이란 독재자 장례식에 불참한 후계자, 테헤란 현장에서 들은 이유

큰사진보기 ▲의 한 장면 ⓒ MBC 관련사진보기

- 이란 현지 취재는 어떻게 하게 되었어요?

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- 전쟁 중인 나라인데, 무섭지는 않았나요.

- 이란의 시민들은 미국과 이스라엘에 대한 분노가 큰가요?

- 하메네이는 독재자였는데도요?

- 하메네이 장례식은 왜 사망 126일 만에 치러졌나요.

- 분위기가 어땠나요?

- 후계자인 모즈타바 하메네이 모습이 안 보였어요.

큰사진보기 ▲의 한 정면 ⓒ MBC 관련사진보기

- 2025년에도 미국-이란 사이의 전쟁이 있었는데, 이번 전쟁의 차이는 뭔가요.

- 미중 갈등의 측면으로 볼 수도 있나요?

- 그게 페트로 달러 문제와 연계되는 거죠.

- 취재하며 어려운 점도 있었을 거 같아요.

- 취재했는데 방송에 못 담은 내용도 있었나요.

- 취재하며 느낀 점이 있다면요.

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덧붙이는 글 | 이 기사는 전북의소리에도 실립니다.