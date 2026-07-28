이란 독재자 장례식에 불참한 후계자, 테헤란 현장에서 들은 이유

지난 6월 미국과 이란은 휴전 후 종전에 합의하는 양해각서(MOU)를 체결했다. 이후 지난 4일(현지시간) 이란은 최고지도자였던 아야톨라 하메네이의 장례식을 치렀다. 그가 전쟁이 시작된 2월 28일, 미국·이스라엘의 공습에 사망한 지 126일 만이다. 당시 장례식에 참석하기 위해 약 100개국에서 200명의 고위급 조문단이 이란을 방문했다. 그동안 입국이 제한되었지만 장례식은 몇몇 국가에 공개되었다.
이후 27일(현지시간) 미국 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과의 협상이 실패하면 다시 강력한 군사행동에 나서겠다고 경고하는 등 미국과 이란의 전쟁이 이어지고 있다. 미국의 강경 대응에 이란 내부의 상황은 어떨까.
지난 21일 MBC <PD수첩>에서는 '이란은 왜?–신(新) 에너지 패권 전쟁' 편이 방송되었다. 이날 방송에서는 미국과 이란의 전쟁으로 인한 에너지 문제와 함께 하메네이 장례식 풍경을 담았다. 이란 현지를 취재해 온 탁재형 다큐앤뉴스 PD에게 취재 이야기를 들어보고자 지난 25일 전화로 연결했다. 다음은 탁 PD와 나눈 일문일답을 정리한 것이다.
"이란도 사람 사는 곳"
- 이란 현지 취재는 어떻게 하게 되었어요?
"그 전에는 취재 비자를 잘 내주지 않았는데, 이란 최고지도자인 하메네이의 장례식이 열리면서 몇몇 국가에 취재 비자를 내줬어요. MBC와 '다큐앤드뉴스'가 협업으로 진행하자는 이야기가 나왔고, 제가 촬영 스케줄도 되고 현지 취재도 할 수 있는 상황이라 가게 됐습니다."
- 전쟁 중인 나라인데, 무섭지는 않았나요.
"무섭다기보다는, 영상 촬영 일을 해온 사람으로 역사적인 현장에 가게 됐다는 기대가 더 앞섰어요. 전쟁 초기에 테헤란 공격이 있었고, 제가 나온 뒤에 또 공격이 있었다는 얘기를 들었는데, 다행히 제가 있는 동안 테헤란에 대한 공격은 없었습니다. 시내를 다니면서 전쟁을 바로 체감할 기회는 많지 않았던 것 같아요.
그 전에는 이란의 이미지가 비이성적이고 강한 종교적 열망에 사로잡힌 사람들이 있는 곳이었어요. 가보니 거기도 그냥 사람 사는 곳이었습니다. 무엇보다 잠재력이 굉장히 큰 나라라는 걸 느꼈어요. 그 모든 제재 속에서도 지금까지 계속 나라가 유지되고 있는 걸 보면, 미국의 제재만 풀리면 중동권에서 상당한 잠재력을 가진 나라라고 느꼈어요."
- 이란의 시민들은 미국과 이스라엘에 대한 분노가 큰가요?
"당연히 그렇죠. 한 가지 짚고 넘어갈 게 있는데, 제가 그날 그 행사에서 만난 사람들은 대체로 현 이란 정권을 지지하는 쪽의 사람들이었어요. 그러니 질문해도 비슷비슷한 얘기를 할 수밖에 없었죠. 그런 정권에 반대하는 사람들도 분명히 존재하는데, 만나기가 쉽지 않았습니다."
- 하메네이는 독재자였는데도요?
"독재자인데 북한의 김정은이나 독일의 히틀러식 독재와는 좀 다른 것 같아요. 종교라는 시스템 안에서의 독재이다 보니, 이란 정권에 찬성하는 사람들은 '이건 민주주의지 무슨 독재냐, 우리는 선거를 통해 만들어진 시스템 안에서 살아가고 있으니 독재가 아니다'라고 말하더라고요."
- 하메네이 장례식은 왜 사망 126일 만에 치러졌나요.
"전쟁 때문이죠. 이런 장례식을 성대하게 치르려면 이란의 중요 인사들이 다 모여야 하는데, 전쟁 중에는 그게 아주 좋은 공격 표적이 될 수 있잖아요. 그런 상황을 피하고 싶었을 거예요. 그렇다고 하메네이처럼 중요한 인물의 장례를 숨어서 치르고 넘어가는 것도 용납할 수 없었을 거고요. 그래서 미국과 협의해 장례식 중에는 공격하지 않는다는 확답을 미리 받아 놓고 나서야 장례를 치르게 된 거죠."
- 분위기가 어땠나요?
"지난 4일부터 9일까지 엿새 간 진행 됐는데 모스크에서 새벽마다 행사가 열리고 그 행사가 끝나면 사람들이 쏟아져 나와서 행진하고 이런 일이 반복됐어요. 첫날에는 조금 감정이 격렬했던 것 같고 둘째 날은 그보다는 차분해졌던 것 같고요. 마지막 날도 감정 자체는 고양된 것 같지는 않았는데 마지막 날에는 행진이 있었습니다. 그 행진을 하게 되면서 사람들이 다시 감정이 올라온 거 같았는데, 폭력적이었던 건 아닙니다."
- 후계자인 모즈타바 하메네이 모습이 안 보였어요.
