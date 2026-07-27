"절망하지 않는 것이다" 카뮈가 말한 '산다는 것'

잠시후 압셍트 풀밭에 몸을 던져 그 향이 몸에 배게 할 때, 나는 모든 편견에 맞서 진리를 실현하고 있음을 깨닫게 되리라. 그 진리는 태양의 진리이고, 또한 내 죽음의 진리일 것이다. 어떤 의미로는 내가 지금 내거는 건 다름 아닌 내 삶이다. 뜨거운 돌의 맛이 나는 삶. 바다의 숨결과 지금 울기 시작하는 매미들로 가득한 삶.

큰사진보기 ▲<결혼·여름> 표지저자, 알베르 카뮈 ⓒ 녹색광선 관련사진보기

나는 진보에 찬동하기 위한 이성도 그 어떤 역사 철학도 믿지 않지만, 적어도 인간이 자신의 운명을 인식하면서 부단히 발전해 왔다고 믿는다. (중략) 우리는 찢어진 것을 다시 꿰매야 하고, 너무도 명백하게 부당한 세계 속에서 정의를 꿈꿀 수 있도록 만들어야 하며, 세기의 불행에 중독된 민중들에게 행복이 의미 있도록 만들어야 한다.

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첫째는 절망하지 않는 것이다. 세계의 종말을 외치는 자들의 말에 크게 귀 기울이지 않도록 하자. 문명은 그리 쉽사리 사멸 하지 않는다. 비록 이 세계가 무너진다 해도 다른 세계들이 무너지고 난 뒤의 일일 터다. 우리가 비극적인 시대에 살고 있는 것은 자명하다. 하지만 너무도 많은 사람들이 비극과 절망을 혼동한다.

나는 내 배역을 훌륭히 수행했다. 인간이라는 내 직업을 완수했다. 내게는 하루 온종일 기쁨을 누린 것이 특별한 성취라기보다는, 어떤 경우엔 행복해야 할 의무가 부과된 우리 인간 조건의 감동적인 완수로 여겨졌다. 이후엔 고독이 찾아들었으나, 이번엔 만족감 속의 고독이었다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 블로그에도 실립니다.

<결혼, 여름>은 1938년과 1954년에 각각 세상에 나온 "결혼", "여름"을 하나로 묶어 출판된 에세이집이다. "결혼"은 알베르 카뮈가 20대에 그의 출생지이자 고향인 알제리에 대해 느꼈던 감정을 녹인 글이고 "여름"은 보다 나이가 들면서 틈틈이 썼던 에세이들의 모음집이다."결혼"의 경우, 젊었던 시절에 썼던 글답게 관능미 넘치고 풍부한 시적 표현들로 차 있다. 삶에 대한 애수와 애정이 아낌없이 드러난다. 젊은 작가의 넘치는 감성이 유감없이 발휘되며 알제의 풍경과 삶을 보여준다. 여기서 카뮈는 알제의 여유와 도시에 물들지 않은 삶을 예찬하면서도 감출 수 없는 현실의 빈곤함을 넘기지 않는다. "결혼"을 읽으면서 독자들은 작가가 가진 산다는 것에 대한 애정을 알 수 있다. 그는 풍요와 가난이 공존하고 생명과 죽음을 동시에 느끼는 삶을 누린다는 건 인간에게 주어진 의무이자 특권이라는 가치관을 그 특유의 표현력으로 드러낸다."여름"을 썼던 시기에도 그 가치관은 변하지 않았다. 청춘이라고 불리는 시절을 지난 카뮈는 그 당시 제 2차 세계대전에서 벌어지는 일들을 바라보며 나치 정권에 저항했다. 그는 프랑스의 레지스탕스에 가입해 조직 활동에 일조했고 독일에 대한 비판을 멈추지 않았다. 그러나 카뮈는 단순히 애국이라는 이념 하에 이런 활동을 벌인 것은 아니었다."여름"을 구성하는 글 모음집에는 삶을 사랑하는 법을 잊은 그 당시 사람들에 대한 비판 의식이 드러난다. 그가 보기에 삶을 즐길 줄 모르고 행복을 도외시하는 자들이 정의를 논하는 건 모순이었다. 정의는 본래 인간이 옳게 행복하고 사랑하기 위해 탄생한 개념이었다. 세계를 휩쓰는 전운이 사람들로 하여금 그 본질적인 사실을 잊고 각자의 이념과 정의라고 이름 붙인 사상에 매몰되게 했다. 카뮈는 이에 씁쓸한 감정을 드러내면서도 절망에 매몰되기를 거부했다.두 에세이는 알베르 카뮈가 가지고 있던 인생관을 잘 나타내는 글이다. 그는 현실의 부조리를 인식하는 한편, 이에 저항하는 삶을 지향했다. 한창 청춘의 감정을 만끽하던 시절부터, 제2차 세계대전 속 적군을 상대로 투쟁을 하던 삶을 사는 내내 써낸 두 개의 문집은 나눠져 있지만 삶에 대한 애정과 슬픔으로 자연스럽게 연결된다.전자의 경우는 고향과 삶에 대한 애정이, 후자의 경우는 애환이 글에 낮게 깔려있다. "결혼"은 알제리의 물오른 풍경과 그곳에서 순환하는 인간들의 생활상을 몸소 보고 느끼면서 자연적인 감상으로 가득 차 있다. 그리고 "여름"에 이르러선 같은 작가의 더욱 깊어진 농도의 인생관을 음미할 수 있다.한창 전 세계가 전쟁의 소용돌이에 휩쓸려 있던 시절 속에서 숱한 죽음을 직간접적으로 보고 느꼈던 카뮈는 변해버린 풍경과 예전과 같은 감정으로 바라볼 수 없는 고향을 보며 슬픔에 잠겼다. 그러나 그는 비극이란 "불행을 걷어차는 힘찬 발길질"과도 같다고 말한 영국 소설과 로렌스의 표현을 인용하면서 찾아오는 비관에 저항했다.카뮈는 직시하기 힘든 참상조차도 역사가 계속되는 한 마주해야 하며 삶은 이에 저항하면서 지킬 가치가 있는 존재로 대중에게 인식 시키는 것이 예술가의 의무라고까지 표현했다. 그가 저항군 조직에 들어가 활동을 활발히 이어나갔던 것은 이 사고의 연장선이었다. 말과 글에서 멈추지 않았던 알베르 카뮈의 실제 인생을 더 알고 이 에세이를 읽으면 문장의 무게가 더 무겁게 느껴진다.고향에서 읽어낸 현실의 달콤함과 씁쓸함이 감도는 "결혼"을 지나 어두운 삶의 부조리함과 아름다움이 묻어나는 "여름"은 서정적인 문체로 작성되어 지금까지 전해졌다. 인생 그 자체에 대한 예찬을 주장하는 이 책은 지나치게 과열되고 치열해진 생활로 행복을 잊어버리거나 부정하기 쉬운 현대 사회 속에서 깊은 감상을 줄 수 있다. 작가에 대해 지식이 없는 독자들도 이 책을 읽는다면 알베르 카뮈라는 작가가 얼마나 삶의 모든 것을 사랑했는지 느낄 수 있을 것이다.