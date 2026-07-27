"책은 잘 되고 있어요?" 후배에게 거짓말을 했다

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큰사진보기 ▲빨간 펜과 교정지첫 번째로 받아본 교정지에는 빨간색이 가득했다. 마치 시험을 본 뒤 채점한 성적표 같았다. ⓒ 박승일 관련사진보기

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"형, 일도 많을 텐데 책까지 낸다니 대단해요. 마무리는 잘 돼 가요?"

"그럼. 출판사에서도 만족하고 있고, 나도 이제는 조금 여유가 있어."

"다행이네요. 주변에 책을 낸 분이 한 명 있는데, 외국에서 오래 생활하셔서 그런지 원고를 고치는 데 엄청나게 고생하셨다고 하더라고요."

"나는 뭐 쉬운 책이니까. 전문가도 아니고 큰 욕심도 없어."

'그 부분을 조금 더 설명해야 했는데.'

'그 문장은 너무 길지 않았을까.'

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치스토리(박승일의 경찰관이 바라본세상에서)에도 실립니다.

책 출간을 위한 첫 작업은 출판사에 초고를 보내는 일이었다. 나의 경우에는 처음부터 새로운 글을 쓰기보다 <오마이뉴스>와 브런치스토리에 써놓았던 글을 주제별로 분류하고, 책의 흐름에 맞게 다시 고치는 과정이 필요했다. 그러나 한 권의 책으로 묶는 일은 생각보다 훨씬 복잡했다. 어떤 글은 과감하게 덜어내야 했고, 어떤 글은 처음부터 다시 써야 했다. 글마다 분위기와 호흡이 제각각이었기 때문이다.그렇게 쓴 글들을 출판사에 첫 원고로 보냈다. 메일의 전송 버튼을 누르는 순간, 오랫동안 미뤄왔던 큰 숙제를 끝낸 기분이었다. 하지만 일주일 뒤 받아본 결과는 지난 글에서 이야기했던 것처럼 처참했다. 보낸 원고의 절반 이상은 책에 그대로 사용하기 어렵다는 평가를 받았다. 그나마 남은 원고에도 수많은 수정 표시가 남겨져 있었다. 편집자는 빨간색 펜으로 문장 하나하나에 의견을 적어두었다. 단순한 맞춤법과 띄어쓰기부터 문장을 다시 써야 할 부분, 설명이 부족한 대목, 사건의 맥락을 추가해야 할 부분까지 수정 표시는 끝이 보이지 않았다.처음 교정지를 펼쳤을 때는 빨간색만 보였다. 한 페이지를 넘겨도 빨간색이었고, 그다음 페이지도 마찬가지였다. 마치 내 글이 아니라 채점이 끝난 시험지를 받아 든 기분이었다. 수백 군데에 표시된 수정 내용을 바라보는 순간 어디서부터 시작해야 할지조차 알 수 없었다.처음 하루는 그냥 덮어두었다. 다음 날도 같은 자리에 놓여 있는 교정지를 바라보기만 했다. 마음 한편에서는 당장 시작해야 한다고 재촉했지만, 다른 한편에서는 애써 외면하고 싶었다. 하지만 시간은 기다려주지 않았다. 출판사에서 요청한 날짜까지 수정하려면 하루도 여유를 부릴 수 없었다. 원고를 고치지 못한 채 하루가 지나갈 때마다 부담은 더 커졌다. 책에 대한 걱정이 업무 중에도 머릿속을 떠나지 않았다. 이러다가는 본업에도 지장을 주겠다는 불안감까지 들었다.그렇게 마음을 잡지 못하고 있던 어느 날, 경찰청에서 근무하는 후배가 출장차 세종에 내려왔다. 알고 지낸 지 10년이 훌쩍 넘은 후배였다. 우리는 저녁을 먹으며 오랜만에 이런저런 이야기를 나눴다.