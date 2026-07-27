알고리즘 기반 플랫폼 '가짜 3.3 계약' 근절 법률안 나왔다

큰사진보기 ▲26일 이강일(더불어민주당?청주상당) 국회의원은 프리랜서 및 플랫폼 노동자의 노동자자성 입증 부담을 줄이고 이른바 ‘가짜 3.3 계약’으로 인한 노동 사각지대를 해소하기 위해 ‘근로기준법 일부개정법률안’을 대표 발의했다고 밝혔다. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

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배달‧대리운전 등 앱 알고리즘이 사용자 역할을 하며 노동을 통제 당하지만, 개인사업자로 계약해 노동법상의 불이익을 받는 문제를 해결하기 위한 법률안이 발의됐다.26일 이강일(더불어민주당‧청주상당) 국회의원은 프리랜서 및 플랫폼 노동자의 노동자자성 입증 부담을 줄이고 이른바 '가짜 3.3 계약'으로 인한 노동 사각지대를 해소하기 위해 '근로기준법 일부개정법률안'을 대표 발의했다고 밝혔다.고용노동부에 따르면 '가짜 3.3 계약'이란 근로기준법상 근로자임에도 불구하고 4대 보험 납부 및 노동법 적용 등을 회피하기 위해 근로소득세 대신 사업소득세(3.3%)를 납부하도록 하는 등 형식만 프리랜서처럼 계약을 체결하는 것을 뜻한다.김영환 노동부 장관도 지난해 12월 "가짜 3.3 계약은 단순히 세금 신고 방식의 문제가 아니라, 사업주가 의도적으로 노동법을 회피하는 악의적인 사안"이라며 "일하는 사람의 권리를 침해하는 명백한 위법 행위"라고 지적한 바 있다.'가짜 3.3 계약'의 대표적인 사례로 알고리즘에 기반해 플래폼 노동을 수행하는 배달라이더와 대리운전 기사 등이 꼽힌다.배달 노동자의 경우 배달 앱의 알고리즘이 평점, 거절율, 수락률을 실시간으로 계산한다.특정 기준에 미달하면 배차를 제한하는데 이는 노동자의 경우 징계인 '정직 처분'으로 보룻 있다.또 강제로 장거리 콜을 배정하는 방식으로 라이더의 업무 동선을 완전히 통제한다.콜택시나 대리운전 노동자의 경우 플랫폼 이용 회원계약을 통해 승객이 호출하면 플랫폼 알고리즘이 운행 경로와 요금을 강제로 지정한다.출근 시간이나 특정 구역에 대기하도록 실시간 알림창 팝업 과 인센티브 구조를 통해 사실상의 시업·종업 시간을 강제한다.이렇게 플랫폼 알고리즘에 의해 일반 노동자들처럼 사용자의 지휘감독 상태에 속해있지만, '프리렌서' 계약을 통해 근로기준법의 보호를 받지 못하다는 지적이 일었다.개인사업자로 분류되기 때문에, 퇴직금이 주휴수당 등 노동법상의 보호를 받지 못했다.현재 법원과 고용노동부는 위수탁 개입사업자 계약을 맺었더라도 세가지 정도의 요건을 충족하면 노동자로 판단해 노동법의 보호를 받을 수 있도록 하고 있다.사용자가 실질적으로 업무의 내용을 지정하고, 장소와 출퇴근 시간을 지정하는 지 여부, 해당 회사외에 다른 곳에서 동시에 일할 수 있는지 여부 등을 기준으로 판단한다.이런 기준에도 불구하고 이를 입증해야 할 책임이 노동자에게 부여돼 있어 논란이 일었다.정보와 법률지식이 상대적으로 부족한 노동자가 사용자의 실질적 지휘·감독을 직접 증명해야만 해, 권리구제에 심각한 한계가 존재한다는 것이다.이런 문제를 해결하기 위해 이강일 의원은 민사소송 및 노동위원회 구제절차 등 행정상 분쟁에서 직접 노무를 제공하고 대가를 받는 노무제공자를 우선 '근로자'로 추정하도록 입증책임을 전환했다.또 사용자가 ▲지휘·감독의 부존재 ▲통상적 사업 범위 외 업무 ▲독립사업자성이라는 세 가지 요건을 모두 직접 증명해야만 근로자 추정이 번복되도록 엄격히 제한했다.이는 사용자가 플랫폼 유통망과 노무 관리 체계를 구축해 수익을 얻는 만큼, 그에 상응하는 관리 및 증명 책임을 지게 하겠다는 취지다.이강일 의원은 "헌법과 노동법이 보장하는 노동자의 권리가 계약서의 명칭이나 소득세 정산 방식 같은 '형식의 꼼수' 뒤에 숨겨져서는 안 된다"라며, "이번 개정안을 통해 일하는 모든 사람의 실질적 권리를 보호하고, 알고리즘과 플랫폼에 가려졌던 노동의 가치를 바로 세워 국민이 안심하고 일할 수 있는 공정한 노동 환경을 조성하겠다"라고 입법 취지를 강조했다.