"모즈타바는 이번에 나왔어야 했다고 생각해요. 자신이 후계자임을, 그리고 건재하다는 걸 전 세계에 보여줄 수 있는 최적의 자리였으니까요. 현장에서는 "팔다리가 잘리는 부상을 입었다면 오히려 더 영웅이 됐을 거다. 육신의 고통을 감내하고도 꿋꿋이 서 있다는 걸 자랑스럽게 보여줬을 것"이라며 "(장례식에) 참석하지 않은 건 의식이 없거나 말을 못 하는 상황이거나, 얼굴에 큰 상처를 입었을 가능성이 높다"고 했습니다. 이슬람권에서는 팔다리 부상은 큰 문제가 안 되지만, 용모가 크게 훼손된 건 대중 앞에 나설 때 마이너스 요인이 된다더라고요."
이란 전쟁과 석유
- 2025년에도 미국-이란 사이의 전쟁이 있었는데, 이번 전쟁의 차이는 뭔가요.
"지난해 미국은 이란 정권 자체에 대한 공격이 아니라 핵시설에 대해 공격했었어요. 이스라엘이 주도해서 먼저 시작하고 미국이 뒤늦게 개입하는 형태였죠. 이번 공격은 정권 교체가 목적이었기에 수뇌부를 직접 타격하는 작전이었습니다. 미국은 수뇌부를 몰살하면 정권이 바뀔 거라고 생각했던 것 같은데, 정권이 바뀌지 않았어요. 그 목적을 달성하지 못하다 보니 지금 상황이 지지부진하게 이어지고 있는 거 같습니다."
- 미중 갈등의 측면으로 볼 수도 있나요?
"석유를 사려면 미국 달러로 결제해야 하니, 미국 입장에서는 석유에 대한 지배권이 달러 체제를 유지시키는 가장 큰 힘이잖아요. 그런데 중국이 '앞으로 석유 살 때 위안화로도 결제하자'는 식으로 그 체제를 흔들려는 시도하고 있죠. 위안화 결제를 대표적으로 받아주던 나라가 이란이었으니, 이번 공격에는 중국과의 거래 등 경고의 의미가 분명히 있었다고 봅니다."
- 그게 페트로 달러 문제와 연계되는 거죠.
"그렇죠. 1971년, 닉슨 대통령의 금태환 파기 이후 미국은 사우디와 단독으로 석유를 달러로만 결제하는 '페트로달러' 체계를 구축했습니다. 이는 미국에 거대한 경제적 이득을 제공했고요. 그런데 '왜 석유 살 때 꼭 달러만 써야 하나, 중국 위안화나 러시아 루블로도 결제하면 미국 눈치 안 봐도 되고 제재 걱정도 덜 수 있다'고 생각하는 나라들의 연합이 생겨나고 있어요.
중국, 러시아, 이란 같은 나라들인데, 미국 입장에서는 심기가 불편할 수밖에 없죠. 그래서 이번 전쟁을, 페트로 달러 체제에 흠집을 내려는 나라들에 대한 미국의 경고로 해석하는 시각도 있습니다."
- 취재하며 어려운 점도 있었을 거 같아요.
"통제된 환경이다 보니, 허가받은 구역을 벗어나서 취재를 시도하지 말라는 것과 일반 시민들에게 함부로 질문하지 말라고 경고받았어요. 그걸 벗어나서 뭔가 하려는 순간 누군가가 나타나더라고요. 저는 동양인이라 눈에 띄기 쉽잖아요. 카메라로 촬영하고 있으면 다가와서 '너 어디서 왔어, 기자증 내 놔봐'라고 하죠. 그러면 그쪽에서 윗선에 보고하는 동안 계속 그 자리에 서 있어야 하고, 상황이 더 진전됐으면 잡혀갔을 수도 있었을 거예요."
- 취재했는데 방송에 못 담은 내용도 있었나요.
"이란의 이야기를 시청자들에게 쉽게 전달하려고 역사적 맥락 같은 내용을 많이 담았어요. 그러다 보니 현장 그림은 상대적으로 제한적으로 나간 부분이 있어요. 제가 촬영한 원본을 보면, 사람들 표정이 피곤함에 절어 있고 낮 기온이 37~38도까지 올라가는 뙤약볕 아래에서 구호를 외치며 행진하는 모습이 있는데, 그 와중에 계속 물을 뿌려줍니다.
대형 행사장에는 머리 위로 전깃줄처럼 호스를 지나가게 한 다음 구멍을 여러 개 뚫어서 미스트처럼 물을 뿌리기도 해요. 행진 중간중간 소화전에 연결해서 물을 뿌려주는 곳도 있는데, 그 물을 맞는 순간만큼은 사람들이 무장 해제된 듯 순진하고 천진난만하게 기뻐하는 표정을 짓더라고요. 그래서 저도 다른 곳보다 그 물 뿌려주는 장면을 유독 오래 촬영했는데, 방송에는 못 나갔어요."
- 취재하며 느낀 점이 있다면요.
"이란이라는 나라의 잠재력이 엄청나다는 걸 다시 한번 느꼈어요. 전쟁 중인데도 수도의 일상이 그대로 돌아가는 걸 보면서, 전쟁 중인 나라가 맞나 싶을 정도였습니다. 그 안에서도 분명히 변화는 일어나고 있고요.
촬영은 못 했지만 큰 쇼핑몰에 가봤는데, 안에는 사치스러운 물건들이 잔뜩 진열돼 있고 한 끼에 2~3만 원 하는 (비싼)식사를 하러 온 사람들이 줄을 서 있더라고요. 고급 쇼핑몰 안에서 여성들의 60% 정도가 히잡을 쓰지 않고 있었습니다."
덧붙이는 글 | 이 기사는 전북의소리에도 실립니다.