독한 다이어트의 대가, 생리가 끊겼다

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간호사로 일하며 3040 여성의 생활습관 전반을 코칭하는 사람입니다. 건강한 방식으로 사는 이야기를 이어가 볼게요.

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큰사진보기 ▲몸이 쓸 에너지가 부족해지면 그 여파가 생리와 뼈로 이어진다. ⓒ towfiqu999999 on Unsplash 관련사진보기

덧붙이는 글 | 본문의 '여성 선수 3주징(Female Athlete Triad)' 관련 내용은 다음 논문을 참고했습니다.

De Souza MJ 외, '2025 Update to the Female Athlete Triad Coalition Consensus Statement Part 1: State of the Science and Introduction of a New Adolescent Model', Sports Medicine, 2026. (https://doi.org/10.1007/s40279-025-02333-z)



이 글은 향후 저자의 책 등 다른 창작물에 일부 활용될 수 있습니다.

몸은 늘 먼저 말을 걸어옵니다. 문제는 그 말을 잘못 알아들을 때가 있다는 거예요. 저도 그랬습니다. 3년 동안 3교대 간호사로 일하다가 상근직 간호사로 옮겨가면서, 제 삶에 조금씩 변화가 생겼습니다. 몸이 규칙적으로 돌아가기 시작하니 쓸 수 있는 에너지가 늘었고 그 힘으로 점점 일을 벌였어요.새벽에는 온라인 코칭 사업, 오전에는 간호사, 퇴근 후에는 헬스트레이너. 매일 새벽 5시에 일어나 7시에 집을 나섰고, 밤 11시 반이 되어야 집에 돌아왔습니다. 특히 트레이너 일이 그랬어요. 저는 그냥 간호사만 하던 사람인데, 초보 트레이너로 서 있자니 나만 부족한 것 같았습니다. 아무도 그렇게 하는 사람은 없는데, 저는 혼자만의 자격지심으로 같이 일하는 선생님들이 다 제 부족한 부분을 보고 있다고 생각했어요.무엇보다 빨리 따라잡아야 한다는 마음에, 제 수업이 끝난 뒤에도 밤늦은 시간까지 개인 레슨을 받았어요. 저의 조바심으로 몸을 과하게 몰아붙였습니다. 스스로를 증명할 수 있는 멋진 바디프로필도 필요하다고 느껴서 무리하게 다이어트까지 병행하면서 말이에요. 저는 그걸 '이만큼 열심히 살고 있다'는 증거로만 여겼어요.제가 그렇게 열심히 사는 사이 몸은 계속 신호를 보내고 있었습니다. 생리가 예정일에서 조금씩 밀리기 시작했고, 먹는 것도 없는데 맨날 가스만 차고 속이 불편했어요. 일할 때는 억지로 텐션을 끌어올리는데 집에만 오면 방전. 에너지를 아낌없이 다 끌어다 쓰고 있었던 거죠.그런데 저는 그 신호를 하나도 못 알아들었어요. 아니, 안 들었다는 게 더 맞을지도 모르겠습니다. 몸이 자꾸 '이건 아니야'라고 말하는데, 저는 '조금만 더 하면 돼'라고 밀어붙였으니까요. 그러던 중 받은 건강검진에서 충격적인 소식을 듣게 됩니다. 고지혈증이 의심되니 내과에 가보라는 것이었어요. 총콜레스테롤 정상 수치가 200까지인데, 제 수치는 380까지 올라가 있었습니다.고지혈증이라니. 건강을 말하는 트레이너인 내가? 의사 선생님은 이렇게 설명했어요. 