[속보] 윤석열 공직선거법 징역형 집유... 국힘, 대선비용 397억 반환 내몰려

큰사진보기 ▲서울 여의도 국민의힘 당사. ⓒ 권우성 관련사진보기

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2022년 대선 관련 윤석열씨 공직선거법 위반 사건 1심 판결에서 당선무효형에 해당하는 징역 1년 6개월·집행유예 3년의 유죄 판결이 나왔다. 이에 따라 국민의힘은 대선비용 397억 원을 반환해야 하는 처지에 내몰리게 됐다.결심공판 때 재판 결과에 따라 개인의 형사 책임을 넘어 국민의힘 존립에 영향을 미칠 수 있다는 윤석열씨 측의 호소는 받아들여지지 않았다.서울중앙지방법원 형사합의21부(재판장 조순표 부장판사)는 27일 오후 2시 윤씨 공직선거법 위반(허위사실 공표) 사건 1심 판결에서 징역 1년 6개월·집행유예 3년을 선고했다. 앞서 김건희특검(특별검사 민중기)은 징역 2년을 구형한 바 있다.재판부는 공소사실 ①번(변호사 관련 발언) 혐의와 ②번(전성배 관련 발언) 혐의 모두 유죄로 판단했다.공소사실은 윤씨가 20대 대선을 앞두고 ①과거 윤대진 검사의 형 윤우진 전 용산세무서장에게 이남석 변호사를 소개한 사실이 있음에도 소개한 사실이 없다고 말하고(2021년 12월 14일 관훈클럽 초청토론회) ②김건희씨로부터 건진법사 전성배씨를 소개받고 김건희씨와 여러 차례 함께 만난 사실이 있음에도 당 관계자로부터 전씨를 소개받고 김건희씨와 함께 만난 사실이 없다고 발언했다(2022년 1월 17일 취재진과의 질의응답)는 것이다.벌금 100만 원 이상의 유죄가 확정되면 국민의힘이 큰 타격을 받는 탓에, 윤씨는 항소를 할 것으로 보인다. 김건희 특검 입장에서도 구형에 비해 판결 형량이 낮게 나온 만큼 항소를 적극 검토할 가능성이 높다.