난로, 선풍기, 부직포로 지극정성 키웠다. 그 과정에서 고단함과 힘듦은 크고 굵직한 붉은 고추를 수확하는 순간 눈 녹듯 싹 잊어버렸다. 아침의 정적을 고스란히 온몸으로 느끼며 손에 잡히는 묵직한 결실의 감각 앞에서 그동안의 시간은 지나간 즐거웠던 추억으로 기억될 뿐이다.
사실 오늘 수확하는 '첫물 고추'는 593포기 심은 고추의 첫 번째 수확치고는 양이 그리 많이 나오지 않는다. 고추나무에 달린 고추 중 맨 아래쪽에서 익은 것들이라 나무가 자라면서 키를 키우며 영양분을 나눠 주다 보니 수확량이 적다. 하지만 기운 빠질 필요 없다. 진짜는 '두 번째 수확'이기 때문이다. 첫물을 따고 나면 고추나무는 비로소 매달고 있던 아래쪽에 나누어 주던 영양분을 위로 키를 키우고 가지를 뻗으며 풍성한 수확량을 안겨줄 것이다. '첫물 수확'은 열흘쯤 뒤 두 번째 수확의 예고된 마중물이라 그 붉은빛이 유독 예쁘고 가슴 벅차게 다가온다.
오랫동안 행복하기 위한 지혜
한참 바구니에 탐스러운 붉은 고추를 따고 있는데 큰 소리로 나를 부르는 소리가 들린다.
"여보, 이제 쉬어. 쉬는 시간이야."
어김없이 휴식 시간이다. 고개를 들어보니 어느새 해가 보이고 들녘에는 열기가 느껴지고 있었다. 예전 같으면 '이거만 하고, 여기까지만 하고...' 하며 고집 피웠겠지만, 이제 그 고집이 통하지 않는다.
나는 군말 없이 바구니와 장갑을 벗고 휴식 장소로 향했다. 남편이 건네주는 시원한 물 한 잔을 마시며 흐르는 땀을 식히는 시간은 어쩌면 오래도록 밭에서 일하며 노후를 즐기라는 자연이 우리에게 건네는 지혜 같은 거다. 한낮의 뜨거움 앞에서 기꺼이 멈출 줄 아는 지혜, 욕심을 내려놓고 잠시 쉬는 순리에 순응할 때 좋아하는 땅에서 다치지 않고 안전하게 그리고 오랫동안 행복할 수 있음을 이제는 너무나 잘 안다.
남편과 함께 퇴직하고 얻은 이 밭에서 첫물 고추를 수확하는 기쁨, 이 소박한 삶을 오래도록 누리기 위해 나는 오늘도 남편의 휴식 시간 알림에 일 초의 망설임 없이 자리를 털고 일어난다. 잠시 휴식 시간, 열흘 뒤 더 풍성하게 수확할 '두 번째 수확'을 기쁜 마음으로 기다리면서 남편과 두런두런 이야기꽃을 피웠다.
덧붙이는 글 | 이 글은 개인브런치에도 실립니다.