부산 국회의원 2년차 입법활동 성적표는?

큰사진보기 ▲조정식 국회의장이 지난 7월 21일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 본회의에서 윤석열·김건희에 의한 내란·외환 및 국정 농단 행위의 진상규명을 위한 특별검사 임명 등에 관한 법률 일부개정법률안(대안)을 의결해 재석 173, 찬성 173, 반대 0, 기권 0으로 가결됐음을 선포하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

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22대 부산지역 국회의원들의 2년차 법안 발의 건수가 전년에 비해 28% 감소했다는 시민단체의 분석 결과가 나왔다. 조사 대상은 6.3 지방선거와 동시에 치러진 보궐선거 전인 국민의힘 17명, 더불어민주당 1명이다.27일 부산경실련이 2025년 5월부터 2026년 5월 사이 부산 의원 18명의 법안 발의·가결, 출석률 등을 파악한 정량 평가 보고서를 보면, 이들의 2년차 입법 활동은 전년에 비해 양과 질 모두 하락한 모양새다.국회에 제출된 법안 건수는 모두 411건으로 1년차(574건)와 비교하면 28%나 줄었다. 전체 발의 법안 중 일부개정법률안이 386건(93.9%)으로 다수를 차지했고, 새로운 제정안이나 전부개정안은 25건(6.1%)이었다.국회 상임위별로는 재정경제기획위 63건(15%), 행정안전위 59건(14%), 국토교통위 50건(12%), 보건복지위 38건(9%), 교육위 33건(8%), 정무위 32건(8%), 법제사법위 28건(7%) 등의 순으로 발의가 이루어졌다.그러나 입법의 결과물인 가결률은 56건인 13.6%에 그쳐 의원 1명당 평균 3.1개꼴에 불과했다. 정쟁 속에 국회 계류나 소관 상임위 심사 기간이 길어지면서 벌어진 일이다. 그나마 본회의 문턱을 넘은 법안들은 대부분 대안반영 폐기(48건)로, 원안·수정가결은 각각 1건, 7건 수준이었다.411건 중에선 여러 의원이 비슷한 내용을 중복해 발의하거나 법안을 쪼개어 제출하는 사례, 중앙정치 중심인 정쟁성 발의의 문제도 확인됐다.출석률 측면에서는 2년차 평균 82.7%로 1년차(85.7%) 대비 소폭 낮아졌다. 다만 상임위와 특별위 활동을 합산한 위원회 평균 출석률은 84.2%로 1년차(80.3%)보다 다소 높았다. 의정 발언도 조사 대상이었는데, 2년차 전체 발언 수는 35%(1인당 평균 1474회) 증가했지만, 최다(3902회)와 최소(54회) 간의 격차가 72배로 편차가 컸다.이를 토대로 한 종합 결과에는 18개 선거구의 대표인 만큼 부산에 집중해야 한다고 조언이 담겼다. 부산경실련은 "지역 현안에 대한 공동입법과 정책 협의를 활성화하고, 발의 건수보다 가결률과 정책 실현에 중점을 둬야 한다"라며 "동시에 정당을 넘어 협력적 의정활동을 강화해 실질적 성과를 만들어야 한다"라고 강조했다.