거짓말이었다. 말을 내뱉고 나서 스스로가 부끄러웠다. '첫 원고를 보냈는데 절반 이상을 다시 써야 한대', '교정지가 온통 빨간색이라 어디서부터 시작해야 할지 모르겠어.' 사실대로 말하고 싶었지만 차마 입이 떨어지지 않았다. 오랫동안 책을 낸다고 주변에 이야기해 놓고 이제 와서 어렵다고 말하는 것이 자존심 상했다. 괜찮은 척하는 것이 조금은 편했다. 그런데 그 짧은 대화에서 뜻밖의 위로를 얻었다.전문적으로 글을 써온 사람도 한 권의 책을 완성하기 위해 수없이 고치고 또 고친다는 사실이었다. 그렇다면 글을 직업으로 삼은 적도 없고, 평범한 직장생활을 하며 틈틈이 글을 써온 내가 어려움을 겪는 것은 어쩌면 당연한 일이었다. 책 한 권을 만드는 일이 원래 그렇게 어려운 것이었다. 그 생각을 하고 나니 잘하지 못한다는 부끄러움보다 끝까지 해보고 싶다는 마음이 다시 생겼다.그날 이후 다시 교정지를 펼쳤다. 빨간 표시를 하나씩 따라가며 문장을 지우고 다시 썼다. 부족한 설명을 보충하고, 현장이 눈앞에 보이도록 장면을 더했다. 익숙한 표현은 걷어내고 독자의 입장에서 처음 읽는 마음으로 원고를 살폈다. 그리고 지난달 말, 두 번째 원고를 출판사에 보냈다.메일을 보내고 나니 첫 원고를 보냈을 때와는 전혀 다른 기분이 들었다. 처음에는 잘 썼다는 칭찬을 기대했다면, 이번에는 무엇이 더 부족한지를 알고 싶었다. 빨간 표시가 두렵기는 했지만, 이제는 그것이 내 글을 망가뜨리는 흔적이 아니라 조금 더 나은 책으로 가기 위한 과정이라는 것도 알게 되었다. 아직 두 번째 교정지는 받지 못했다. 편집자에게서 별다른 연락도 없다.수능시험을 치른 뒤 성적표를 기다리는 심정이 이와 비슷할까 싶다. 휴대전화에 메일 알림이 뜰 때마다 출판사에서 온 연락인지 먼저 확인하게 된다. 아무 연락이 없는 날에는 잘 고쳤다는 뜻인지, 아니면 또다시 대대적인 수정이 필요한 것인지 혼자 여러 가지 생각을 한다. 잠들기 전에도 원고 생각이 떠나지 않았다.한번 생각이 시작되면 쉽게 멈추지 않았다. 결국 자리에서 일어나 노트북을 켜고 이미 보낸 원고를 다시 읽는 일이 반복되었다. 요즘은 아예 노트북을 사무실에 두고 퇴근한다. 물리적으로 원고를 볼 수 없게 해야 마음이 조금이라도 편해졌기 때문이다.직장생활하면서 글을 쓴다는 것은 단순히 시간이 부족한 문제만은 아니었다. 회사에서 힘든 일이 있었던 날에는 노트북을 펼칠 마음의 여유가 없었다. 온종일 사람들과 대화하고 문서를 작성한 뒤 집으로 돌아오면 머릿속이 텅 비어 있었다.그럼에도 계속 글을 쓴 이유는 분명했다. 누군가에게는 평범하게 보이는 나의 직장생활과 현장의 경험도 기록하지 않으면 그대로 사라지기 때문이다. 그리고 그 기록이 누군가의 마음을 움직이고, 우리 사회의 작은 문제를 다시 바라보게 할 수 있다면 잠을 줄여가며 보낸 시간도 충분히 의미가 있다고 믿었다.처음 받아 든 교정지의 빨간색은 실패의 표시처럼 보였다. 하지만 다시 생각하면 그것은 내 글을 더 깊이 들여다보게 만든 흔적이었다. 빨간 표시가 없었다면 나는 여전히 내가 충분히 잘 쓰고 있다고 믿었을 것이다. 부족함을 알게 되었기에 다시 쓸 수 있었고, 다시 썼기에 조금씩 책다운 원고에 가까워질 수 있었다.이제 나는 두 번째 교정지를 기다리고 있다. 첫 교정지보다 빨간색이 줄었을지, 아니면 더 많은 수정이 기다리고 있을지는 알 수 없다. 분명한 것은 책을 만드는 일에는 쉽게 끝나는 단계가 없다는 사실이다.