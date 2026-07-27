12월 친일반민족행위자 재산조사위 공식 출범…위원장 인선 주목

큰사진보기 ▲오는 12월 2일 ‘친일반민족행위자 재산조사위원회’ 공식출범하는 가운데, 전국 기초자치단체장 중 최초로 ‘친일재산 국가귀속TF’를 꾸렸던 송기섭 전 진천군수가 주목받고 있다. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲오는 12월 2일 ‘친일반민족행위자 재산조사위원회’ 공식출범하는 가운데, 전국 기초자치단체장 중 최초로 ‘친일재산 국가귀속TF’를 꾸렸던 송기섭 전 진천군수가 주목받고 있다. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

오는 12월 2일 '친일반민족행위자 재산조사위원회' 공식출범하는 가운데, 전국 기초자치단체장 중 최초로 '친일재산 국가귀속TF'를 꾸렸던 송기섭 전 진천군수가 주목받고 있다.광복회 등 보훈단체와 시민사회단체 관계자들은 "송기섭 전 군수처럼 친일청산에 대한 확고한 의지와 실전경험을 를 갖추고 있는 인물이 재산조사위원회를 이끄는데 적임자"라며 역할론을 제기하고 나섰다.지난 6월 '친일반민족행위자 재산의 국가귀속 등에 관한 특별법'(친일재산귀속법) 제정안이 공표되면서 16년만에 재산조사위원회가 부활하게 됐다.재산조사위원회는 법 시행일인 오는 12월 2일 공식출발해 향후 3년 동안 친일재산 국가귀속 업무를 시행하게 된다.재산조사위원회 구성업무를 맡고 있는 법무부도 '설립준비단'을 구성하고, 차근차근 위원회 구성을 준비하고 있다.설립준비단 단장에는 이영창 서울고검 부장검사가 맡았다. 법무부와 행안부, 국가보훈부와 산림청 등에서 파견된 공무원 등 총 11명으로 구성됐다.재산조사위원회가 출범하게 되면, 친일재산 뿐만 아니라, 후손이 제3자에게 매각한 매각대금 까지 환수하게 된다.또 토지관련 서류에 대한 전산화가 과거 활동당시 보다 많이 이루어진 만큼, 친일재산 추적작업 효율도 높을 것으로 기대된다.친일재산조사위원회는 9명의 위원으로 구성되게 된다. 대통령 직속위원회로 위원의 중립성을 보장하기 위해 국회의 공식동의 절차를 밟아 인준된다.위원장은 장관급으로 국회 동의를 통과한 위원 중에서 대통령이 최종 임명한다.위원의 자격도 까다롭다. 판사‧검사‧군법무관‧변호사 경력 10년 이상인 법조계 인사, 전임교수 이상의 직에 10년 이상 재직한 인사, 역사고증과 사료편찬등 연구활동에 10년 이상 활동경력이 있는 연구자, 3급 이상 공무원으로 공무원 직에 10년 이상 재잭했던 인사가 대상이 된다.9명의 위원 중 법조계 인사는 3명, 역사 및 사료전문가 위원은 최소 2인 이상이 포함돼야 한다.재산조사위원회 설립추진단이 꾸려진 지 채 한달이 되지 않았지만, 보훈단체와 충북지역 시민사화노동단체를 중심으로 송기섭 전 진천군수의 역할론이 확산되고 있다.송기섭 전 진천군수는 지난 해 8월 전국 광역‧기초자치단체 중 최초로 '친일재산 국가귀속을 위한 TF' 꾸려 화제를 모은 인물이다.지난 해 8월 활동을 시작한 '진천군 친일재산국가귀속을 위한 TF'는 관내 10만여 필지를 조사했다.발굴한 친일재산은 법무부에 귀속신청서를 제출했고, 일부 토지는 국가에 귀속되는 성과를 거뒀다.광복회 등 보훈단체와 시민사회는 이 점에 주목한다.대한광복회 이석문 감사는 "친일재산국가귀속은 단순히 친일재산을 환수하는 문제가 아니다"라며 "해방후 80년 동안 미뤄왔던 역사를 바로 잡는 중대한의 과업"이라고 밝혔다.이석문 감사는 "조사위원회 위원은 우선 역사적 인식이 바로 서 있어야 한다"며 "송 군수는 독립운동가 보재 이상설 선생 기념관 건립 사업부터, 친일재산국가귀속TF 활동 등을 통해 역사관이 확인된 인물"이라고 말했다.류운걸 충북광복회장도 "충북 청주 청남대에 상해임시정부기념관이 있다"며 "송기섭 군수는 이곳에서 열리는 상해임시정부기념일 행사에 매번 참석했다. 도내 자치단체 중 행사에 꼬박 꼬박 참석한 인물은 송기섭 군수가 유일하다"고 강조했다.류 회장은 "홍범도 장군 동상 철거 문제가 논란이 되었을 때도 송기섭 군수는 자신의 생각을 공개적으로 밝히며 역사왜곡에 대한 원칙을 지켜온 사람"이라며 "아무도 문제를 제기하지 않았을 때 가장 먼저 '친일재산 국가귀속 TF'를 꾸려 행동한 인물"이라고 밝혔다.이어 "재산조사위원회에 가장 적합한 사람이 송기섭 전 군수 같은 사람"이라며 "개인적인 바램이지만 송기섭 전 군수가 큰 역할을 해주면 좋겠다"고 말했다.충북지역 시민사회와 노동단체 인사도 송기섭 전 군수 역할론에 찬성입장을 보이고 있다.2010년대 민영은 등 친일파 재산 환수운동을 이끌었던 충북참여연대 김혜란 사무처장은 "친일재산 조사위원회에 송기섭 전 군수의 행정험이 필요하다"고 말했다.김혜란 처장은 "진천군은 이미 자체 TF를 통해 친일재산을 조사하고, 국가에 귀속한 경험을 가지고 있다"며 "이 과정에서 광복회와 지역시민단체, 민주노총 등 노동단체까지 참여시켜 지역사회를 결속시킨 점을 주목해야 한다"고 밝혔다.그러면서 "송기섭 전 군수가 가지고 있는 친일재산 국가귀속 사업에 대한 행정경험을 잘 활용 할 필요가 있다"고 말했다.노동계 인사도 송기섭 전 군수의 역할이 필요하다는 입장을 밝혔다.김기연 민주노총충북지역본부 사무처장은 "재산조사위원회는 기본 3년, 최장 5년동안 활동하는 한시적인 조직"이라며 "짧은 기간에 성과를 내야 하는 상태"라고 밝혔다.김기연 처장은 "속도와 효율성이 더 없이 중요하다"며 "송기섭 전 군수는 친일재산국가귀속 사업을 진행한 경험이 있다. 송기섭 전 군수의 경험은 이런 부분을 충족하기에 충분하다"고 말했다.한편 송기섭 전 진천군수는 아버지가 일제강점기 징용공으로 끌려갔던 아픈 가족사를 가지고 있다.2012년 차관급인 행정중심복합도시건설청장을 끝으로 공직을 마감 한 뒤, 제39대와 40대, 41대 등 진천군수를 3회 연임했다. 2025년에는 지방자치단체 중 전국최초로 구성된 '진천군 친일재산국가귀속TF' 단장을 맡아 친일재산 국가귀속활동을 펼쳤다.이종찬 광복회장은 지난 해 "대한민국 모든 지자체는 진천군을 본 받으라"며 송기섭 전 진천군수의 활동을 극찬했다.