무리한 저탄고지 식단이 몸의 지방 합성에 이상 반응을 일으킨 것 같다고요. 그리고 한 마디를 덧붙였습니다. 몸이 지금을 긴급 상황으로 인식해서 생존에 꼭 필요한 기능만 남기고 나머지를 꺼버렸고, 그 꺼진 기능 중 하나가 생리라고요.그 말을 듣기 얼마 전, 저는 난생처음 55kg이던 몸무게가 47kg를 찍은 걸 보고 있었습니다. 어찌나 기쁘던지요. 이제 아무 바지나 걸쳐도 다 들어가고, 그렇게 사고 싶던 흰 바지를 사면서 아이처럼 좋아했어요. 드디어 해냈다고, 이게 노력의 결과라고요. 그런데 딱 그 무렵이었어요. 생리가 완전히 끊겨버린 게.이게 지난 2023년 12월의 일입니다. 지금 생각하면 아이러니한 일입니다. 몸이 '더는 안 되겠다'며 생리까지 멈춰버린 그 순간을, 저는 그 사실도 모른채 다이어트 성공이라며 흰 바지를 사고 있었으니까요. 나중에야 알았습니다. 이게 저만의 일이 아니었다는 걸요.코칭을 하다 보면, 몇 달 만에 몸무게를 크게 줄이고는 "생리를 몇 달째 안 해요"라고 털어놓는 분들을 종종 만납니다. 다들 처음엔 그걸 대수롭지 않게, 오히려 다이어트가 잘 되는 신호처럼 여기세요. "생리 안 하니까 오히려 편해요"라고 까지요.미국스포츠의학회(ACSM)는 1990년대부터 '여성 선수 3징후(Female Athlete Triad)'이라는 개념을 다뤄왔습니다. 저에너지 상태, 월경 기능 이상, 골밀도 저하 이 세 가지가 서로 맞물려 나타나는 현상인데, 몸이 쓸 에너지가 부족해지면 그 여파가 생리와 뼈로 이어진다는 거예요.이름에 '선수'가 붙어 있지만, 이 현상의 핵심은 결국 '몸이 쓸 에너지가 부족한 상태'예요. 무리한 절식이나 의도치 않은 저섭취로 에너지가 모자라면, 진단받을 만한 섭식장애가 없어도 그 여파가 생리로 이어질 수 있다고 합니다. 딱 제 이야기였어요. 저는 식이장애를 진단받은 것도 아니었지만, 몸의 에너지가 이미 바닥난 상태였던 거죠.돌이켜보면 몸은 훨씬 전부터, 그것도 여러 방향으로 신호를 보내고 있었습니다. 밀리던 생리, 자꾸 차던 가스, 집에 오면 방전되던 몸. 저는 그 모든 걸 '열심히 산 증거'라는 한마디로 뭉뚱그려 읽고 있었어요. 그 뒤로 고지혈증 치료를 1년 동안 받았습니다.무엇보다 제 건강을 맨 앞에 두기로 했어요. 감당 못 할 만큼 벌여둔 일을 하나씩 줄였고 끼니를 대충 때우거나 거르지 않으려고, 밥 먹는 시간을 일부러 확보했습니다. 그리고 무조건 7시간은 자겠다고 마음을 먹고 하루 계획을 줄이기 시작했어요. 끊긴 생리가 다시 제자리를 찾기까지는 2년이 넘게 걸렸고요. 무너지는 데는 몇 달이면 충분했는데, 돌아오는 데는 그 몇 배가 걸렸습니다.이 경험은 지금까지 제 코칭과 건강 관점에 큰 영향을 주었습니다. 오늘 유난히 피곤한지, 소화가 안 되는지, 생리 주기가 어떤지 살펴요. 예전 같으면 '왜 이러지' 하고 넘겼을 것들을, 지금은 몸이 건네는 말로 읽어보려 해요. 몸무게 숫자가 줄었느냐, 오늘 얼마나 버텼느냐, 그것보다 중요한 건 내 몸이 지금 어떤 상태인지, 회복되고 있는지 듣는 일이었습니다. 적어도 저에게는요.혹시 요즘 스스로를 몰아붙이고 있다면, 오늘은 몸이 뭐라고 말하고 있는지 한 번 귀 기울여 보시면 좋겠습니다. 몸은 늘 먼저 말을 걸어오니까요.